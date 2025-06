El sugestivo mensaje de Marcos Rojo en medio de los rumores sobre su futuro en Boca: la canción que eligió

La publicación de Marcos Rojo que dejó una sugestiva frase sobre su futuro en Boca (Instagram)

Boca Juniors se entrenó bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo pensando en el Mundial de Clubes, el objetivo inmediato para el Xeneize, que debutará el próximo lunes 16 de junio ante Benfica en Miami. Uno de los jugadores más experimentados del plantel es Marcos Rojo, quien este miércoles compartió contenido en sus redes sociales, agregando un mensaje sugestivo.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, el defensor de 35 años compartió una imagen entrenando en el predio de Boca, acompañada por la canción titulada “Quieren bajarme”, del grupo de cumbia Damas Gratis. El contenido de la letra que entona Pablo Lescano expresa: “Quieren bajarme y no saben cómo hacer porque este pibito no va a correr. Me miras en la tele y te quieres matar, la envidia te mata, me quieres llevar...”.

Esta historia publicada por el ex marcador de punta de la selección argentina dio vía libre a la interpretación de los hinchas, dada la controversia respecto al futuro del jugador con pasado en Estudiantes de La Plata en el elenco de la Ribera. Es que a Rojo se le vence el contrato el 31 de diciembre de 2025 y aún no hay indicios de que lo renueve, tal como informó Infobae.

“Tengo contrato hasta diciembre. No lo pensé, tampoco lo estoy charlando con nadie, con la gente del club tampoco. Con Román y el Consejo tengo una gran relación, tengo mucho tiempo en el club, no sé los planes de ellos, no sé qué tienen pensado. Mi familia no se quiere ir a ningún lado, mi mujer e hijas están cansadas de viajar”, declaró Rojo, que llegó a Boca en 2021 y ganó cuatro títulos (Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Primera División 2022 y Supercopa Argentina 2022).

Marcos Rojo publicó una historia junto al español Ander Herrera (Instagram)

En el último tiempo, a Rojo se lo vinculó con el Inter Miami de Lionel Messi, tanto cuando todavía el Tata Martino era su entrenador como así también desde el arribo de Javier Mascherano. A todos los protagonistas los conoce de su paso por la selección argentina, aunque sus planes son otros. Alguien que conoce las intenciones del futbolista y a su núcleo familiar le había deslizado a este medio antes del Superclásico con River que, en caso de no continuar en Boca, Rojo no buscaría nuevos horizontes en el exterior y todos los cañones apuntan a volver a Estudiantes de La Plata.

Por otra parte, Rojo también hizo una publicación en la que se lo ve feliz junto al español Ander Herrera. Para este momento, el defensor eligió el tema Taxi de Pitbull y la frase: “Cuántos años juntos, hermano. Te quiero mucho”. Cabe destacar que Rojo y Herrera compartieron plantel en Manchester United durante cinco temporadas.

Mientras, Boca tiene como prioridad la incorporación de al menos un marcador central en este mercado de pases. Todo indica que el que más cerca está de arribar en esa posición es Marco Pellegrino, quien pertenece al AC Milan y jugó el último campeonato a préstamo en Huracán. Aunque también hay conversaciones con San Lorenzo por Gastón Hernández, zaguero al que Russo conoce muy bien de la institución de Boedo, desde donde también está pronto a contratar al carrilero Malcom Braida.