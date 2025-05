Marcos Rojo todavía no renovó su contrato con Boca Juniors y podría irse a otro club: “No hay que dar vueltas”

La de Marcos Rojo fue la primera voz oficial de Boca Juniors que confirmó en su cargo oficialmente hasta el final del Torneo Apertura a Mariano Herrón. En una entrevista que brindó ayer a ESPN, el defensor reveló que el interino les había comunicado la decisión en el entrenamiento matutino del miércoles. Eso, sumado a la salida de Fernando Gago de la entidad de la Ribera, fueron los títulos de su nota. Sin embargo, por lo bajo resonaron otras declaraciones que abrieron interrogantes respecto al futuro del futbolista de 35 años.

“Tengo contrato hasta diciembre. No lo pensé, tampoco lo estoy charlando con nadie, con la gente del club tampoco. Con Román y el Consejo tengo una gran relación, tengo mucho tiempo en el club, no sé los planes de ellos, no sé qué tienen pensado. Mi familia no se quiere ir a ningún lado, mi mujer e hijas están cansadas de viajar”, declaró Rojo, que llegó a Boca en 2021 y ganó cuatro títulos (Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Primera División 2022 y Supercopa Argentina 2022).

En el último tiempo, a Rojo se lo vinculó con el Inter Miami de Lionel Messi, tanto cuando todavía el Tata Martino era su entrenador como así también desde el arribo de Javier Mascherano. A todos los protagonistas los conoce de su paso por la selección argentina, aunque sus planes son otros. Alguien que conoce las intenciones del futbolista y a su núcleo familiar le había deslizado a Infobae antes del Superclásico con River que, en caso de no continuar en Boca, Rojo no buscaría nuevos horizontes en el exterior y todos los cañones apuntaban a volver a Estudiantes de La Plata.

Rojo tiene contrato en Boca hasta fines de 2025, pero su futuro podría estar en Estudiantes de La Plata

El ex Manchester United comentó que Riquelme mantiene diálogo con los integrantes del plantel en el Boca Predio y que a menudo, cuando a Boca le toca viajar, se acerca hasta su asiento para charlar de fútbol con él. Sin embargo, todavía no se puso sobre la mesa una posible renovación de contrato: “Cuando llegue el momento, si es para quedarme o para irme, se charlará y se decidirá en el momento, será rápido. No creo que haya que dar vueltas. Seguiré en el club y, si no, les daré la mano, les daré las gracias y seguiré mi camino, no pasa nada”. Por lo pronto, Román y el Consejo de Fútbol no tienen pensado entablar conversaciones para extender su vínculo más allá de diciembre de 2025, cuando expira.

Obviamente sus dichos despertaron rumores y elucubraciones, por eso Juan Sebastián Verón salió a desmentir esta versión en su cuenta de Instagram: “Esto que hacen circular es mentira, nadie pensó ni piensa en el mercado… enfocados en los objetivos inmediatos… dejen de operar y mentir”. Es lógico que el Pincha, a punto de disputar los octavos de final del Torneo Apertura (este sábado en Rosario ante Central) y bien acomodado en su zona de Libertadores tras la victoria de ayer ante la Universidad de Chile en Santiago, tendrá trazadas otras metas. De hecho la continuidad de Eduardo Domínguez estuvo en jaque por los últimos malos resultados en el plano doméstico y hasta circuló que podría reemplazar a Gago en Boca, algo que el propio DT desmintió.

Y lo mismo ocurre en Boca, donde se mentalizan en ganar el campeonato de la mano del interino Herrón, que podría continuar en su cargo si da la vuelta olímpica. De hecho, Rojo formará parte de la delegación que viajará en junio a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes y su hipotética renovación de contrato en el Xeneize dependerá, en gran medida, del nivel que exhiba en lo que resta de un año en el que Boca solamente competirá a nivel local más allá del Mundialito en suelo norteamericano.

No obstante, es un hecho que la relación entre Estudiantes y Rojo continúa más allá de algunos cortocircuitos y que el futbolista ya no baraja como alternativa jugar en el exterior, por lo que su tercer ciclo en el Pincha podría hacerse realidad en 2026 dependiendo del contexto. Hay que decir que Marcos fue silbado y repudiado en cada visita al estadio Uno desde que optó por vestir la camiseta azul y oro, tras un paso poco fructífero a préstamo en el León en 2020, justo antes de la pandemia, donde casi no pudo jugar por una lesión y el parate que generó el coronavirus.

Verón, quien en un primero había sido crítico por la preferencia de Rojo de firmar con Boca y cumplir su sueño de hincha, con el tiempo se corrió de la polémica y hasta intentó que los simpatizantes de Estudiantes lo recibieran con respeto cuando le tocara visitar La Plata con Boca.

En una entrevista que Rojo le dio a TyC Sports en 2023, detalló sobre su relación con Verón: “Hace un tiempo que no hablamos como antes. Nos vimos en la despedida de la Gata (Fernández), y estuvimos charlando”. Y fue contundente respecto a la chance de retornar a la entidad pincharrata: "Cómo le voy a cerrar la puerta a Estudiantes. Es mi segunda casa, pase mucho tiempo ahí y soy un agradecido al club”. Además de haberse formado en su cantera, Rojo fue pieza clave en el Estudiantes de Alejandro Sabella que obtuvo el Apertura 2010 y ganó la Libertadores 2009, año en que daba sus primeros pasos como profesional.