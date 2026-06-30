Incendios forestales en Estados Unidos: ¿cuáles son los estados más afectados y por qué hay evacuaciones masivas?

Una ola de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos provocó evacuaciones masivas y declaraciones de emergencia desde el 27 de junio de 2026. (ABC 4/Utah Fire Info)

Una ola de incendios forestales de gran magnitud ha desencadenado evacuaciones masivas y la declaración de emergencia en varios estados del oeste de Estados Unidos desde el 27 de junio de 2026. Miles de personas han abandonado comunidades rurales, zonas turísticas y áreas recreativas tras la rápida expansión de los focos, impulsados por condiciones meteorológicas extremas y una prolongada sequía.

Según el National Interagency Fire Center (NIFC) y la U.S. Wildland Fire Service, los incendios afectan principalmente a Utah, Colorado y Arizona, donde se mantienen activas órdenes de evacuación, cierres de rutas y despliegues de refuerzos federales y estatales. El NIFC informó el 29 de junio que hay 27 grandes incendios activos, con más de 7.800 bomberos en el terreno y una superficie afectada que supera las 186.155 hectáreas. Las fuentes oficiales destacan la gravedad de la situación y el riesgo elevado de nuevos focos ante el pronóstico de calor, vientos fuertes y sequía persistente.

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La actual emergencia se produce en un contexto de déficit hídrico y temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F), condiciones que han llevado al National Weather Service a emitir avisos de bandera roja en la región conocida como Four Corners. Los gobernadores de Utah y Colorado han declarado el estado de emergencia y restringido el uso de fuegos artificiales y actividades recreativas en zonas vulnerables, como medida preventiva antes del feriado nacional del 4 de julio.

¿Cuáles son los incendios activos más extensos y qué comunidades han sido evacuadas según los reportes oficiales?

En Utah, el Cottonwood Fire es el incendio activo más grande del país, con una extensión reportada de más de 92.000 acres y sin contención efectiva al 29 de junio, según el NIFC y el Utah Wildfire Dashboard. Las llamas han obligado a evacuar Eagle Point Resort y barrios residenciales del condado de Beaver, conforme a los reportes de la Oficina del Sheriff de Beaver County. “Los residentes deben reunir documentos, medicamentos y pertenencias esenciales ante la posibilidad de abandonar la zona en cualquier momento”, señaló la autoridad local.

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El Iron Fire y el Cherry Fire también han provocado evacuaciones en las localidades de Eureka, Mammoth, Silver City y Lofgreen. El Utah Wildfire Dashboard confirmó que el Iron Fire superó las 40.000 acres (aproximadamente 16.188 hectáreas) y el Cherry Fire más de 30.000 acres (alrededor de 12.141 hectáreas), según reportes oficiales. Las autoridades han dispuesto centros de refugio y asistencia a los evacuados, y han advertido sobre la posibilidad de ampliación de las órdenes si las condiciones meteorológicas se mantienen adversas.

En Colorado, el Snyder Fire —resultado de la fusión de varios focos en la frontera con Utah— ha alcanzado una superficie de más de 11.312 hectáreas y permanece sin contención, según la Mesa County Sheriff’s Office y el NIFC. La rápida propagación del fuego forzó la evacuación de más de 120 campistas y turistas del río Colorado durante el fin de semana. En una operación coordinada, las agencias locales y federales retiraron a las personas de la zona y habilitaron refugios temporales. El 27 de junio, la U.S. Wildland Fire Service comunicó la muerte de tres bomberos y dos lesionados tras quedar atrapados por el incendio: “Su valentía, dedicación y sacrificio no serán olvidados”, indicó la agencia en su declaración oficial.

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Otros incendios, como el Gold Mountain Fire y el Willow Fire, han motivado evacuaciones en localidades de Ouray y Lake County, así como el cierre de carreteras como la U.S. Highway 550, de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Ouray County y los avisos de emergencia de Lake County Emergency Management. Las autoridades han abierto centros de asistencia para personas desplazadas y han recomendado evitar la circulación en zonas de riesgo.

En Arizona, el Pocket Fire cerca de Sedona ha provocado evacuaciones obligatorias en Oak Creek Canyon y áreas recreativas próximas, según la U.S. Forest Service y el NIFC. El fuego ha superado las 4.451 hectáreas y no presenta contención. Las autoridades han cerrado rutas, habilitado refugios y emitido mensajes instando a la preparación de kits de emergencia ante la posibilidad de avances repentinos de las llamas.

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El National Interagency Fire Center informó que 27 grandes incendios activos ya superan las 186.155 hectáreas y movilizan a más de 7.800 bomberos. (REUTERS/Ringo Chiu/File Photo)

¿Qué medidas han adoptado los gobiernos estatales y las agencias federales?

El Gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró el estado de emergencia y restringió el uso de fuegos artificiales hasta después del feriado nacional, conforme a los comunicados oficiales del estado. El Gobernador de Colorado, Jared Polis, activó la Guardia Nacional y limitó las actividades recreativas en áreas bosqueadas y de alto riesgo, según la información difundida por la oficina del gobernador.

El National Weather Service mantiene avisos de bandera roja en todo el oeste estadounidense y ha advertido que la combinación de sequía, calor extremo y vientos intensos podría favorecer la aparición de nuevos focos y dificultar el control de los incendios actuales. El NIFC ha elevado el nivel nacional de preparación a 3, lo que implica la movilización de recursos federales y la coordinación entre agencias estatales y locales.

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El National Interagency Fire Center indicó que más de 7.800 bomberos y personal de emergencia trabajan en la contención de los incendios, y recomienda a la población “seguir las órdenes de evacuación, consultar los canales oficiales y evitar viajes a zonas bajo alerta”. Las autoridades también han reforzado la comunicación sobre mapas de evacuación, cierres de rutas y condiciones del aire, para reducir riesgos a la salud y la seguridad.

¿Por qué la temporada 2026 es una de las más graves según los datos de fuentes oficiales?

La temporada de incendios 2026 supera los promedios históricos en superficie afectada y número de incidentes, con más de 35.000 focos reportados hasta finales de junio, según los datos publicados por el National Interagency Fire Center. Más del 75% del oeste de Estados Unidos experimenta condiciones de sequía de moderada a severa, lo que facilita la propagación de incendios y dificulta su control.

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El U.S. Drought Monitor y el National Weather Service atribuyen la gravedad de la crisis a la combinación de déficit hídrico, temperaturas superiores a los 40°C (104 °F) y vientos fuertes, factores que incrementan la velocidad de propagación y la dificultad de contención. La agencia federal ha mantenido el monitoreo constante y ha emitido alertas de “situación particularmente peligrosa” en zonas donde las condiciones meteorológicas se agravan.

La sequía persistente, las temperaturas superiores a 40 °C y los vientos fuertes agravan la temporada de incendios 2026 en la región de Four Corners. (U.S. Forest Service - Fishlake National Forest/via REUTERS)

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades para la población afectada?

El National Interagency Fire Center y la U.S. Forest Service insisten en la importancia de seguir las órdenes de evacuación y preparar documentos, medicamentos y kits de emergencia. Las recomendaciones incluyen:

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Consultar los mapas de evacuación y los avisos de emergencia en los sitios oficiales.

No regresar a zonas bajo alerta hasta recibir autorización.

Limitar las actividades al aire libre en áreas con mala calidad del aire por humo.

Preparar planes de contingencia y mantener comunicación con familiares y autoridades locales.

El cierre de rutas, la saturación de refugios y la suspensión de actividades recreativas han alterado la vida cotidiana de miles de personas. En California, por ejemplo, el refugio de Folsom reportó un 87 % de ocupación debido al flujo de evacuados, según la información de la Oficina de Gestión de Emergencias de Sacramento County.

¿Qué impacto tienen los incendios sobre la salud y la vida cotidiana según las fuentes oficiales?

El National Weather Service ha emitido advertencias sobre la calidad del aire en regiones de Utah, Colorado y Arizona, recomendando limitar la exposición al humo, en especial para personas con problemas respiratorios, niños y adultos mayores. Las autoridades sanitarias han reforzado la presencia de equipos médicos y de apoyo psicológico en refugios y centros de evacuación.

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Las evacuaciones masivas afectan el acceso a servicios, el desplazamiento y la rutina diaria de residentes y turistas. La interrupción de la movilidad, el cierre de carreteras y la suspensión de actividades en parques nacionales generan un impacto directo en la economía local y en la seguridad de la población, según las agencias estatales y federales.

Utah y Colorado restringieron fuegos artificiales y actividades recreativas, mientras las autoridades piden seguir las órdenes de evacuación y preparar kits de emergencia. (AP Foto/Noah Berger)

¿Qué prevén las autoridades para los próximos días?

El National Weather Service anticipa que las condiciones de sequía, calor y viento persistirán hasta después del 4 de julio, lo que podría favorecer la aparición de nuevos incendios y dificultar las tareas de contención de los actuales. Las autoridades mantienen la alerta máxima y recomiendan estar atentos a los avisos oficiales, preparar planes de evacuación y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia mientras dure la emergencia.