PSG, el primer gigante europeo que acelera por Mastantuono: la postura de River y las alternativas de operación

Paris Saint-Germain acelera por Franco Mastantuono (Reuters)

Franco Mastantuono se ubica dentro de las grandes joyas del mundo del fútbol y el joven de 17 años no para de deslumbrar con sus actuaciones en River Plate. Tras cerrar la etapa de la fase de grupos de la Copa Libertadores y en la antesala de su participación en el Mundial de Clubes, el juvenil del Millonario está en el radar de uno de los clubes más poderosos de Europa: París Saint-Germain. El elenco francés lo tiene como una prioridad de cara al mercado de fichajes y prepara un primer ofrecimiento.

Desde su irrupción con 16 años en el 2023 -sumado a su participación con las Selecciones Sub 17 y Sub 20-, Mastantuono se fue ganando su lugar en el once titular de River y se posicionó como uno de los grandes talentos a seguir. Incluso, una decena de clubes del Viejo Continente mandaron ojeadores al Estadio Monumental para seguir de cerca al joven oriundo de Azul. A pesar de que todos hicieron notar su interés, tres instituciones de peso mostraron mayor énfasis: PSG, Real Madrid y Manchester United.

Según pudo saber Infobae, el que empezó a acelerar en las últimas horas fue el equipo de la capital francesa. En el marco de una política de contrataciones que apunta a empezar a buscar a los juveniles más prometedores del mundo, el París Saint-Germain dejó en claro sus intenciones y busca posicionarse en la punta por la carrera por tener al futbolista de 17 años.

PSG intenta liderar la carrera por quedarse por Mastantuono (REUTERS/Agustín Marcarián)

El dilema del equipo francés, que buscará consagrarse campeón de la UEFA Champions League por primera vez al enfrentarse al Inter de Milán, es cuándo realizará la primera oferta por Mastantuono. El PSG está analizando si ejecutar la cláusula de rescisión de 45 millones de euros en los próximos días y que el albiceleste se calce la casaca parisina automáticamente o, en su defecto, dejarlo en condición de cedido en River hasta fin de año, como sucedió con el Diablito Echeverri y el City.

Esta última negociación no entra en los planes en las oficinas del Monumental, quienes esperan que el jugador siga en la institución y complete su participación en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Vale destacar que la cláusula del futbolista se elevará a 50 millones de euros en los últimos diez días hábiles antes de que finalice el mercado de pases.

En los pasillos de la Avenida Figueroa Alcorta 7597 advierten que nadie hizo un ofrecimiento formal para quedarse con los servicios de Franco y que únicamente se iría del club si alguien ejecuta la cláusula de rescisión. Pese a que el PSG es el que está liderando la carrera por el futbolista, además de que el Real Madrid y el Manchester United se mantienen a la expectativa, los otros importantes equipos del fútbol europeo que lo vinieron a ver son: Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Milan y Olympique de Marsella.

En principio, la postura de Mastantuono es seguir vistiendo la Banda roja en su pecho al menos hasta fin de año. Incluso, la dirigencia de River tendría la garantía de que el futbolista no se marchará hasta dicha fecha. “Es una certeza, desde ya. Se va a quedar todo este año”, comentó Stefano Di Carlo, secretario general del club, en una entrevista con ESPN hace algunas semanas.

Vale resaltar que el contrato del joven de 17 años vence en diciembre de 2026 y todavía no hubo reuniones entre partes para avanzar en la renovación del vínculo. River intentará retener a la joya de las inferiores lo máximo que pueda, pero íntimamente los dirigentes saben que será difícil que permanezca en el plantel dirigido por Gallardo a partir de enero de 2026.