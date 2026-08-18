Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

La actriz porno que le ocultó su carrera a su marido y salvó su matrimonio al confesar su secreto: “Declaré que iba a vivir como quería vivir”

Una mujer japonesa decidió entrar al cine para adultos sin contárselo a su esposo

Ririko Kinoshita, la actriz japonesa de videos para adultos
Ririko Kinoshita mantuvo en secreto ante su esposo su carrera como actriz japonesa de videos para adultos (Redes sociales)
Guardar

La actriz japonesa de videos para adultos Ririko Kinoshita llevó durante años una doble vida: mantuvo su carrera en la industria del cine adulto en absoluto secreto de su esposo, una decisión que estuvo a punto de destruir su matrimonio antes de terminar por fortalecerlo.

Kinoshita, de 40 años, reveló los pormenores de esa estrategia y la crisis que desencadenó cuando decidió confesar la verdad.

La actriz debutó en marzo de 2020, a los 34 años, bajo el sello Madonna, una firma del sector conocida por trabajar con actrices maduras y casadas.

PUBLICIDAD

A diferencia de muchas de sus colegas, cuya condición de amas de casa es parte de una imagen construida, ella estaba genuinamente casada y entró al negocio sin decirle una palabra a su marido.

La motivación fue la ansiedad ante el paso del tiempo y el deseo de preservar su imagen en un registro audiovisual antes de que su cuerpo envejeciera.

PUBLICIDAD

Ririko Kinoshita, la actriz japonesa de videos para adultos
La actriz debutó en marzo de 2020, a los 34 años, bajo el sello Madonna de la industria del cine adulto (Redes sociales)

Antes de llegar a una agencia de talentos, intentó por otras vías cumplir ese objetivo: contactó a un fabricante de muñecas de silicona para ofrecerse como modelo, propuesta que fue rechazada.

Fue entonces cuando se presentó en una agencia del sector con la intención de grabar un único video. Al llegar al set, la experiencia la transformó.

“Me conmovió tanto el espacio creativo que llegué a pensar: ‘¿A quién le importa mi marido?’”, recordó.

La culpa, no obstante, fue acumulando presión. La relación con su esposo, que ya atravesaba una etapa de distanciamiento antes del debut de ella, se deterioró aún más.

Dos años después de iniciar su carrera, Ririko Kinoshita tomó la decisión de confesarlo todo. “Declaré que iba a vivir como quería vivir y le conté que era actriz”, dijo.

Ririko Kinoshita, la actriz japonesa de videos para adultos
Kinoshita explicó que entró al cine adulto por la ansiedad ante el paso del tiempo y el deseo de registrar su imagen (Redes sociales)

El impacto sobre su marido fue inmediato. “Estuvo aturdido alrededor de una semana”, reconoció la actriz.

Aunque él intentó mantener la calma, el shock le provocó insomnio severo e inestabilidad emocional mientras procesaba la revelación.

Con el tiempo, la crisis derivó en un acercamiento inesperado. Al observar la dedicación con la que su esposa gestionaba tanto su carrera como las responsabilidades domésticas, el marido fue modificando su postura de forma gradual.

“Vio mi entrega y, poco a poco, nuestra relación fría empezó a calentarse”, señaló Kinoshita.

Hoy, según relató, él apoya su carrera y en ocasiones expresa asombro ante el esfuerzo físico que implican las grabaciones.

Ririko Kinoshita, la actriz japonesa de videos para adultos
Con el tiempo, el esposo de Ririko Kinoshita pasó del shock al apoyo y la relación de la pareja se fortaleció (Redes sociales)

Si no me hubiera convertido en actriz, nuestro matrimonio podría haberse congelado del todo. El vínculo que tenemos ahora no existiría”, afirmó.

A seis años de su debut, Ririko Kinoshita ha publicado libros de fotografía y ha participado en producciones de cine erótico independiente.

Su madre y su hermana conocen su actividad profesional, pero su padre permanece al margen de manera oficial, aunque ella sospecha que él intuye que está involucrada en “algo turbio”.

El pasado también le deparó un episodio con tono irónico: un exnovio que, según relató, fue quien la introdujo originalmente al mundo del cine adulto, la reconoció recientemente en la plataforma X y le envió un mensaje privado.

La respuesta de Kinoshita fue lapidaria: “Solo pensé: ‘¿Tardaste seis años en darte cuenta? Deberías revisar tus videos con más atención’”, dijo entre risas.

Temas Relacionados

Ririko Kinoshitajaponcine para adultosentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los meses de lucha de Hayden Panettiere antes de su muerte: “Se sentía realmente sola”

La actriz hablaba de recuperación y nuevos proyectos, pero sus allegados percibían que aún enfrentaba dificultades

Los meses de lucha de Hayden Panettiere antes de su muerte: “Se sentía realmente sola”

Lisa Kudrow volvió a ver Friends por primera vez desde el final de la serie y reveló qué sintió al reencontrarse con sus personajes

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz de 63 años reflexionó sobre su trayectoria, las nuevas nominaciones a los Premios Emmy por The Comeback y el vínculo que mantiene con antiguos compañeros de elenco

Lisa Kudrow volvió a ver Friends por primera vez desde el final de la serie y reveló qué sintió al reencontrarse con sus personajes

Kristen Stewart define a su yo de 17 años en Crepúsculo como “una pequeña perdedora pretenciosa”

La actriz relató cómo buscó autenticidad en su vida fuera del set y cómo esa etapa marcó el inicio de un fenómeno cultural, entre la autocrítica y la reivindicación

Kristen Stewart define a su yo de 17 años en Crepúsculo como “una pequeña perdedora pretenciosa”

Frozen 3 ya tiene fecha y adelanta su mayor giro: boda real y un nuevo enemigo desafían a Arendelle

Disney presentó el primer avance exclusivo de la próxima entrega y reveló detalles inéditos sobre la trama, el destino de sus protagonistas y la llegada de una misteriosa amenaza. El estreno, esperado por millones, se hará esperar hasta 2027

Frozen 3 ya tiene fecha y adelanta su mayor giro: boda real y un nuevo enemigo desafían a Arendelle

El adiós de Frankie Muniz a Hayden Panettiere: “Tengo muchísimas historias y recuerdos increíbles”

El actor de “Malcolm in the Middle” compartió en Instagram su tristeza por la muerte de su excompañera de elenco

El adiós de Frankie Muniz a Hayden Panettiere: “Tengo muchísimas historias y recuerdos increíbles”

DEPORTES

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: “Ojalá fuera como él”

Quién es Yutiel Susano, el juvenil de River Plate que podría ser el reemplazante de Gonzalo Montiel en el duelo de Copa Sudamericana

Preocupación en Chacarita por la salud del juvenil de 15 años Santiago Ruiz

El calor extremo obliga al deporte de élite a cambiar horarios, rutinas y protocolos

TELESHOW

“Mi misión era sacar a los bailarines de la comisaría”: el crudo relato de Moria Casán sobre una escena de su serie

“Mi misión era sacar a los bailarines de la comisaría”: el crudo relato de Moria Casán sobre una escena de su serie

El insólito apoyo del público chileno a Benjamín Vicuña por los dichos de Mauro Icardi sobre su paternidad

La reacción al aire de Matías Bertolotti luego de sus dichos contra Ricardo Canaletti: “No se puede hablar de eso”

La familia de Luis Vadalá demandará a la serie de Moria Casán: “Mi papá era un señor educado y respetuoso”

Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala refuerza el llamado prevenir incendios forestales, cuando supera 36 mil hectáreas afectadas en lo que va de 2026

Guatemala refuerza el llamado prevenir incendios forestales, cuando supera 36 mil hectáreas afectadas en lo que va de 2026

Cruz Roja Salvadoreña capacita a 13 personas con discapacidad visual en informática adaptada en el oriente del país

¿Sabes cómo afectan a la economía los nuevos indicadores de pensiones en República Dominicana?

San Miguelito, uno de los distritos más poblados de Panamá, restringe la movilidad nocturna ante el aumento de los homicidios

Sequía impacta la producción agrícola en El Salvador y provoca pérdidas en cultivos clave, asegura experto