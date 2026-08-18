La actriz porno que le ocultó su carrera a su marido y salvó su matrimonio al confesar su secreto: “Declaré que iba a vivir como quería vivir”

Ririko Kinoshita mantuvo en secreto ante su esposo su carrera como actriz japonesa de videos para adultos (Redes sociales)

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La actriz japonesa de videos para adultos Ririko Kinoshita llevó durante años una doble vida: mantuvo su carrera en la industria del cine adulto en absoluto secreto de su esposo, una decisión que estuvo a punto de destruir su matrimonio antes de terminar por fortalecerlo.

Kinoshita, de 40 años, reveló los pormenores de esa estrategia y la crisis que desencadenó cuando decidió confesar la verdad.

La actriz debutó en marzo de 2020, a los 34 años, bajo el sello Madonna, una firma del sector conocida por trabajar con actrices maduras y casadas.

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A diferencia de muchas de sus colegas, cuya condición de amas de casa es parte de una imagen construida, ella estaba genuinamente casada y entró al negocio sin decirle una palabra a su marido.

La motivación fue la ansiedad ante el paso del tiempo y el deseo de preservar su imagen en un registro audiovisual antes de que su cuerpo envejeciera.

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La actriz debutó en marzo de 2020, a los 34 años, bajo el sello Madonna de la industria del cine adulto (Redes sociales)

Antes de llegar a una agencia de talentos, intentó por otras vías cumplir ese objetivo: contactó a un fabricante de muñecas de silicona para ofrecerse como modelo, propuesta que fue rechazada.

Fue entonces cuando se presentó en una agencia del sector con la intención de grabar un único video. Al llegar al set, la experiencia la transformó.

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“Me conmovió tanto el espacio creativo que llegué a pensar: ‘¿A quién le importa mi marido?’”, recordó.

La culpa, no obstante, fue acumulando presión. La relación con su esposo, que ya atravesaba una etapa de distanciamiento antes del debut de ella, se deterioró aún más.

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Dos años después de iniciar su carrera, Ririko Kinoshita tomó la decisión de confesarlo todo. “Declaré que iba a vivir como quería vivir y le conté que era actriz”, dijo.

Kinoshita explicó que entró al cine adulto por la ansiedad ante el paso del tiempo y el deseo de registrar su imagen (Redes sociales)

El impacto sobre su marido fue inmediato. “Estuvo aturdido alrededor de una semana”, reconoció la actriz.

Aunque él intentó mantener la calma, el shock le provocó insomnio severo e inestabilidad emocional mientras procesaba la revelación.

Con el tiempo, la crisis derivó en un acercamiento inesperado. Al observar la dedicación con la que su esposa gestionaba tanto su carrera como las responsabilidades domésticas, el marido fue modificando su postura de forma gradual.

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“Vio mi entrega y, poco a poco, nuestra relación fría empezó a calentarse”, señaló Kinoshita.

Hoy, según relató, él apoya su carrera y en ocasiones expresa asombro ante el esfuerzo físico que implican las grabaciones.

Con el tiempo, el esposo de Ririko Kinoshita pasó del shock al apoyo y la relación de la pareja se fortaleció (Redes sociales)

“Si no me hubiera convertido en actriz, nuestro matrimonio podría haberse congelado del todo. El vínculo que tenemos ahora no existiría”, afirmó.

A seis años de su debut, Ririko Kinoshita ha publicado libros de fotografía y ha participado en producciones de cine erótico independiente.

Su madre y su hermana conocen su actividad profesional, pero su padre permanece al margen de manera oficial, aunque ella sospecha que él intuye que está involucrada en “algo turbio”.

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El pasado también le deparó un episodio con tono irónico: un exnovio que, según relató, fue quien la introdujo originalmente al mundo del cine adulto, la reconoció recientemente en la plataforma X y le envió un mensaje privado.

La respuesta de Kinoshita fue lapidaria: “Solo pensé: ‘¿Tardaste seis años en darte cuenta? Deberías revisar tus videos con más atención’”, dijo entre risas.