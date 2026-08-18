Crystal Harris, confiesa que vivió un “lavado de cerebro” en la Mansión Playboy: “Me sentía tan destruída”

Crystal Harris afirmó que sufrió un lavado de cerebro durante los años que vivió en la Mansión Playboy junto a Hugh Hefner (EFE)

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Crystal Harris, tercera y última esposa del fundador de Playboy Hugh Hefner, aseguró que fue sometida a un lavado de cerebro durante los años que vivió en la Mansión Playboy de Los Ángeles.

Las declaraciones las hizo en el episodio más reciente del pódcast No One Asked Her, conducido por Firerose, exesposa del cantante Billy Ray Cyrus.

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“Había personas que lo contradecían, personas que iban en contra de él, y yo lo defendía y pensaba que eran raras y que estaban equivocadas”, recordó en el pódcast.

“Creo que fui absolutamente sometida a un lavado de cerebro”, añadió.

Firerose, quien declaró en 2025 haber sobrevivido “abuso narcisista” a manos de Cyrus tras su divorcio, dijo identificarse con la experiencia de Harris y la describió como “defender a tu abusador porque te han lavado el cerebro para creer que él no puede hacer nada malo”.

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Asimismo, se refirió a la brecha de 60 años que la separaba de Hefner. “En las entrevistas yo decía: ‘¡Oh, ya sabes, él es como un niño! Le gusta divertirse’”, recordó. “Ahora me pregunto: ‘¿Por qué dije eso?’”, señaló.

En el pódcast "No One Asked Her", dijo que defendía a Hugh Hefner y creía equivocadas a las personas que lo contradecían (Instagram/Crystal Harris Hefner)

La modelo y agente inmobiliaria protagonizó la última temporada del reality de E! The Girls Next Door, tras la salida de las figuras principales del programa —las novias de Hefner: Holly Madison, Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson—.

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La serie concluyó en 2010 y Crystal Harris contrajo matrimonio con Hugh Hefner en 2012. Permanecieron juntos hasta la muerte de él, a los 91 años, en 2017.

En el pódcast, Harris describió el estado de parálisis emocional que le impedía abandonar la mansión.

“Cuando la gente pregunta ‘¿Por qué no te fuiste?’, en ese momento me sentía tan destruida y como mercancía dañada que pensaba: ‘¿A dónde iría? No valgo nada. Soy inútil. Soy parte de las perversiones sexuales de este hombre’”, sostuvo.

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Y agregó: “Me sentía basura, para ser honesta. Me sentía como si esta persona me hubiera hecho hacer todas esas cosas y simplemente me sentía sin ningún valor como persona, como si, si me iba, no hubiera lugar para mí en el mundo”.

Harris explicó que tardó en cuestionar su experiencia en Playboy porque los medios colocaban a Hefner en un pedestal (REUTERS/Michaela Rehle)

Además, explicó por qué tardó tanto en cuestionar lo que vivía: “No había nada ahí fuera que me validara. Simplemente pensaba que yo era la loca, porque todos los medios ponían a Hef en un pedestal tan alto que yo me decía: ‘Okay, si todos lo ven como este ser humano grandioso más grande que la vida, algo debo tener mal yo’”.

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Holly Madison también habló sobre su propio miedo a dejar la mansión. En la serie documental Secrets of Playboy, reveló que “algo que siempre estuvo en el fondo de mi mente, creo que desde el principio, era que, si me iba, había toda una montaña de pornografía de venganza lista para salir”.

Al igual que Harris, Madison dijo haber creído estar enamorada de Hefner, aunque ambas lograron separarse y rehacer sus vidas.

Hugh Hefner fue una figura pública controvertida y acumuló una serie de acusaciones póstumas. La más destacada fue la de la ex conejita Susie Krabacher, quien lo acusó de violación en la serie documental de 2022 Secrets of Playboy.

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Ella narró sus propias experiencias en la mansión en el libro de memorias de 2024 Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself.

Holly Madison reveló en "Secrets of Playboy" que temía dejar la mansión por la posible difusión de pornografía de venganza (REUTERS)

Crystal Harris se arrepintió de casarse con Hugh Hefner

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Crystal Harris admitió abiertamente que lamenta haberse casado con Hefner.

“¿Me arrepiento de haberme casado con Hugh Hefner? Por supuesto. Y no es por el lugar al que me llevó. Estoy agradecida por la mujer en la que me convertí al otro lado de todo aquello”, comenzó.

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Y continuó: “Me arrepiento de haber tenido veintitantos años y pensar que casarme con uno de los hombres más famosos del mundo significaba que finalmente lo había logrado, que finalmente importaba o tenía valor”.

“Me arrepiento de los años que pasé haciéndome más pequeña para que su mundo pudiera sentirse más grande”, añadió Harris.

También lamentó haber tenido que aprender a guardar silencio cuando debía haber hablado, y “la versión de mí misma que tuve que abandonar solo para sobrevivir en ese entorno”.

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Crystal Harris reconoció que se arrepiente de haberse casado con Hugh Hefner y de haber reducido su voz para sobrevivir en ese entorno (REUTERS/Fred Prouser)

“Creo que mucha gente esperaba que nunca dijera eso en voz alta, que me quedara en la historia que fue escrita para mí: la joven esposa agradecida, la chica afortunada”, señaló.

Harris afirmó estar “harta” de vivir bajo esa versión de los hechos y calificó esa confesión pública como “una de las cosas más honestas” que ha hecho.

En declaraciones a People en 2024, con motivo de la publicación de su libro de memorias, Harris sostuvo que el entorno de Playboy dejó secuelas en muchas mujeres: “Muchas mujeres que han estado en la órbita de Hef han perdido su brillo. Ha causado trauma en la gente”.

En el libro, Harris también confirmó la existencia de fotografías comprometedoras que Hefner habría empleado como potencial material de chantaje —algo que Madison ya había denunciado con anterioridad—.

“Éramos desechables también. Observé cómo esas cámaras se llenaban con las imágenes más comprometedoras”, escribió.

En su libro "Only Say Good Things", Crystal denunció fotos comprometedoras en la mansión y afirmó que Hefner podía usarlas como chantaje (BDG/Shutterstock)

Al encontrar una gaveta llena de fotos de otras mujeres en la mansión, Harris las destruyó. “Hef no mostraba mucho respeto por esas mujeres”, afirmó.

Crystal Harris contrajo matrimonio con James Ward en abril de este año, tras comprometerse en Hawái el 25 de abril de 2025.