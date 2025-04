Franco Mastantuono, el talentoso joven del que hablan todos: los planes de River Plate y el interés de los gigantes de Europa

River Plate cuenta con una de las canteras más prolíferas del mundo del fútbol, por lo que no resulta sorpresivo que varios de los principales clubes del planeta hayan posado su mirada en una de las joyas del Millonario: Franco Mastantuono. El joven, de 17 años, se consolidó como una pieza clave dentro del esquema diseñado por Marcelo Gallardo y cobró una notoriedad mundial aún mayor tras su golazo de tiro libre y su gran actuación frente a Boca Juniors en el último Superclásico.

“Hay que acompañarlo porque está dando los primeros pasos. No hay que pensar en que ya lo queremos vender por el poderío económico y el entusiasmo que genera a su corta edad. Hay que cobijarlo. Tiene los pies sobre la tierra, no está mal acompañarlo, decirle que tiene que seguir creciendo. No digo con normalidad, porque no es el crecimiento de cualquier chico de 17 años, pero que siga creciendo como futbolista y persona. Pero no lo queramos... Eso no va a suceder en el corto plazo”, expresó Marcelo Gallardo una vez finalizado el encuentro.

El Muñeco es consciente de que el nivel que viene mostrando el talentoso zurdo, tanto en River como en las selecciones juveniles argentinas, lo posicionó en el centro de la escena internacional.

El habilidoso volante ya se encuentra en la mira de gigantes como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain y Manchester United, siendo este último el que, en los últimos días, mostró un interés más concreto. Cabe recordar que en abril de 2024, ante el creciente interés por su ficha, la dirigencia de River decidió elevar la cláusula de rescisión de Mastantuono a 45 millones de euros. ¿Cuál es la postura de Núñez? Según pudo averiguar Infobae, la intención del club es no desprenderse del futbolista en el corto plazo, salvo que el propio jugador manifieste su deseo de emigrar.

Pese a los rumores que lo vinculan con clubes europeos, en el Monumental aseguran que no existen negociaciones avanzadas. “Todos lo siguen, todos preguntan. Nos dicen ‘¿cuánto pedís?‘, nos preguntan si está en venta”, reveló a este medio una fuente de peso dentro de la institución, subrayando el creciente interés que genera el joven mediocampista, quien continúa batiendo récords de precocidad en River.

En Núñez destacan no sólo su talento, sino también su madurez y el respaldo de su entorno. “El pibe es muy profesional, un fenómeno. Sus padres y representantes piensan en su carrera y no tienen apuro. No me lo imagino saliendo en este mercado de diciembre”, remarcaron desde el club, confiados en que Mastan continuará, al menos, para disputar el Mundial de Clubes y la etapa decisiva de la Copa Libertadores.

La dirigencia insiste en que el objetivo es retenerlo y potenciar su desarrollo en el club. “Nos gustaría disfrutarlo mucho tiempo. Los contratos están para cumplirse y las cláusulas son parte de ellos. Eso ya no dependerá de nosotros”, advirtieron, dejando en claro que cualquier salida estará condicionada al pago de la cláusula estipulada.

Desde el club también recordaron que, para ejecutar una cláusula de rescisión, deben cumplirse dos condiciones: el club interesado debe abonar el monto íntegro y, además, alcanzar un acuerdo contractual con el futbolista, quien debe aceptar la transferencia. A pesar de las versiones provenientes de Europa, en Núñez reiteran que no tienen intención de abrir negociaciones y valoran la evolución de Mastantuono.

Tras el Superclásico, el oriundo de Azul ratificó su compromiso con River. “Estoy metido acá. Tenemos muchas cosas por delante, estoy disfrutando mucho y quiero seguir estando acá. Después, en un futuro, se verá, pero hoy tengo la cabeza en River”, declaró públicamente.

Bajo la conducción de Marcelo Gallardo, Mastantuono logró consolidarse luego de su auspicioso debut con Martín Demichelis. En lo que va de la temporada, el joven volante suma 13 partidos oficiales, en los que convirtió cuatro goles y brindó dos asistencias, consolidándose como una pieza cada vez más influyente en el equipo.

No obstante, si el joven mediocampista mantiene el nivel que viene mostrando, le será difícil a River Plate retenerlo. Todo indica que el cruce de caminos entre Europa y Franco Mastantuono es simplemente una cuestión de tiempo.