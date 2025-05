8 frases de Gallardo tras el 1-1 de River ante Universitario: el objetivo en el Mundial de Clubes y ¿sumaría a Cristiano Ronaldo?

River Plate se quedó con el Grupo B de la Copa Libertadores: cerró su participación en la fase con un empate 1-1 ante Universitario de Perú, que también avanzó de ronda, en el Monumental. Finalizó con 12 puntos, le sacó cuatro a su escolta, pero no logró el objetivo de ser el segundo mejor líder detrás de Palmeiras, en pos de lograr la ventaja de garantizarse cerrar la mayoría de las eliminatorias como local en la etapa del “mata-mata”.

El partido comenzó con emociones rápidas. Facundo Colidio fue el encargado de inaugurar el marcador tras capitalizar un rebote en un primer tiempo en el que el Millonario mostró pasajes de su mejor versión. Sin embargo, la visita respondió gracias a un tanto de Jairo Concha en el epílogo de la primera etapa, aprovechando una floja respuesta de Franco Armani.

“Fue equipo de dos caras. Con buenas intenciones como las que veníamos mostrando en los primeros 45 minutos, con llegadas por combinaciones por dentro y por fuera; y en el segundo tiempo no lo pudimos sostener. Después de esa jugada en la que nos empatan, empezamos con las imprecisiones, llegamos un poquito tarde y nos costó. Es la verdad. Entiendo que haya quedado esa sensación. Lo entiendo y lo expreso. La sensación es que no gustó terminar el partido de la manera que lo terminamos en la segunda etapa. Nos faltó dinámica para buscar el partido, para seguir sometiendo al rival”, analizó el Muñeco, de 49 años.

Acto seguido, hizo un balance de este semestre inicial de 2025, en la que ganó el Superclásico ante Boca y mostró una evolución, pero en la que no pudo ganar ni la Supercopa Internacional ni el Torneo Apertura. “Fue una primera parte del año en la que nos costó entrar en la dinámica. Después el juego llegó, lo pudimos hacer de buena manera cuando llegó, el equipo empezó a mostrar un fútbol diferente, generó un entusiasmo en la gente y fue frenado por el partido de Platense, que no nos permitió llegar a uno de los objetivos, que era jugar la final. Esa dinámica que encontramos tiene que seguir fluyendo en esta etapa tras el descanso breve de cuatro o cinco días. Ese va a ser el estímulo para el segundo semestre. Que no nos cueste y pueda seguir fluyendo”, subrayó.

En paralelo a este desenlace regional, River Plate encara un desafío de mayor envergadura en el panorama internacional. El próximo 17 de junio, el Mundial de Clubes marcará su próximo compromiso. El debut está programado en el Lumen Field de Seattle, ubicado en los Estados Unidos, donde se medirán frente a los Urawa Reds a las 16, hora de Argentina. ¿Cuál es el plan de River ante las potencias europeas?

“Claro que vamos a competir, estoy totalmente convencido. ¿Si llegarán refuerzos? Depende para qué. La expectativa siempre es la mejor. Veremos en esta breve ventana, necesitamos consolidar lo que tenemos y ahí ver qué nos hace falta y qué oportunidad tenemos. Pero tenemos un plantel para seguir potenciando. Y vamos a ir con muy buenas expectativas, sino no iríamos, vamos a enfrentarnos con los mejores equipos del mundo”, se envalentonó.

En el mismo sentido, aseguró que “no está en mi cabeza” incorporar solo por el certamen en Estados Unidos. Y se sorprendió cuando le consultaron si le gustaría contar con Cristiano Ronaldo, quien dejó entrever que se marchará del Al Nassr de Arabia Saudita y suena en varios elencos que estarán en el Mundial. “No hago comentarios al respecto. No doy nombres del mercado de pases”, soltó, con una media sonrisa.

“El objetivo es medirnos, me gusta el desafío de medirnos. Va a depender de cómo funcione el equipo. Si corregimos algunas cosas de lo que mostramos en los últimos dos meses, que me gustó cómo funcionó, podemos enfrentarnos con cualquiera, podemos medirnos de buena forma. Lo de competir es una frase hecha, el tema es de qué manera te preparás para intentar ganar. No quiero ir a ver qué pasa, no está en mi esencia. Si toca perder, que el rival haga más mérito que nosotros, como pasó con el mejor Barcelona de todos los tiempos, ahí no tuvimos muchas chances. No creo que haya un rival como ese. Soy un competidor nato, me gusta medirme para ganar. Con esa mentalidad vamos a encarar la competencia. El funcionamiento del equipo va a marcar cuáles son las posibilidades”, concluyó.

OTRAS DEFINICIONES DE GALLARDO

¿Es una dificultad en el camino en la Libertadores no terminar entre los mejores primeros?

“Me gusta que podamos definir de local, pero eso no te da garantía absoluta. Hemos jugado Libertadores, nos tocó definir de visitante y nos ha ido bien. Hubiese sido bueno terminar lo más arriba posible para tener esa posibilidad de definir siempre de local, pero ahora que afrontarlo”.

¿Mastantuono será citado a la Selección?

“No hemos tenido ninguna notificación oficial de la Selección para confirmarlo o no”.