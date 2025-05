Franco Colapinto contó qué le dijo Max Verstappen al ver la invasión de argentinos en el GP de Imola de Fórmula 1

El piloto de Red Bull se sorprendió por la cantidad de simpatizantes que invadieron Imola

El Gran Premio de Mónaco tendrá lugar el domingo desde las 10 (hora argentina), pero la acción comenzará este viernes a partir de las 8:30 en el Principado con las dos sesiones libres y los focos en los medios argentinos volverán sobre Franco Colapinto, en lo que será su segunda presentación como piloto de Alpine después de su estreno en Imola, la séptima cita del calendario de la Fórmula 1.

Justamente, ese último GP tuvo la particularidad de contar con una invasión de simpatizantes albicelestes que alentaron la actuación del bonaerense, quien cerró en la 16° colocación. A propósito de ese detalle distintivo en suelo italiano, Colapinto confesó los mensajes que le llegaban por parte de dos reconocidos pilotos de la Máxima en una entrevista con Fox Sports: “Una locura, todos me decían. Max (Verstappen), Charles (Leclerc), me decían: ‘Boludo, ¿qué pasa acá? No parece el Gran Premio de Italia, parece el de Argentina’. Una locura”.

Todo esto quedó en evidencia en varios videos, en los cuales se lo pudo ver a Franco saliendo de los boxes para saludar a los fanáticos. Las banderas argentinas y el “olé, olé, olé, Franco, Franco...” estuvieron a la orden del día en las entrañas del Autódromo Enzo y Dino Ferrari.

El furor del público argentino por Franco Colapinto

Más adelante, analizó los pros y contras de su monoplaza: “En clasificación somos buenos, en curvas fuertes somos de los mejores. El problema es que en curva lenta nos cuesta un poco más en tracción, especialmente cuando la goma se empieza a calentar y gastar. Estamos trabajando en eso. Para nosotros, el motor es un tema sensible. En Imola y Silverstone, el motor es mucho más importante. Acá, es el circuito en el que es menos importante. En cuanto a eso, será un circuito positivo para nosotros”.

En este sentido, explicó por qué el Principado podría exprimir la mejor versión de los Alpine: “Definitivamente, Mónaco es un circuito bueno para el equipo porque no importa tanto el motor, eso es lo principal. Es un circuito complicado, el más difícil de la temporada. Tenés que tener la confianza muy alta, que ahora no la tengo, pero la voy a ir ganando en estas tres sesiones. Creo que podemos tener un buen finde”.

Otro de los temas abordados por él estuvo vinculado al cambio más importante que se dará en este trazado callejero con respecto a las ediciones pasadas, debido a que todos los pilotos estarán obligados a realizar dos paradas en boxes y la estrategia se volverá clave a lo largo de las 78 vueltas: “Creo que los pit stops van a ser una locura en la carrera. Depende quién pare, en el momento correcto, si hay un safety car (auto de seguridad), que puede pasar muy fácil, uno puede ganar o perder la carrera”.

*La frase de Colapinto sobre los mensajes que recibió Doohan en redes

En su recorrida por distintos medios, Franco Colapinto se refirió a los insultos racistas que sufrió Yuki Tsunoda en redes sociales después de un cruce entre ambos en el GP de Imola y les mandó un mensaje a sus seguidores: “Por supuesto que todos los que han recibido esos abusos, nunca son agradables de ver. Es algo que debemos tratar de dejarlo a un lado y, claro está, enfocarnos en mejorar. Hay unos pocos que se están pasando de la raya. Como en muchos otros países, también“.

Además, en charla con ESPN, reveló detalles de su pasada por la alfombra roja del Festival de Cannes en compañía de Pierre Gasly: “No sabía qué era un smoking hasta el domingo pasado. Me dijeron ‘tenés que ir de smoking a Cannes’. Y les dije ‘¿Cómo que comprarme un smoking? Lo caro que está eso’. Lo terminé alquilando. Fui acá, el martes a la mañana. Tuku, alquilé el saquito, y me cobraron una fortuna. Alquilo dos bicicletas en un día y me sale más barato que el smoking ese feo”.

*La experiencia de Franco Colapinto con un smoking