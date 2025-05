Colapinto volvió a hablar sobre los comentarios abusivos a sus rivales en redes y se refirió a los pedidos de Briatore

El Gran Premio de Mónaco acogerá la octava jornada de la Fórmula 1 y Franco Colapinto disputará su segunda carrera con la escudería Alpine. El argentino debutó con el equipo francés con un decimosexto puesto en Imola, en una actuación en la que se vio perjudicado por un Virtual Safety Car. Ahora, el pilarense afrontará el histórico trazado callejero del Principado en busca de concretar un buen resultado y cumplir con los pedidos que le hizo Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team con sede en Enstone. Además, habló sobre los abusos en línea que está atravesando la categoría, por los que la propia FIA tuvo que emitir un comunicado al respecto.

Dicha situación escaló después del último Gran Premio de Emilia-Romaña, donde Colapinto tuvo un cruce con Yuki Tsunoda en pista. Posteriormente, el japonés recibió lamentables mensajes en sus redes sociales personales y la organización tomó cartas en el asunto. Más allá de que el propio piloto lanzó mensajes en reiteradas ocasiones, Alpine y Mohammed Ben Sulayem, presidente del ente organizador del automovilismo, publicaron un comunicado oficial contundente para cortar de raíz con la problemática.

“Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para mantener todo bajo mi control. Mis fans, un poco mejor y tratando de ayudar. Por supuesto que todos los que han recibido esos abusos, nunca son agradables de ver. Es algo a lo que debemos prestar menos atención, tratarlo de dejarlo a un lado y, claro está, enfocarnos en mejorar”, comentó Colapinto.

A su vez, agregó: “Es lo que estoy intentando con todos los argentinos que son un poco agresivos. También hay algunos que son muy respetuosos y no son así, pero solo hay unos pocos que se están pasando de la raya. Como en muchos otros países, también. Así que tratando de mejorar todo eso y, con suerte, la situación va a mejorar”.

Por otro lado, el argentino puntualizó sobre los pedidos de Briatore. El empresario italiano, quien fue el hombre clave en la llegada del piloto de 21 años desde Williams y es el que está al mando de Alpine tras la polémica salida del ex jefe del equipo, Oliver Oakes, aseguró que lo único que le solicitó al pilarense es que “Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo le pido estas tres cosas, no le pido diez. Si él hace lo correcto, él liderará para siempre”.

En la entrevista protocolar con la Fórmula 1 del día jueves, el pilarense fue consultado sobre este pedido de Briatore y cómo hará para cumplir el reto en un circuito tan complicado como en el Principado. “Mucha simulación, yo creo. Esa es la mejor forma. No podemos conducir de otra manera aquí en Mónaco, así que mucha simulación. El equipo ha sido muy bueno en llevarme en la dirección correcta y poner las prioridades donde se necesitan”, argumentó.

En esta misma línea, resaltó: “Contento de estar aquí. Creo que es, sí, un circuito muy difícil. Es uno de los más difíciles del calendario. Así que vamos a tratar de poner el auto en una buena ventana, tratar de tener la confianza que necesito con el auto y esperamos llegar a la clasificación con una buena base”.

“Creo que solo hay que hacerlo paso a paso. Ir de sesión en sesión y luego todo vendrá. Yo ya he tenido la experiencia de Singapur, Bakú, el año pasado, que son dos de los circuitos más difíciles del calendario. Y estoy viniendo aquí muy emocionado. Creo que es uno de los fines de semana más especiales del año. Así que no puedo esperar, no puedo esperar a salir a la pista y conducir un F1 por primera vez aquí”, explicó respecto a los objetivos en el GP de Mónaco.

Vale destacar que Colapinto sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2024. Allí, en su segunda carrera en la Máxima, el pilarense finalizó en la octava ubicación. En cambio, en Singapur quedó al borde, ya que finalizó undécimo en un trazado que lleva a los pilotos al límite en el plano de lo físico.

Respecto a la ayuda que está recibiendo por parte de Alpine en su proceso de adaptación, comentó: “Ellos han sido muy colaboradores. Todo el mundo en el equipo ha estado empujando en la misma dirección y escucharon mi información. Así que ha sido muy agradable, un fin de semana muy agradable”.

A esto, sumó: “Por supuesto, estamos trabajando en lo que necesitamos y en lo que sentimos que podemos mejorar. Creo que hay muchos detalles ahora para aún seguir aprendiendo y comprender hacia este fin de semana. Ha sido una buena semana en Imola. ”.

Estas declaraciones están en la misma línea que las que dio con ESPN, donde hizo un exhaustivo análisis sobre su adaptación a la escudería francesa y las características del monoplaza. Además, habló sobre el smoking que tuvo que utilizar y sobre el hecho de ser una de las grandes estrellas en el paddock de la F1.