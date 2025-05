El giro estratégico de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Mónaco: cómo afectará a los pilotos

Las nuevas medidas que se impondrán en Mónaco (EFE)

El Gran Premio de Mónaco, conocido por su glamour y singularidad, se enfrenta a un cambio importante en su edición 2025. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha decidido implementar nuevas medidas para revitalizar el atractivo de la mítica carrera callejera. A partir de este año, se exigirá a los pilotos realizar dos paradas obligatorias en boxes, una novedad que podría revolucionar la dinámica de esta competición.

Montecarlo, que sigue siendo el circuito más icónico de la Fórmula 1, es famoso por su dificultad para adelantar, donde la estrategia juega un papel crucial. Durante años, la carrera ha sido dominada por el monopolio de las posiciones desde la clasificación, con mínimos cambios durante la acción en pista. Este fenómeno se atribuía al bajo desgaste de los neumáticos y la enorme importancia de mantener la posición en un trazado estrecho y lleno de curvas desafiantes.

“El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA ha evaluado una propuesta relativa a la introducción de una estrategia obligatoria de dos paradas (tanto en seco como en mojado) para el Gran Premio de Mónaco, con el objetivo principal de mejorar el espectáculo deportivo de esta carrera, dada la dificultad de adelantar en este circuito”, declaró la FIA en un comunicado oficial. Este cambio, introducido a través del Artículo 30.5 del reglamento deportivo, busca aumentar la emoción en la pista y obligar a los equipos a adoptar estrategias más dinámicas.

Durante la edición de 2024, seis pilotos optaron por realizar su parada en momentos estratégicos y la mayoría durante una bandera roja, lo que resultó en una carrera sin cambios significativos en el Top 10. Sin embargo, la FIA espera que con la nueva normativa, los equipos deban planificar con mayor detalle sus estrategias, conscientes de que cualquier error podría ser crítico.

Los pilotos deberán hacer una parada más en boxes (Reuters)

Las opciones de neumáticos también juegan un papel fundamental en este nuevo enfoque. Se requiere el uso de al menos tres juegos diferentes en condiciones de lluvia, o al menos dos compuestos distintos si la carrera es en seco. Estas medidas obligan a los equipos a una gestión más variada de los neumáticos, en un circuito donde el graining es prevalente y requiere una precisión absoluta en la conducción, especialmente en sectores como Loews o la salida del túnel.

Entre los pilotos destacados que enfrentarán este nuevo desafío se encuentra Franco Colapinto, quien participará en su segundo Gran Premio de Fórmula 1 con el equipo Alpine. Colapinto debutó en Imola, donde terminó en la posición 16. Aunque la escudería francesa no ha tenido su mejor temporada, el piloto argentino busca adaptarse y sumar experiencia en el complicado trazado monegasco.

El liderato del campeonato también está en juego en Mónaco. Oscar Piastri es primero en la clasificación con 146 puntos, seguido de cerca por Lando Norris y Max Verstappen. La lucha está reñida y el nuevo formato de carrera podría dar lugar a sorpresas, afectando el balance de poder en el torneo.

La acción en el histórico trazado del Principado se iniciará esteviernes 23 de mayo desde las 8.30 de Argentinacon la práctica libre 1 y continuará ese mismo día con el segundo entrenamiento a partir de las12 del mediodía. Elsábado 24, luego de la FP3 (a las 7.30), llegará el primer desafío con la clasificación que se desarrollará a las11 de la mañana.

Franco Colapinto debutó en Imola

El domingo 25,a las 10 de la mañana de Argentina, Franco Colapinto saldrá a la pista a bordo del A525 de Alpine en la carrera a 78 vueltas en este circuito de 3.337 metros de extensión que fue inaugurado hace 96 años (1929) y tiene 19 curvas. El mejor registro hasta el momento está en manos de Lewis Hamilton, que en la prueba del 2021 hizo el récord a bordo de su Mercedes (1:12.909).

El último ganador fue un local: el monegasco Charles Leclerc logró la victoria con Ferrari en 2024. El máximo ganador del circuito es una gloria de la F1 como Ayrton Senna, quien llegó primero a la bandera de cuadros en seis ocasiones.

EL ARTÍCULO 30.5, PÁRRAFO M (completo)

“Para la carrera de Mónaco, cada piloto debe usar, al menos, tres tipos diferentes de neumáticos (ya sean de seco o de lluvia). Si un piloto no usa neumáticos intermedios o de lluvia durante la carrera, debe usar al menos dos compuestos diferentes de neumáticos de seco, y uno de ellos debe ser de los compuestos obligatorios (duro o medio). A menos que la carrera sea suspendida y no pueda reanudarse, el incumplimiento de este requisito supondrá la descalificación del piloto de los resultados de la carrera. En ese caso, se añadirán treinta segundos al tiempo total de carrera de cualquier piloto que no haya usado, cuando estaba obligado, al menos dos especificaciones de neumáticos de seco, o que no haya usado al menos tres juegos de neumáticos de cualquier especificación durante la carrera. Además, se añadirán otros treinta segundos al tiempo total de cualquier piloto que haya usado solo un juego de neumáticos de cualquier especificación en toda la carrera”.