Del “me salió una fortuna” sobre el smoking que usó al apodo de la F1 y el mate que probó Gasly: el show de Colapinto en Mónaco

Franco Colapinto afronta su segunda carrera con Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Y lo hará nada más ni nada menos que en el histórico trazado callejero del Gran Premio de Mónaco. Tras finalizar decimosexto en Imola, el argentino ya comenzó a palpitar lo que será el circuito en el Principado y por donde pasarán las claves, además de hablar sobre su adaptación a la escudería francesa. Al mismo tiempo, bromeó sobre el lado b que tiene que tener un piloto de la Máxima y los eventos en los que tiene que participar.

El joven de 21 años participó del Festival de Cannes, donde se premia a las producciones cinematográficas de todo el mundo, con su compañero Pierre Gasly y tuvo que posar frente a los flashes de la tradicional Alfombra Roja. El corredor tuvo que ir vestido con un smoking negro y camisa blanca, pese a asegurar que “Hoy aprendí lo que es un smoking y un moño. Top”.

Ahora, en una entrevista con Juan Fossaroli en ESPN, Colapinto profundizó en su experiencia e hizo hincapié en el momento que le dijeron que iba a tener que usar smoking. “Yo no me pongo una camisa en mi vida. Me tendrías que haber enseñado cómo se atan los botones. Me puse el moño y el moño estaba cansado jefe, estaba mirando para abajo“, comentó.

A esto, sumó: “No sabía que era un smoking hasta el domingo pasado. Me dijeron tenes que ir de smoking a Cannes. Y les digo ‘¿Cómo que comprarme un smoking? Lo caro que está eso’. Lo terminé alquilando. Fui acá, el martes a la mañana. Tuku, alquile el saquito, y me cobraron una fortuna. Alquilo dos bicicletas en un día y me sale más barato que el smoking ese feo”.

En el primer día de actividad en el GP de Mónaco, Colapinto fue una de las grandes sensaciones a lo largo del paddock. Una vez que arribó, el pilarense fue recibido por una multitud para pedirle autógrafos y fotos. Fue entonces cuando la cuenta oficial de la Fórmula 1 subió un video y eligió una forma especial para mencionar a Franco: “Mr. Popular”, fue el apodo que usaron desde las redes sociales de la máxima categoría del automovilismo mundial.

"Mr. Popular", el apodo de la F1 para Colapinto

Además, mostró que sigue fortaleciendo su relación con Pierre Gasly y, como lo hizo anteriormente con Alex Albon en Williams, le hizo probar mate. ¿El gesto del francés? Analizando el recipiente mientras Franco hacía caras de duda.

El argentino también bromeó con el proceso de adaptación que está atravesando, y realizó un paralelismo con una situación peculiar. “Es como cuando cambias de colegio. No tenes amigos, estás solo. Jugás mucho peor al fútbol. En los recreos jugás mucho mejor en el antiguo que en el nuevo. La presión”, aseguró entre risas.

Colapinto le hizo probar el mate a Pierre Gasly

En esta misma línea, Franco brindó detalles de lo que están siendo sus primeras semanas como piloto titular de Alpine y cómo se está acostumbrando al monoplaza A525. “Empezó todo en Imola. Trabaja muy diferente el equipo cuando sos piloto y no sos piloto. Es totalmente diferente. Estoy contento porque traje cosas buenas al equipo y estoy trabajando muy bien con Pierre. Las limitaciones que tenía las vi yo manejando. Y mi primer feedback fue casi idéntico al de Pierre. El auto lo sentí, pero es un poco seguir encontrando el límite", argumentó.

A su vez, agregó: “En las free practices me costaba llegar al límite, es un auto muy duro y es difícil de sentir lo que hace. El Williams era un auto muy blando. Sentía mucho el movimiento de atrás. En este no se siente tanto, es muy rígido y duro. No sentí el movimiento que hace y es muy importante eso. Al no estar acostumbrado al auto, me falta esa sensibilidad y esa sensación que todavía no tengo. Es un poco lo que estoy buscando y lo que fui encontrando a lo largo del fin de semana”.

“Tengo que seguir trabajando. Es un equipo nuevo y tengo una linda excusa cuando Carlos y Lewis se están quejando (sobre la adaptación a una nueva escudería). Yo en cinco carreras... Cuando es tu primer equipo, al final, es todo nuevo y es algo que no conoces, no tenés otra comparación. Ahora sí yo lo puedo comparar, entonces eso es un poco lo que me cuesta. Yo conocía algo diferente, y eso no se asemeja mucho a lo que es ahora. Es toda una readaptación”, aseguró sobre el proceso de adaptación, algo que tanto Sainz (Williams) como Hamilton (Ferrari) puntualizaron.

Por su parte, hizo un exhaustivo análisis sobre las características que tiene el monoplaza de Alpine: “Va bien en curvas rápidas, en curvas lentas nos cuesta un poco más. Creo que vamos a adaptar un poco el auto para no ser tan buenos en curvas rápidas y priorizar un poco más lo lento. Estoy seguro que vamos a poder hacer un buen paquete. Al final, siempre hay que comprometer una curva u otra. En curvas lentas, traccional nos cuesta mucho. Salir de las curvas es un poco complicado”.

Por último, Colapinto palpitó lo que será el Gran Premio de Mónaco. “Me gustan los callejeros. Mónaco es un circuito muy de alta confianza. Necesitas estar muy fino, al límite y preciso. Yo capaz todavía no tengo esa confianza con el auto, pero bueno voy a ir yendo de a poco. Después de lo que fue Baku y Singapur el año pasado, que creo que son las dos pistas más difíciles del año, estoy seguro que me voy a poder adaptar”, comentó. Vale recordar que en Azerbaiyán finalizó en el octavo lugar, mientras que en el Circuito Urbano de Marina Bay terminó undécimo.

“Obviamente hay que ir de a poco. Estamos complicados en algunas partes, tengo un alerón medio viejo, pero creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. Es un circuito que nos favorece un poquito más. Es un circuito que es histórico en la Fórmula 1 y manejar tan cerca de las paredes es un placer”, completó el argentino, quien ya corrió en el Principado en la Fórmula 3 y Fórmula 2.