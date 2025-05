El pedido de Colapinto a sus fanáticos tras los insultos racistas que recibió Tsunoda por un gesto obsceno en Imola

Las redes sociales se han transformado en un lugar ideal para volcar mensajes sin ninguna consecuencia, gracias al anonimato que brinda cada plataforma, pero esas acciones tienen un correlato en la realidad que, lejos de beneficiar a los protagonistas, provocan todo lo contrario. Ya lo dijo el manager de Franco Colapinto en marzo pasado, pero algunos continúan sin aprenderlo porque Yuki Tsunoda fue objeto de “mensajes abusivos” e “insultos racistas”, según cita el portal especializado The Race, después de que el japonés le hizo un gesto obsceno al argentino por una maniobra que lo perjudicó durante los ensayos libres del viernes.

La situación se remonta a un momento de la Práctica Libre 1, cuando el hombre de Alpine iba a entrar a boxes para cambiar las gomas medias y entorpeció el camino del conductor de Red Bull, que se vio unos segundos obstaculizado y perdió la vuelta. Más allá de que los movimientos de Colapinto fueron involuntarios, el compañero de Max Verstappen le dedicó un gesto imperceptible que no pasó desapercibido: le levantó el dedo mayor de su mano.

Franco se refirió a esta situación después de terminar la clasificación de manera anticipada, ya que sufrió un accidente que imposibilitó su participación en la Q2 y largará en la 16° colocación por una penalización. Contó que no estaba al tanto de los mensajes contra Tsunoda, pero frente a la pregunta les mandó un mensaje a sus seguidores: “Sé que son extremadamente apasionados y siempre son muy duros con la gente. Tienen que mostrar respeto, y eso es lo que todos queremos. Hay mucho odio en las redes sociales hoy en día. Por supuesto, siempre intentamos y queremos, por todos los pilotos, mantener la calma y el respeto”. Esta situación derivó en que varios argentinos dejen mensajes positivos y pedidos de perdón en la publicación más reciente de Yuki, que se remonta a una semana atrás.

*El accidente de Franco Colapinto en la Q1

Sobre el incidente con el asiático, el joven de 21 años manifestó: “Lo bloqueé ayer, tenía razón. Bloqueé a bastante gente ayer, solo el primer día con el coche, con el equipo; siempre hay un poco de malentendido y es un poco complicado. Y sí, lo bloqueé”. “Probablemente estaba un poco molesto. Tiene razón en estarlo, no pasa nada. No sé qué hicieron los argentinos”, reconoció.

Cuando fue el turno de Yuki Tsunoda, quien también sufrió un impactante vuelco que lo obligará a largar desde el último lugar, declaró que había escuchado la respuesta de Franco Colapinto, pero aclaró su sentir sobre que no creía que se tratase de un ataque personal contra él, sino al mal comportamiento de los fans. Incluso, los vinculó a que eran los mismos que “iban a por Jack”, en referencia a Doohan, dueño de la butaca de Alpine hasta el GP de Miami.

*El vuelco de Tsunoda en la Q1

“Es un poco innecesario. Sé que apoyan al piloto de su país, pero siempre hay un margen para que puedan decir algo. Y lo digo porque no es que me lo digan, sino que hablan demasiado de Doohan, ¿no? No creo que estuviera conduciendo con comodidad”, expresó el reemplazante de Liam Lawson en Red Bull. A su vez, sentenció: “Es bueno que tengan energía, pero simplemente contrólenla. Siento que pueden usarla mejor”.

Justamente, los comentarios en redes sociales contra Jack Doohan fueron objeto de un fuerte comunicado de Jamie Campbell-Walter, mánager de Franco Colapinto, en marzo pasado: “Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores del Alpine. Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack. Compórtense con pasión pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora pero no así, conseguirán lo contrario”.

*El resumen de la Qualy: Oscar Piastri ganó la pole para McLaren