Jack Doohan, desafiante: la exigencia por resultados en medio del “factor Colapinto” y qué lo hace mejor que Gasly en Alpine

Doohan correrá el Gran Premio de Japón en medio de las dudas por su continuidad a largo plazo en Alpine

En los últimos minutos de este jueves se dará inicio al Gran Premio de Japón, con la primera de las tres prácticas libres dispuestas en el circuito de Suzuka, que tendrá la presentación de Yuki Tsunoda como piloto de Red Bull en reemplazo de Liam Lawson. La tercera fecha del calendario de la Fórmula 1 también será propicia para ver las mejoras de los equipos, y uno de los que más necesita repuntar es Alpine, que todavía no logró la mejor versión de la dupla integrada por Pierre Gasly y Jack Doohan, quien a su vez todavía no puede afirmarse en el puesto mientras el nombre de Franco Colapinto continúa haciéndole sombra.

El piloto australiano de 22 años suplantó a Esteban Ocon en el GP de Abu Dhabi, que finalizó la temporada pasada, y siguió en la butaca para el inicio de la actual grilla, pero sus irregulares actuaciones, con un abandono en Australia bajo condiciones de lluvia sumado a ser último en la Sprint del GP de China y cosechar un 13° lugar en la carrera principal del trazado de Shanghái, prendieron las alarmas en medio de las dudas sobre una presunta cláusula de su contrato para evaluar su rendimiento en pista al cabo de un puñado de eventos.

En este contexto, Doohan busca sumar confianza en Suzuka, donde ganó dos veces en el Campeonato Asiático de F3 de 2019, y en charla con The Race dejó una curiosa mirada sobre qué lo diferencia de su compañero de equipo, quien tiene más de 150 Grandes Premios en su currículum: “Puedo lidiar con más inestabilidad y más movimiento, digamos”. “Si tenemos el coche en la misma ventana, seguro que querría que fuera un poco más estable. Y eso conlleva algunos aspectos negativos para mí, para los que pudimos encontrar algunas soluciones en el simulador entre Bahréin y Australia”, explicó el conductor oceánico.

En este sentido, analizó las modificaciones efectuadas en su monoplaza: “Fueron unos pequeños ajustes que me ayudaron mucho con algunas de las dificultades a las que me enfrenté en Bahréin con mi estilo de conducción. No me estaba ayudando a mí mismo con algunas de mis técnicas para tratar de curar algunos problemas que luego tenían otras consecuencias. Encontramos pequeñas cosas que no eran necesarias en el lado del rendimiento, pero sí en el lado que me ayudaban a conducir mejor, lo que me aportaba rendimiento”.

Doohan declaró ser mejor que Gasly en condiciones de "más inestabilidad y más movimiento" (Reuters/Andrew Boyers)

Con el factor vinculado a Franco Colapinto girando a su alrededor, Doohan no puede despegarse del aura del argentino, a quien trajeron bajo un contrato de cesión a largo plazo desde Williams, aunque intenta mirar hacia lo que viene. Tras finalizar fuera de la zona de puntos en China, se mostró expectante: “Hay muchos aspectos positivos. Aún no hemos conseguido ese resultado para demostrarlo, pero el equipo lo entiende y eso es lo más importante”. Alpine es el único equipo de la parrilla que todavía no ha sumado puntos y está último en el Campeonato de Constructores.

Más allá de esto, uno de los debutantes del último tiempo en la F1 analizó cómo se mide la exigencia entre los jóvenes y los experimentados en declaraciones publicadas por Autoracer: “Carlos (Sainz) fue superado por Alex (Albon) por tres décimas (en Williams), tres décimas y media, y eso está bien. Lo cual es normal para mí porque necesita tiempo para aprender el coche. Pero si yo estuviera una décima y media por detrás de Pierre (Gasly) como novato, estoy seguro de que habría artículos por todas partes diciendo que debería ser reemplazado”.

Su año oficial comenzó de la peor manera en el GP de Australia. En su país de origen, Jack Doohan perdió el control de su monoplaza en la salida de la curva 5 del circuito de Albert Park en Melbourne y se produjo una colisión que puso fin a su participación. “A fin de cuentas, la cagué. Tengo el control, pero seguro que algunas cosas no me han ayudado de la mejor manera. Solo para dejar las cosas claras, no hay nada que estuviera mal con el coche en absoluto. Yo mismo cometí un error y lidié con ello”, declaró en referencia a esta situación.

Jack Doohan firma autógrafos durante el GP de China (Reuters/Tyrone Siu)

Ya en China, tuvo una mala largada en la Sprint, en la que cayó del 16° al 18° lugar. Sobre el final, estiró su frenada en su intento por sobrepasar al brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), le metió la trompa y terminó impactando en el medio del coche del ex campeón de Fórmula 2, girándole el auto en el medio de la pista. El hombre de Alpine fue superado por Nico Hülkenberg (Sauber) y Carlos Sainz y quedó último. Además, fue sancionado por la peligrosa maniobra: 10 segundos de recargo en la clasificación de la carrera sprint y la adición de dos puntos en su superlicencia. Más adelante, recibió la misma penalidad por un movimiento, que obligó a Isack Hadjar a salirse de la pista, durante la carrera del domingo.

Doohan estará ausente en la Práctica Libre 1 de Suzuka porque le dejará su monoplaza al piloto local y hombre de reserva del equipo, Ryo Hirakawa. Recién volverá a partir del segundo ensayo, que se correrá entrada la madrugada en la Argentina.

DÍAS Y HORARIOS DEL GP DE JAPÓN DE FÓRMULA 1

Jueves 3 de abril

Práctica Libre 1: 23.30 (Argentina) / 11.30 del viernes 4 (Japón)

Viernes 4 de abril

Práctica Libre 2: 3.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Práctica Libre 3: 23.30 (Argentina) / 11.30 del sábado 5 (Japón)

Sábado 5 de abril

Clasificación: 3.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Domingo 6 de abril

Carrera a 53 vueltas: 2.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) /BandSports (Brasil) / DAZN (España)