El accidente de Jack Doohan en el final de la carrera Sprint del GP de China que lo hizo terminar último

El Gran Premio de China de la Fórmula 1 tuvo la primera carrera Sprint de las seis establecidas a lo largo del calendario 2025. Hubo varios focos a lo largo del recorrido compuesto de 19 vueltas, con la primera victoria de Lewis Hamilton a bordo de Ferrari en el reflecto principal. Sin embargo, el análisis en Argentina estuvo en el flojo rendimiento de Jack Doohan, que terminó en el último lugar.

La escudería, que tiene a Franco Colapinto como piloto de reserva, había tenido una mala clasificación, que los obligó a salir entre los últimos lugares de la parrilla, pero Pierre Gasly le sacó un mayor provecho a la largada en comparación a su ladero.

El francés comenzó desde el 17° puesto y logró ascender a la 14° plaza inmediatamente; mientras que Doohan cayó del 16° al 18° lugar. Sin embargo, el australiano combinó esa mala largada con un incidente inmediato que lo hizo retrasarse aún más: se tocó con Liam Lawson. El hombre de Red Bull llevó su monoplaza hasta el límite, rozó su coche con el del australiano en la primera curva y se le abrió una investigación, aunque no hubo una sanción de los comisarios.

* El toque entre Liam Lawson y Jack Doohan

Ubicado en el 19° puesto, Jack Doohan recuperó el 18° lugar únicamente porque Carlos Sainz (Williams) debió ir a los boxes a raíz de un problema en sus neumáticos. El de Alpine perdió su espacio a manos de Nico Hülkenberg (Sauber), pero sobre el final recuperó la ubicación y parecía que iba a terminar antepenúltimo. Sin embargo, cometió un error en el inicio de su último giro durante su intento por sobrepasar al brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).

Doohan estiró la frenada, le metió la trompa y terminó impactando en el medio del coche del ex campeón de Fórmula 2, girándole el auto en el medio de la pista. Esto lo aprovecharon tanto Hülkenberg como Carlos Sainz, quienes pasaron a ambos. Bortoleto reactivó primero y llegó 19, relegando a Doohan finalmente al último puesto.

El contraste de Alpine se vivió con Gasly, que inició el día 17° y, aunque estuvo lejos de los puntos, escaló hasta la 12ª posición.

El fin de semana ya había arrancado torcido en Alpine porque Jack Doohan había terminado en el último lugar de la única práctica libre del GP. El oceánico sufrió fallas en la dirección hidraúlica y debió retirarse del ensayo antes de tiempo. “Fue un problema con la unidad de potencia”, manifestó el piloto más adelante. Y agregó: “No estar en la final de la práctica no me afectó tanto, porque solo me perdí una parte. Pero por suerte pude dar muchas vueltas antes de eso, y pude lograr la velocidad de la pista. Son cosas que pasan”.

Doohan padeció la falla en la transición del sector 2 al 3 y su motor se detuvo a falta de 12 minutos para la finalización de la prueba. Fue la segunda bandera roja provocada por él en dos fechas. La primera había sido por pisar la cama de leca en la práctica libre 1 de Australia. Por su parte, Pierre Gasly cerró en la 14° colocación.

Ya entrada la madrugada en la Argentina, en la otra punta del mapa los Alpine salieron a la pista de Shanghai con el objetivo de mejorar su producción en la clasificación para la carrera Sprint, pero estuvieron muy lejos de hacerlo: Gasly quedó 17° con un tiempo de 1:32.640 y su compañero lo superó por un escalón (P16 con 1:32.575).

“El resultado de hoy es frustrante y estoy decepcionado por todo el equipo”, se sinceró el conductor francés de 29 años, mientras que Jack Doohan eligió mirar el lado positivo de su labor personal: “Hoy no fue el resultado que buscábamos, pero estoy satisfecho con el rendimiento del coche. Al final, una combinación de factores contribuyó al frustrante resultado de la clasificación al Sprint, en particular el tráfico en la pista durante la vuelta de ataque”.

El Gran Premio de China seguirá este mismo sábado desde las 4 (hora argentina) con la clasificación para la carrera principal, que se correrá en la madrugada del domingo en el mismo horario.