Política

Juan Manuel Olmos: “El indulto a Cristina Kirchner no es un programa de gobierno”

Si bien dijo que el peronismo deberá hacerse cargo de esa situación en un eventual futuro gobierno, el presidente de la Auditoría General de la Nación resaltó en Infobae en Vivo la necesidad de discutir internamente políticas de Estado para mejorar la economía de la población

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Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, en Infobae en Vivo

En una entrevista con el equipo de Infobae al Amanecer, Juan Manuel Olmos analizó la actualidad del peronismo, las internas del espacio y la necesidad de recuperar el debate de ideas como camino para reconstruir la fuerza y volver a gobernar la Argentina.

Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y referente peronista, planteó que la reconstrucción partidaria requiere autocrítica, orden y una legitimación electoral genuina. “Esa es la intención, pero a partir de abrir un debate”, señaló, al tiempo que subrayó: “Creo que es necesario que discutamos juntos en todos los sectores del peronismo cómo hacemos para pasar de ser oposición a ser vislumbrados como alternativa”.

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El debate de ideas como eje y la autocrítica pendiente

Olmos insistió en que el desafío no es solo superar grietas internas, sino también instalar una discusión profunda sobre el rumbo del espacio: “Nosotros planteamos discutir mucho de ideas, poco de las cosas, nada de las personas”. La cita, que atribuyó a Juan Domingo Perón, marcó el tono de la entrevista y fue reforzada ante las consultas sobre las disputas recientes: “Esa ecuación estuvo invertida en los últimos años. Se hablaba mucho de las personas y poco de las ideas”.

El dirigente advirtió que el éxito del peronismo como alternativa depende de una autocrítica real y del reconocimiento de errores: “Hay que revisar posiciones que tuvimos en estos años o percepciones que se solidificaron alrededor de una idea de que el peronismo no atiende el orden macroeconómico”. Olmos defendió la necesidad de recuperar el concepto de orden, especialmente en el plano económico: “Cuando decimos orden macroeconómico, se refiere a tener ordenadas las cuentas, pero priorizar el trabajo como motor de la economía”.

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Acuarela: cinco hombres sentados a una mesa y una mujer de pie. Al fondo, la bandera argentina y el emblema del Partido Justicialista.
Juan Manuel Olmos analizó la actualidad del Partido Justicialista (Imagen Ilustrativa Infobae).

También rememoró el ciclo de superávit fiscal y comercial entre 2003 y 2008, y argumentó: "En los últimos 80 años, el periodo más largo de superávit fue durante esos años. No fue casualidad, hay que recuperar ese rumbo como condición técnica, no ideológica". A su vez, reconoció que la pandemia, el endeudamiento y la sequía complicaron la gestión económica en 2019-2023, pero sostuvo que hay que explicar “cómo no va a volver a suceder” y que el compromiso con el orden debe formar parte central del programa.

Cristina Fernández de Kirchner, la unidad y el futuro del espacio

Consultado por la situación judicial de Cristina Kirchner, Olmos diferenció entre soluciones institucionales y políticas: “Yo creo que Cristina es inocente, esa es mi percepción. La salud institucional de la Argentina necesita que una expresidenta tenga las garantías del debido proceso penal”.

En tanto, rechazó la idea de que el indulto sea un eje de campaña: “Eso es una condición política que tiene que tener el peronismo de hacerse cargo de esa situación. Ahora, eso no es un programa de gobierno. El programa tiene que ser cómo vamos a sacar a los argentinos de esta situación”.

Olmos se refirió a la situación de la expresidente Cristina Kirchner (REUTERS/Martin Cossarini)
Olmos se refirió a la situación de la expresidente Cristina Kirchner (REUTERS/Martin Cossarini)

Sobre las disputas internas, fue enfático en el camino de la autocrítica y el debate de modelos, no de personas: "Si discutimos ideas, se pueden llevar adelante. Si discutimos modelos de país, políticas públicas, cómo se gobernaría, ahí está la solución del problema. Si vamos a discutir desde lo personal, no vamos a tener ninguna chance en el 2027“.

Orden político, PASO y legitimidad del liderazgo

El presidente de la AGN defendió la institucionalización del debate y la necesidad de legitimar liderazgos a través de elecciones internas: “No creo que el método del acuerdo o el señalamiento sea el mejor. Los momentos de conducción en el peronismo fueron a partir de una legitimidad electoral”. En ese sentido, sostuvo: “No solamente creo que está en debate, creo que es necesario que se legitime electoralmente en una PASO el candidato que vaya a ser”.

cierre de campaña leandro santoro
Olmos destacó la figura del legislador porteño Leandro Santoro (Gustavo Gavotti)

Olmos remarcó que el Frente de Todos fue un intento de orden político que “salió mal”, y que el futuro requiere reglas claras: “El programa tiene que contemplar el orden económico y la legitimación interna. Si después de un debate amplio todos estamos de acuerdo, puede ser un método, pero lo mejor sería que ese debate se declare a la sociedad y que sean los ciudadanos los que voten en una PASO”.

Al referirse a la dinámica de las alianzas en la Ciudad de Buenos Aires, consideró que Leandro Santoro es quien mejor representa el espacio y no descartó acuerdos programáticos amplios, incluso con sectores que hoy son opositores: “No excluyo a nadie que quiera estar claramente con un proyecto alternativo al de Jorge Macri y al de la Libertad Avanza”.

Captura – JUAN MANUEL OLMOS - TITULAR DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Infobae en Vivo
Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y referente peronista

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