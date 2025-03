Jack Doohan volvió a ser sancionado tras una arriesgada maniobra y Gasly fue descalificado: cómo le fue a Alpine en el GP de China

*La maniobra de Doohan que terminó en sanción

No vuela una mosca en el sector corporativo de Alpine en los boxes del Circuito Internacional de Shanghái luego del Gran Premio de China de Fórmula 1. Por ahora no se cumple el objetivo de su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, quien en la previa de la temporada dijo que su equipo debía mejorar la sexta posición en el Campeonato Mundial de Constructores conseguida en 2024 y que en 2027 podría pelear por un triunfo.

Briatore, cuyo rótulo es mera formalidad y es el hombre fuerte en el team francés para tomar decisiones, debe estar molesto porque luego de dos fechas sus pilotos, Pierre Gasly y Jack Doohan, no sumaron un solo punto luego de dos fechas. Están últimos en la tabla con un A525, su coche de este año, que no responde como se esperaba y sus corredores que no mostraron buenas actuaciones.

En ese marco, el que está bajo la lupa es Doohan, que este fin de semana por dos errores acumuló 4 puntos de sanción en la Superlicencia y si llega a 12 deberá perderse una carrera. El australiano, primero chocó a Gabriel Bortoleto (Sauber) en la última vuelta de la Sprint, que derivó en una sanción de diez segundos y la quita de las dos primeras unidades.

La sanción a Doohan publicada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA)

Durante la carrera principal del domingo, el australiano tuvo una maniobra arriesgada en un frenaje, en la que su movimiento generó que Isack Hadjar (Racing Bulls) deba salirse de la pista. Otra vez el oceánico fue penalizado con diez segundos y dos puntos.

Durante la prueba en territorio chino, Gasly fue el primero en pasar por los boxes para cambiar los neumáticos en la undécima vuelta. El francés dejó las gomas medias y las reemplazó por el compuesto duro, lo mismo que hizo Doohan, quien en el final fue penalizado con 10 segundos por un movimiento en un frenaje. El australiano terminó 16º y su compañero, 11º.

El anuncio de la exclusión de Gasly publicada por la FIA

Aunque Gasly luego de la carrera fue descalificado porque su auto no cumplió con el peso mínimo. El coche del francés dio en la báscula 799 kilos, uno menos del reglamentario.

La situación de Doohan es cada vez más complicada porque en tres Grandes Premios (debutó en la última fecha de 2024 en Abu Dhabi), no cumplió con las expectativas. Si bien llegó a superar en parciales a Gasly, como pasó en las dos primeras prácticas en Australia y fue más veloz que el galo en la clasificación para la carrera Sprint en China, en carrera está lejos de su compañero de equipo.

* La penalidad a Jack Doohan

Pero, principalmente, por sus fallas que van más allá de ser un novato. El golpe a Bortoleto fue innecesario con el coche del brasileño cruzado. No tenía dónde ir y en lugar de frenar generó el impacto. Lo de Hadjar es llamativo, pues se trata de un tema que apunta a la seguridad de otro competidor. Las equivocaciones de Doohan son temas que se pulen en las categorías promocionales y que buscan que los pilotos lleguen a la élite habiendo depurado ese tipo de cuestiones.

En este contexto, el australiano está bajo la sombra del argentino Franco Colapinto, que es uno de los cuatro pilotos de reserva, pero el que más capacitado está para un eventual reemplazo pues corrió nueve Grandes Premios en 2024 con Williams. Además, es el piloto de Briatore, quien negoció con el equipo inglés la cesión por cinco años del corredor bonaerense de 21 años.

Doohan tendría un contrato por los primeros cinco Grandes Premios de 2025 y su futuro estaría sujeto a sus resultados. Por ahora no cumple con ellos y además comete fallas alarmantes. Los próximos días podrían ser decisivos y quizá no haya que esperar a que llegue a los 12 puntos de sanción para verlo abajo del auto. Habrá que estar atento a lo que pase desde este domingo hasta el viernes 4 de abril cuando los coches salgan a pista en Suzuka, en el comienzo de la actividad del Gran Premio de Japón.