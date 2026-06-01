Opinión

Qué piensa la inteligencia artificial sobre las advertencias del Papa

La primera encíclica del papa León XIV sobre inteligencia artificial abrió una discusión entre empresarios tecnológicos, dirigentes republicanos y líderes religiosos sobre quién debe fijar los límites del desarrollo tecnológico

Guardar
Google icon
Ilustración plana del Papa Leo XIV, con túnica y solideo blancos, sonriendo y señalando un asterisco terracota (símbolo de IA). Al fondo, escudo del Vaticano.
El papa León XIV situó a la inteligencia artificial entre los temas centrales de su primer gran documento doctrinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los que usamos inteligencia artificial sabemos que suele ser complaciente. Todavía no he podido analizar en profundidad la nueva encíclica del papa León XIV. Estoy esperando la edición impresa que llegará el lunes. Me sigue gustando el papel, la posibilidad de subrayar los textos, volver sobre una frase y detenerme en aquello que merece una segunda lectura.

Hasta ahora, por los comentarios que he leído, me da la impresión de que el documento contiene varias advertencias sobre los riesgos de esta nueva tecnología. Antes de leerlo completo, sin embargo, quise hacer un ejercicio curioso: preguntarle a la propia inteligencia artificial qué pensaba de la encíclica.

PUBLICIDAD

Consulté distintos sistemas. Gemini consideró que Magnifica Humanitas presenta una reflexión lúcida y necesaria sobre el rol de la tecnología en nuestro tiempo. Destacó especialmente cuatro aspectos: el llamado a “desarmar la inteligencia artificial”, la preocupación por los sesgos y la exclusión social, el límite ético de las armas autónomas y la necesidad de una gobernanza tecnológica orientada al bien común.

ChatGPT, por su parte, señaló que la inteligencia artificial concentra poder en muy pocos actores. Recordó que entrenar estos modelos requiere capital, infraestructura, energía y datos que hoy están al alcance de unas pocas empresas y algunos Estados. También sostuvo que la discusión fundamental no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué debería hacer y bajo qué límites. Una observación que coincide bastante con la preocupación expresada por el Vaticano.

PUBLICIDAD

Notebook LM llegó a conclusiones similares. Consideró acertado el planteo del Papa y afirmó que la inteligencia artificial es, en definitiva, un reflejo de las decisiones humanas. Si una herramienta tecnológica excluye, discrimina o manipula, no es porque tenga voluntad propia, sino porque fue diseñada, financiada o utilizada de esa manera.

Lo que más me llamó la atención es que, más allá de las diferencias de lenguaje, las tres plataformas coincidieron en algo fundamental: reconocen que no poseen conciencia moral ni fines propios. Sus respuestas dependen de quienes las programan, de los datos con los que fueron entrenadas y de los objetivos definidos por seres humanos.

La encíclica Magnifica Humanitas marca el ingreso formal del pontificado de León XIV en el debate global sobre el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial (REUTERS/Archivo)
La encíclica Magnifica Humanitas marca el ingreso formal del pontificado de León XIV en el debate global sobre el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial (REUTERS/Archivo)

Y ahí aparece la verdadera pregunta. Millones de personas vuelcan cada día en estas plataformas información personal, preocupaciones familiares, problemas laborales, dudas existenciales, decisiones económicas y búsquedas de sentido. Lo hacen muchas veces con total naturalidad y confianza. Sin embargo, toda esa información tiene un valor enorme. El riesgo no es solamente tecnológico; es también humano, económico y político.

Diversos estudios universitarios vienen señalando otro fenómeno preocupante: cuanto más delegamos determinadas tareas cognitivas en la inteligencia artificial, menos ejercitamos nuestra propia capacidad para resolver problemas. La tecnología puede potenciar nuestras capacidades, pero también puede atrofiarlas si renunciamos a pensar por nosotros mismos.

No se trata de demonizar la inteligencia artificial. Como toda herramienta poderosa, puede utilizarse para el bien. Puede ayudar en la educación, la investigación científica, la medicina y el acceso al conocimiento. El problema aparece cuando olvidamos quién controla esas herramientas.

Nunca en la historia de la humanidad tan pocas personas tuvieron acceso a una cantidad tan grande de información sobre tantos seres humanos. Nunca antes un número tan reducido de empresas concentró semejante capacidad de influencia sobre lo que vemos, pensamos, consumimos y creemos.

Quizás por eso las advertencias del Papa merecen ser leídas con atención. No porque la tecnología sea mala, sino porque el poder siempre necesita límites. La pregunta de fondo no es qué hará la inteligencia artificial con nosotros. La pregunta es qué harán con ella quienes tienen la capacidad de programarla y controlarla.

Y esa, más que una cuestión tecnológica, sigue siendo una cuestión profundamente humana.

Temas Relacionados

encíclica del papa León XIVinteligencia artificialnueva encíclicaPapa León XIV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Defender la transformación también es servir a Nuevo León

Comparto una idea expresada por la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: los recursos públicos son para servir al pueblo

Defender la transformación también es servir a Nuevo León

Recuperar la libertad y terminar el crimen organizado en la política no es con medias tintas

La expansión del crimen organizado sobre las estructuras políticas y estatales de América Latina convirtió la recuperación de la democracia, la institucionalidad y la libertad económica en un desafío que exige decisiones de fondo y reformas profundas, en medio del debate entre el gradualismo y las políticas de impacto

Recuperar la libertad y terminar el crimen organizado en la política no es con medias tintas

La fuerza del Engagement: la lección de Tim Payne

Ya no alcanza con contar historias; hay que crear espacios para que otros puedan formar parte de ellas

La fuerza del Engagement: la lección de Tim Payne

Por qué Taiwán es clave para definir el resultado de la competencia en IA entre EEUU y China

Una mirada a la relación simbiótica entre Taipéi y Washington a partir de la teoría del “pastel de cinco capas” de Jensen Huang

Por qué Taiwán es clave para definir el resultado de la competencia en IA entre EEUU y China

La IA está proporcionado algo inesperado: el renacer de las Humanidades y las Ciencias Sociales

La naturaleza humana será el complemento indispensable para que la revolución de la inteligencia artificial sea mejor entendida

La IA está proporcionado algo inesperado: el renacer de las Humanidades y las Ciencias Sociales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los ingresos por el alquiler de viviendas no pagarán Ganancias: qué dice la nueva reglamentación

Los ingresos por el alquiler de viviendas no pagarán Ganancias: qué dice la nueva reglamentación

Mujer grabó a su hijo llorando tras los resultados de la primera vuelta presidencial: “Si gana, me tengo que ir de la universidad”

Pensión Bienestar 2026: razones por las que te pueden dar de baja y cómo evitarlo

Magistrado Álvaro Hernán Prada cuestionó a Petro tras no reconocer los resultados electorales: “Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”

El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

INFOBAE AMÉRICA

Tácito, político romano: “Ninguna fidelidad es segura cuando se compra con dinero”

Tácito, político romano: “Ninguna fidelidad es segura cuando se compra con dinero”

Francia incautó un petrolero vinculado a Rusia y relacionado con un magnate iraní

Estados Unidos realiza esfuerzos diplomáticos con Israel y El Líbano para lograr una desescalada militar en la región

Israel intensifica sus operaciones en el sur del Líbano y reanudará los ataques en Beirut contra objetivos de Hezbollah

EN VIVO: nueva escalada militar en Medio Oriente con operaciones israelíes en Líbano e intercambios de fuego entre EEUU e Irán

ENTRETENIMIENTO

“La casa del dragón” prepara la batalla más impresionante de la televisión con su tercera temporada en HBO

“La casa del dragón” prepara la batalla más impresionante de la televisión con su tercera temporada en HBO

De la supervivencia al estrellato: la historia desconocida entre Johnny Depp y Nicolas Cage

Los 10 videojuegos más usados de la historia: cifras, récords y evolución digital

Marlon Wayans desafía la cultura de la cancelación: humor oscuro, polémicas recientes y el regreso con “Scary Movie 6″

El día que la voz de John Lennon estuvo al límite y nació un clásico de The Beatles