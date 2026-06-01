Gobierno de Honduras reorganiza estrategia de seguridad y crea la Agencia Nacional contra el Crimen

La nueva Agencia Nacional contra el Crimen coordinará acciones entre distintas instituciones de seguridad. (FOTO: Infobae)

El Gobierno de Honduras puso en marcha una profunda reestructuración de su estrategia de seguridad con la desaparición de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la creación de la nueva Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una instancia que buscará fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la extorsión, el crimen organizado y otras estructuras delictivas de alto impacto.

La medida fue anunciada por las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad y forma parte de una serie de reformas orientadas a fortalecer las capacidades investigativas y operativas del Estado frente a los desafíos que plantea la inseguridad en el país.

Como parte de esta reorganización, la DIPAMPCO deja de existir oficialmente y sus funciones serán absorbidas dentro de una nueva estructura especializada que operará bajo la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El secretario de Seguridad, Gerzón Velásquez, explicó que el objetivo es consolidar un modelo más eficiente de investigación criminal que permita evitar vacíos operativos y fortalecer la persecución de organizaciones vinculadas a la extorsión y otras actividades ilícitas.

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La nueva división especializada estará encabezada por el comisionado Jorge Daniel Molina, quien asumirá la dirección de los equipos encargados de liderar las investigaciones contra estructuras criminales dedicadas a la extorsión y delitos conexos. La subcomisionada Sulay Ponce Elvir fue nombrada subdirectora, mientras que Cristian Nolasco ocupará la jefatura de operaciones.

La ANC funcionará bajo la coordinación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. (FOTO: Proceso)

Las autoridades aseguran que las acciones policiales continuarán sin interrupción y que la reorganización busca fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y coordinación institucional.

Sin embargo, el cambio más relevante dentro de la nueva estrategia de seguridad es la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), aprobada mediante el decreto legislativo 84-2026.

La ANC funcionará como un organismo adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y tendrá la misión de coordinar los esfuerzos de las principales instituciones de investigación, inteligencia y seguridad del país.

La nueva estructura integrará a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia estatal.

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La DIPAMPCO dejó de operar como parte de una reestructuración impulsada por el Gobierno. (FOTO: Proceso)

Según el decreto, el objetivo principal será fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa para combatir delitos relacionados con la extorsión, el crimen organizado y otras actividades que generan violencia e inseguridad.

Uno de los componentes más importantes de la nueva agencia será la creación de una plataforma nacional de integración de información criminal, diseñada para concentrar datos vinculados a investigaciones relacionadas con extorsión y estructuras delictivas.

Esta base de datos incluirá registros de números telefónicos, movimientos bancarios, plataformas de servicios financieros, pagos móviles y billeteras electrónicas que estén siendo investigados por las autoridades.

Asimismo, las empresas proveedoras de estos servicios estarán obligadas a remitir la información requerida por las autoridades dentro de un plazo máximo de 30 días, con el objetivo de agilizar las investigaciones y fortalecer los procesos de inteligencia financiera.

La creación de la ANC ocurre en momentos en que Honduras enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad, particularmente en el combate a la extorsión, delito que afecta a comerciantes, transportistas, emprendedores y miles de familias en diferentes regiones del país.

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Las autoridades sostienen que la nueva estructura permitirá una respuesta más coordinada y efectiva frente a las organizaciones criminales, mediante la integración de recursos tecnológicos, capacidades de inteligencia y acciones operativas.

Jorge Daniel Molina fue nombrado director de la nueva división especializada contra la extorsión. (FOTO: Proceso)

La reglamentación de la Agencia Nacional contra el Crimen estará a cargo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que actualmente trabaja en la definición de los mecanismos operativos que permitirán su funcionamiento a nivel nacional.

Con la desaparición de la DIPAMPCO y el nacimiento de la ANC, el Gobierno apuesta por una nueva estrategia de seguridad basada en la coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia criminal y el fortalecimiento de las capacidades investigativas para enfrentar las amenazas que representan la extorsión y el crimen organizado en Honduras.