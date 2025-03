La dura doble sanción que recibió Doohan tras su toque con Bortoleto en la Sprint del Gran Premio de China

Jack Doohan no logró recomponerse tras un complicado fin de semana en Australia. Su paso por el Gran Premio de China inició con nuevos contratiempos, entre ellos una penalización que no solo refleja el tenor de su desempeño en pista, sino también una creciente presión en torno a su lugar en el equipo Alpine. La jornada del sábado dejó como saldo una sanción doble: 10 segundos de recargo en la clasificación de la carrera sprint (culminó último) y la adición de dos puntos en su superlicencia, tras un incidente con el piloto brasileño Gabriel Bortoleto.

La acción ocurrió en los tramos finales de la carrera sprint del sábado en Shanghái, cuando Doohan intentó un adelantamiento por el interior de la curva 14 sobre el Sauber de Bortoleto. El movimiento terminó en una colisión luego de que el piloto australiano bloqueó sus neumáticos y perdió el control en el vértice de la curva, impactando contra el monoplaza del brasileño. Fue un error que los comisarios deportivos consideraron evitable, señalando que el piloto del coche número 7 no tenía derecho a la curva y debió haber desistido del intento.

En su fallo, los comisarios de la FIA explicaron: “Doohan intentó adelantar a Bortoleto por el interior de la curva 14, pero bloqueó en el vértice y colisionó. Doohan sugirió que tenía controlado el adelantamiento, pero la presencia de dos coches de Haas y la trayectoria que tomaron dificultaron su intento. Sin embargo, era su responsabilidad garantizar que lo hiciera de forma segura y conforme al reglamento. Además, según las directrices, no tenía derecho a la curva y debería haber retrocedido. Debido al bloqueo y al subviraje, se produjo la colisión, de la que fue el principal responsable”. Como consecuencia, se impuso una penalización estándar de 10 segundos y dos puntos en su superlicencia.

La sanción en tiempo no modificó el resultado de carrera, ya que Doohan cruzó la meta en la última posición. Sin embargo, los dos puntos en su superlicencia representan una advertencia más relevante: es la primera vez que el australiano suma penalizaciones en este sistema que, de alcanzar los 12 puntos, conlleva la exclusión por una carrera de Fórmula 1.

Este nuevo episodio se da en un contexto adverso para Doohan, cuya posición como piloto de Alpine no está completamente asegurada. A sus 22 años, y con la creciente presión externa derivada de rumores sobre una posible promoción de Franco Colapinto —piloto reserva de la escudería—, cada error cobra mayor visibilidad dentro y fuera del equipo.

Antes del incidente con Bortoleto, Doohan ya había protagonizado una carrera sprint compleja. Partiendo desde el puesto 16, no logró avanzar posiciones significativas, en parte por el bajo rendimiento del A525 en el trazado de Shanghái. En la misma curva 14, el australiano también fue golpeado previamente por Liam Lawson (Red Bull), aunque en ese caso no fue considerado culpable. Sin ritmo ni consistencia, Doohan se vio involucrado en dos contactos en una sola competencia, una señal preocupante en términos de gestión de carrera y control bajo presión.

Tras lo acontecido, el piloto expresó: “Fue una carrera sprint difícil. El tren de DRS fue lo más complicado, es difícil adelantar y estar a seis décimas por diez vueltas no le hace bien al neumático”. Al referirse al incidente con Bortoleto, reconoció su responsabilidad: “Intenté adelantar a Gaby al final, lo toqué, así que fue culpa mía. Aprendí la lección y miramos hacia adelante”.

Las complicaciones se extendieron a la clasificación para la carrera principal del domingo. Doohan perdió el control del coche en su primera vuelta lanzada, lo que condicionó su sesión. A pesar de recuperarse y registrar un tiempo competitivo en su segundo intento, terminó 18º, apenas una décima de segundo por detrás de su compañero Pierre Gasly, que también quedó fuera en Q1. “Creo que fue por buscar demasiado, un poco prematuro. Lo perdí en la entrada. Fue uno de esos trompos lentos que uno prefiere a los rápidos”, explicó.

Consultado sobre el bajo rendimiento del monoplaza, el australiano reconoció no tener respuestas claras: “A primera vista, no. Es la pregunta mágica ahora mismo. Tenemos que analizarlo a fondo. Seguro que hay una combinación de factores que explican por qué nuestro paquete no está funcionando”. En ese marco, Alpine introdujo algunos ajustes en el coche para la carrera del domingo, orientados a mitigar el efecto del aire sucio, un problema que castiga el rendimiento de los neumáticos en el trazado chino. “(Cambiamos) un par de cosas. Lo más importante será encontrar aire libre, ayudar al neumático delantero izquierdo, sea cual sea el problema que tenga”, concluyó.

El panorama general del fin de semana en Shanghái refleja el retroceso de Alpine respecto al Gran Premio de Australia. En Melbourne, Gasly alcanzó la Q3 y Doohan demostró potencial competitivo. En China, ambos coches quedaron fuera en la primera tanda clasificatoria y el rendimiento en carrera fue insuficiente.

