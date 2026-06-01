Economía

Cuáles son las nuevas tarifas de colectivos, trenes y subtes a partir de hoy: cuánto costará el boleto mínimo

Junio arranca con ajustes tarifarios en todos los medios de transporte, que afectarán principalmente a los usuarios del AMBA

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Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito subirán 4,6 por ciento (Luciano González)

Con el inicio de junio, llegan nuevos aumentos en transporte que pondrán presión al bolsillo. Colectivos, subtes, trenes y peajes se incrementarán este mes, en línea con los esquemas de actualización que responden a la inflación y que buscan trasladar el costo real del servicio a los usuarios y reducir el peso de los subsidios estatales.

La tarifa de colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentará 4,6% desde este lunes, dada la fórmula que añade al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue de 2,6%, otros 2 puntos porcentuales. El ajuste se produce tras la suba del 11,6% que el gobernador Axel Kicillof dispuso en mayo, cuando el boleto base pasó a $968,57.

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Con el nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires, el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) asciende a $1.015,61.

Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa pasa de $1.089,64 a $1.142,55; para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50; para recorridos de 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para trayectos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02. Quienes abonen el boleto sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el mínimo.

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Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
Con el nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires, el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) asciende a $1.015,61 (Luciano González)

En el caso de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55% sobre el valor pleno, el boleto para el tramo más corto se eleva a $457,02. Los demás tramos reflejan aumentos proporcionales y el beneficio se mantiene para los usuarios incluidos en el programa.

El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus valores: el pasaje terminal cuesta $337,87 y el boleto mínimo alcanza los $1.336,19, valor que asciende a $2.672,38 sin SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito también subirán 4,6 por ciento. El boleto mínimo de hasta 3 kilómetros pasa de $753,74 a 788,41 pesos.

El tramo de 3 a 6 kilómetros costará $876,05; el de 6 a 12 kilómetros, $943,53; y el de 12 a 27 kilómetros, 1.011,07 pesos. Todos esos valores corresponden a viajes realizados con tarjeta SUBE registrada.

A partir de junio, el subte y el premetro aplicarán una nueva tarifa. El valor del viaje se ajustará de $1.490 a $1.558,54 para usuarios con la tarjeta SUBE registrada. Continuarán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes mensuales.

En el caso de los trenes, el aumento es del 12,9% y el boleto mínimo ya se ubica en $350 con SUBE registrada, de lo contrario el costo es de $700.

El valor del viaje en subte se ajustará de $1.490 a $1.558,54 para usuarios con la tarjeta SUBE registrada
El valor del viaje en subte se ajustará de $1.490 a $1.558,54 para usuarios con la tarjeta SUBE registrada

El Gobierno nacional aseguró que el objetivo es ”garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios, promoviendo al mismo tiempo un esquema con mayor autonomía y menor dependencia de subsidios”.

En las líneas nacionales de colectivos que operan en el AMBA, el boleto tendrá un incremento del 2% y costará $728,28 a partir del 15 de junio. El Gobierno dispuso este diferimiento con el objetivo de atenuar el impacto sobre el IPC.

Cabe recordar que el gasto de transporte en el AMBA aumentó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Quienes viajan en auto también tendrán un ajuste en junio: los peajes en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,6%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico.

Las motocicletas abonarán $1.882,44 y $3.012,29 respectivamente, mientras que los vehículos pesados de hasta dos ejes deberán pagar $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en hora pico.

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