Jack Doohan dio detalles del accidente que protagonizó en la primera vuelta del GP de Australia: “Cometí un error”

El piloto australiano reconocoó su error en el accidente (Reuters)

El piloto australiano Jack Doohan, quien debutó como titular en el equipo Alpine esta temporada, detalló el error que cometió y derivó en un accidente que lo dejó fuera de competencia en la primera vuelta del Gran Premio de Australia. En una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas, el joven piloto se enfrentó no solo a la presión de correr en su país natal, sino también a una pista que cobró factura a varios competidores.

Doohan perdió el control de su monoplaza al salir de la curva 5 del circuito de Albert Park en Melbourne, lo que resultó en una colisión que puso fin a su participación. En declaraciones ofrecidas a los medios que reprodujo el portal especializado Motorsport, el piloto de 22 años explicó con detalle cómo ocurrió el incidente. “Sí, creo que la próxima vez haré exactamente lo que estaba haciendo en las vueltas a la parrilla, que era cambiar de marchas antes de la curva 3. Así que estaba en tercera marcha, ya sabes, mientras estaba acelerando y con el acelerador a fondo, al 80%. Cambié a 4ª y perdí el control en el cambio de marchas. Así que creo que también igualaremos al otro lado del garaje en la dureza de nuestros cambios”, comentó.

Adentrándose en los detalles técnicos, Doohan explicó cómo el momento del cambio de marcha fue crucial para el desenlace del accidente. “Enderecé la rueda, lo que debería ser bueno, pero eso también significó que fui al máximo de dureza en el cambio ascendente, lo que me hizo trompear. No hay excusas, pero seré aún más prudente y me aseguraré de subir de marcha antes de la curva”.

El piloto, que también convive con la presión de tener al argentino Franco Colapinto como reserva, no rehuyó la autocrítica. Reconoció los errores cometidos y aseguró que tomará medidas para evitar incidentes similares en el futuro. “A fin de cuentas, la cagué. Tengo el control, pero seguro que algunas cosas no me han ayudado de la mejor manera. Pero ya sabes, vivo y aprendo. Definitivamente seré más suave con el acelerador, con un porcentaje más bajo, y cambiaré un poco antes”, reflexionó.

Doohan se mostró enfático al aclarar que su accidente no se debió a problemas técnicos en su coche, sino totalmente a un error humano. “Solo para dejar las cosas claras, ya sabes, no hay nada que estuviera mal con el coche en absoluto. Ya sabes, yo mismo cometí un error y lidié con ello”, sentenció.

El Gran Premio de Australia no fue indulgente con los pilotos, experimentados o debutantes. Si bien las condiciones de lluvia pusieron a prueba a todos los equipos, Doohan no fue el único en caer ante los desafíos del circuito. Competidores de renombre como Carlos Sainz y Fernando Alonso también se vieron obligados a retirarse.

De cara al próximo Gran Premio de China en Shanghái, programado para este fin de semana, el australiano expresó confianza en su equipo a pesar del duro inicio de temporada. Al concluir la carrera en Melbourne, Doohan resaltó que el enfoque será recuperar el terreno perdido. “Vamos a reagruparnos, a mantener la cabeza alta. Hemos tenido un paquete fuerte este fin de semana, muy fuerte ayer por la tarde, así que tenemos que mantenernos fuertes y recuperarnos el próximo fin de semana”, afirmó.

El circuito de Shanghái promete ser un nuevo reto para todos los pilotos. Con sus 16 curvas y dos largas rectas, es conocido por demandar precisión técnica. Será también el escenario del primer sprint de la temporada, una carrera corta que otorgará puntos adicionales a los ocho primeros clasificados. En cuanto al campeonato, el británico Lando Norris llega como líder tras su victoria en Melbourne, relegando a Max Verstappen al segundo lugar.