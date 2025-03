¿Kun Agüero vuelve a ponerse la camiseta de Independiente? Los detalles y el posible debut frente a Racing

Sergio Agüero sería parte del plantel de Independiente en la Liga Senior

En febrero de 2024, el rumor corrió con mucha fuerza. La potencial vuelta de Sergio Agüero a un plantel profesional y, ni más ni menos, a Independiente para sumarse a las órdenes de Carlos Tevez (Julio Vaccari lo sustituyó como DT en junio pasado) se convirtió en un tema recurrente en la mitad de Avellaneda. Esa decisión, atada a su salud sumado a otros objetivos en su vida, se esfumó con el paso de los días y todo quedó en un sueño. Pero el Kun podrá darse el gusto de volver a vestir la camiseta del club donde surgió futbolísticamente porque sería el refuerzo estrella del equipo para la Liga Senior del Fútbol Argentino.

La información referida al arribo del delantero de 36 años en la división para mayores de 35 años fue confirmada desde las entrañas del Rojo, según pudo saber Infobae. Y su estreno podría darse este lunes en el clásico ante Racing, a disputarse en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con horario a confirmar. Se sumaría a un elenco que, en las dos primeras fechas, viene de caer 1-4 ante Vélez como visitante y logró su primer triunfo en la pasada jornada por 1-0 a Laferrere con el único gol de Brian Nieva. Su incorporación ya aparece en la aplicación oficial de la competición, que lo tiene en la lista de jugadores habilitados.

Sergio Aguero figura en la lista de jugadores de Independiente en la Liga Senior

Vale recordar que el Kun Agüero ya había portado esta casaca en marzo de 2024 durante el evento denominado La Noche del Rey. Sin embargo, solo permaneció 10 minutos en el terreno de juego: forcejeó en un pique con el ex lateral Juan Eluchans, cayó mal y debió abandonar la cancha. “Creo que se me salió el hombro”, le confesó a las cámaras de TNT Sports e inmediatamente se marchó al vestuario.

Ya hacia fines de 2023, un dirigente de la institución levantó el teléfono para avisarle al hijo pródigo que tenía las puertas abiertas para cuando fuera necesario, para lo que él necesitara. El primer paso fue la llegada de su hijo Benjamín a las Divisiones Inferiores, tras su paso por Tigre. De hecho, su padre asistió al predio de Villa Domínico en los últimos días para verlo en acción: el nieto de Diego Maradona entró en el segundo tiempo del triunfo 4-0 sobre Barracas Central en la Séptima División.

La posibilidad de ver a Sergio Agüero junto al plantel profesional fue una versión que se acrecentó por el mensaje de su cardiólogo, Roberto Peidro, a comienzos de 2024. Los seguidores del Kun le consultaron si había alguna posibilidad de regresar a una cancha y, en medio de un stream, le mandó un audio al especialista: “La gente me está preguntando ‘¿Y si te llama el Apache (Tevez)?’. Y bueno, yo les digo que tengo que llamar a mi cardiólogo. ¿Cómo estoy para 20 minutitos?”. La respuesta ilusionó a toda la comunidad de Independiente: “Escuchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo”.

El Kun Agüero posa con una camiseta de Independiente

A pesar del deseo, Agüero aclaró los motivos que lo llevaron a declinar la propuesta de regresar a la actividad profesional durante una entrevista con Urbana Play: “Era un desafío complicado. Carlitos tuvo las ganas de poder ayudar y a mí eso me gustó. Yo agarré y le dije que lo que necesitara, estaba. Ahí empezamos a charlar y le dije por ahí un día iba a entrenar con el equipo y ahí salió todo. Se ve que alguien lo escuchó y se empezó a filtrar”.

El medallista de oro en Beijing 2008 y dos veces campeón del mundo Sub 20 (Países Bajos 2005 y Canadá 2007) concluyó: “Lo pensé, no es que no lo pensé. Pero tengo que estar, me tenía que preparar 3 ó 4 meses. Me gustó la idea, pero era volver a dejar todo. Cosas que venía haciendo. Era medio complicado. Preferí seguir con esta misma línea. Jugué mucho tiempo al fútbol. Pero sí que me daban ganas de poder jugar los últimos partidos en Independiente, para decir que me retiré jugando en independiente”.