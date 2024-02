Al Kun Agüero le preguntaron si volvería al fútbol para jugar en Independiente, le mandó un mensaje a su cardiólogo en vivo y la respuesta sorprendió a todos

El Kun Aguero habló de la chance de volver a jugar en Independiente

A finales del 2021, la carrera profesional de Sergio Kun Agüero dio un giro radical. Producto de un problema cardíaco que sufrió durante un partido con el Barcelona de España debió dar un paso al costado y retirarse de manera prematura del fútbol profesional, perdiéndose de este modo ser parte del plantel que terminó alzando la copa en el Mundial de Qatar 2022.

Te puede interesar: Autos a control remoto con bengalas de humo: la singular medida de protesta que frenó un partido en Alemania

Sin embargo, en su último stream en su canal de Twitch, el ídolo del Manchester City dejó la puerta abierta a la posibilidad de regresar al alto rendimiento y defender la camiseta de su amado Independiente, donde sería dirigido por su ex compañero en los Ciudadanos y en la selección argentina, Carlos Tevez.

“Sí, estoy entrenando. Ojo, se vienen cositas. Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilitos, pero tengo que seguir bajando de a poco. Creo que mañana voy a bajar un poco más porque me estoy viendo la panza… Tengo un poquito de cerveza, pero nada”, comenzó su relato el campeón de América con la Albiceleste.

El Kun Agüero dejó la puerta abierta a un regreso a Independiente

La consulta de un espectador sobre qué pasaría en caso de ser llamado por Carlos Tevez dio un inesperado giro en la transmisión. “Y si me llama Carlitos qué querés que haga... Tengo que hablar con el cardiólogo. Jugar 20 minutos. ¿Le mandamos un mensaje al cardiólogo a ver qué dice?”, explicó el Kun, quien a los pocos instantes procedió a enviarle un audio a su cardiólogo, el doctor Roberto Peidro.

Te puede interesar: Nuevas revelaciones sobre el caso que sacudió a la Fórmula 1: Christian Horner habría enviado mensajes “sexuales” a la empleada de Red Bull

“¿Qué hacés papá? ¿cómo estás, todo bien? Bueno, hoy entrené para el equipo. Estoy acá en el stream y la gente me está preguntando ‘¿Y si te llama el Apache?’. Y bueno, yo les digo que tengo que llamar a mi cardiologo. ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10 al menos. 20 es mucho. imaginate que me lesioné pateando al arco solo, imaginate con dos centrales. En un quiebre de cintura me rompo todo. Pero mientras el corazón funcione yo creo que estamos bien. No pasó más nada. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hacemos un test, hacemos algo? ¿Qué opinás vos, qué le puedo comentar a la gente?”, consultó.

A los pocos minutos, Agüero expuso ante sus seguidores el mensaje que recibió, el cual catalogó como “bastante interesante”. Tras revisarlo, el ex goleador del Atlético de Madrid decidió poner el audio al aire: “¿Qué haces Sergio? Escuchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo. Lógicamente vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde. Y hacerte correr como si fuera el partido. Es cierto que cuando tenes los dos centrales vas a tener que hacer algún amague y tenes que estar bien preparadito. Yo te diría que preparate, que tenés una esperanza . Decile que yo te dije que andabas muy bien y que te tenés que poner bien físicamente para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Yo no sé si aguantarías todo el partido, pero hacer unos minutos, si te vienen bien, estaría bárbaro, estaría bien. Eso después lo conversamos, pero esa es la idea que tengo. Hay que hacerte los estudios, ponerte a entrenar y de acá a 15, 20, 30 días hacer la prueba de ejercicio como esto que te digo y vemos. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andas muy bien. Hay que ver cómo responde el físico y todo”, soltó el especialista.

Te puede interesar: La advertencia de Pochettino a los dueños del Chelsea ante el interés por comprar un club en Argentina y su mensaje al presidente Javier Milei

“Yo no tuve más nada, estoy entrenando fuerte. Hasta se me fue el extrasístole, que son latidos fuera de lugar. Pasa cuando estoy por estrés o nerviosismo o alegría”, confesó el medallista de oro en Beijing 2008 y dos veces campeón mundial Sub 20 (Países Bajos 2005 y Canadá 2007). “Me estoy exigiendo bastante. Arranqué hace dos semanas a entrenar porque se vienen cosas importantes. Voy a probar seguramente en la Kings League al ciento por ciento, con un control. También tengo dos torneos importantes para jugar con un equipo. Vamos a ir viendo, a ver cómo se da”, añadió.

Incluso se animó a fantasear con una dupla con Gabriel Ávalos, actual centrodelantero del conjunto de Avellaneda. “Me hace acordar a Nicolás Fruto. Llevaba como 11 goles en 9 fechas, y ahí lo contrató el Anderlecht de Bélgica. Si se quedaba un par de partidos más, ojo”, soltó. El Rojo, tras seis jornadas en la Copa de la Liga, lidera la Zona A con 13 unidades, una más que su escolta River Plate. Este sábado disputarán el Clásico de Avellaneda ante Racing en el estadio Libertadores de América.

“No es que somos íntimos amigos, pero jugué con él en la selección y en el City. Fuimos campeones en la Premier. Tenemos buena relación. Antes de que él agarre Independiente hice la transmisión de la final de la Champions desde Estambul, que jugó el City con el Inter, que fue espectacular. Y antes habíamos hecho otro en un City-Real Madrid”, concluyó sobre Carlos Tevez.