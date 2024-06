El Kun Agüero explicó por qué decidió no volver a jugar al fútbol para retirarse en Independiente

El Detrás De Escena De La Truncada Vuelta Del Kun Aguero A Independiente

Sergio Kun Agüero está catalogado como uno de los mejores jugadores que surgieron de Argentina. Tras una brillante irrupción en Independiente dio el salto a Europa, brillando con la camiseta del Atlético de Madrid y convirtiéndose en ídolo absoluto del Manchester City. Luego recaló en Barcelona, donde tuvo que ponerle punto final de manera abrupta a su carrera producto de un problema cardíaco.

Tras algunos años de su retiro, y ante las mejoras que viene experimentando en el último tiempo, su cardiólogo le explicó al campeón de la Copa América con la selección argentina que existía la chance real de poder volver a colocarse los botines y disfrutar del deporte que tanto ama de manera profesional. Tras publicar el audio del especialista en su stream, los rumores se dispararon y rápidamente se lo vinculó al Rojo, que por ese entonces tenía como director técnico a Carlos Tevez, con quien compartió plantel en la Albiceleste y en los Ciudadanos.

En diálogo con Urbana Play, el propio Agüero brindó detalles de su frustrada vuelta al Libertadores de América. “Todo surgió con un audio del cardiólogo, que en realidad, y honestamente, yo vengo haciendo ejercicios, porque le estoy mostrando al cardiólogo mi proceso. Desde que me retiré, luego del sexto mes, empecé a hacer ejercicios para ver cómo estaba del corazón. Venía muy bien todo, y como nunca se detectó un problema, el médico lo que decía es que estaba la posibilidad de volver. Hasta a mí me dejó shockeado. Antes de eso estaba con Carlitos, porque me llevo bien, y le dije que tenía mi apoyo y que si necesitaba algo del club, porque quería que al club le fuera bien, y porque a Carlitos lo conozco y fue en un momento complicado, cuando todos se hacían los boludos... Era un desafío complicado. Carlitos tuvo las ganas de poder ayudar y a mí eso me gustó. Yo agarré y le dije que lo que necesitara, estaba. Hay cosas en el club con las que no estoy de acuerdo, pero no solo en Independiente, sino muchas cosas de Argentina. Se me ocurrió ayudarlo con otras cosas. Por ahí con mi nombre, contactos para refuerzos. Ahí empezamos a charlar y le dije por ahí un día iba a entrenar con el equipo y ahí salió todo. Se ve que alguien lo escuchó y se empezó a filtrar”.

“Lo pensé, no es que no lo pensé. Pero tengo que estar, me tenía que preparar 3 ó 4 meses. Me gustó la idea, pero era volver a dejar todo. Cosas que venía haciendo. Era medio complicado. Preferí seguir con esta misma línea. Jugué mucho tiempo al fútbol. Pero sí que me daban ganas de poder jugar los últimos partidos en Independiente, para decir que me retiré jugando en independiente”, confesó el medallista de oro en Beijing 2008 y dos veces campeón del mundo Sub 20 (Países Bajos 2005 y Canadá 2007).

Los Consejos Del Kun Aguero Para Su Hijo Benjamín

Otro punto en el que ahondó fue en su hijo Benjamín, fruto de su pasada relación con Gianinna Maradona, hija del astro Diego Armando Maradona. El joven actualmente se encuentra en las divisiones inferiores de Independiente, tras un breve paso por Tigre. Agüero recordó cómo decidió incursionar en el deporte y los consejos que le brinda para poder triunfar en su carrera.

“Lo de Benja fue muy de sorpresa que arranque el fútbol. A él hasta los 12 años no le interesaba. Sí le gustaba algún jugador, veía en videos a Messi, Neymar, a veces me tiraba nombres raros. Pero era más de ver videos, y nada más. Le gustaban más los juegos. Estaba en otra onda. De repente me dijo que quería jugar a la pelota. Me lo dijo en Barcelona. Le dije ‘¿seguro? Mirá que perdiste tiempo, estás en desventaja’. Me dijo que quería jugar y arrancó en Tigre con un amigo. Arrancó, arrancó, le empezó a gustar. Ahora entiende el sacrificio de levantarse todos los días, aunque no tengas ganas. Hacerle caso al entrenador, respetar a los compañeros. Te perdés un montón de cosas, salidas con tus amigos”. Y luego, añadió: “Quiere ir a la casa de un amigo y le digo andá, pero descansá. Para poder llegar a ser un buen jugador tenés que tener un buen comportamiento, descanso. Lo empezó a entender ahora. Yo le digo, por mí no juegues al fútbol, andá con tus amigos, pasala bien; pero ahora no lo podés hacer. Tenés otra vida con el fútbol, otras reglas, que no es la vida normal. Porque no vas a poder rendir”.

“Es otra realidad. Obviamente trato de enseñarle cosas que quizás es más la disciplina y el respeto con sus amigos, y sobre todo con mis hermanos, tíos y abuelos. Yo estuve criado de otra manera. Antes levantabas el tono y era ‘callate la boca’ o un tirón de orejas. Ahora es totalmente diferente. En mi época había días que no teníamos para comer y mis viejos hicieron el esfuerzo para que no nos falte nada. Tuve la suerte de que mi viejo vio que tenía un talento y se empezó a meter en el fútbol conmigo hasta que consiguió meterme en Independiente. Esto con Benja es diferente, pero trato de transmitirle... Yo tuve que dejar el colegio a los 14 años, no porque se me ocurrió dejar el estudio, sino porque ya estaba en Tercera. Entrenaba a la mañana y a la tarde. Tenía un mes y medio de pretemporada, no podía ir al colegio. Yo prefiero que estudien, porque yo no tuve la posibilidad. Pero si quieren hacer un deporte, sea golf, básquet, fútbol, el que sea, quiero que lo haga bien, serio. Sé que es complicado tener éxito si las cosas las hacés a media máquina o como vos querés. Prefiero que quieran progresar, pero haciendo las cosas bien, sino prefiero que haga otras cosas, que se divierta de otra manera, que busque una manera de trabajo, que con el estudio te permite conseguir mejores trabajos. Con el deporte quiero que sea serio, porque mi viejo me enseñó a serlo en el fútbol”, concluyó.