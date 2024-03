La inesperada lesión que sufrió el Kun Agüero en un amistoso con Independiente: “Creo que se me salió el hombro”

La lesión del Kun Agüero en la Noche del Rey de Independiente

Independiente vivió su esperada Noche del Rey, un evento que se llevará a cabo anualmente. El amistoso que enfrentó a Independiente Tradición (de rojo) contra Independiente Orgullo (de blanco) tuvo como condimento especial el retorno de Sergio Kun Agüero a vestir los colores del club que lo vio nacer a 18 años de su partida rumbo a Atlético de Madrid.

El Kun fue uno de los nombres estelares de la noche, a punto tal que protagonizó el spot de prensa con Ricardo Enrique Bochini. Sin embargo, el líder del equipo que portó la camiseta suplente duró apenas 10 minutos en cancha. Forcejeó en un pique con el ex lateral Juan Eluchans, cayó mal y debió abandonar la cancha. Con una sonrisa sin poder digerir la mala fortuna, le confesó a las cámaras de TNT Sports: “Creo que se me salió el hombro”. Inmediatamente se marchó al vestuario.

En la previa al juego, Agüero había hablado sobre su vínculo con el Rojo al mismo tiempo que durante las últimas semanas se habían generado muchos rumores sobre su posible aparición en los entrenamientos del primer equipo: “Hace dos días me hice otro estudio y la verdad que salió todo muy bien. Ahora me voy a Madrid, tengo un torneo y después a México a otro torneo,. Luego a Estados Unidos a otro torneo. Ahí veré también mi forma de ver cómo estoy, seguir haciendo estudios. Los últimos salieron bien. Eso deja muy contento al cardiólogo. Uno nunca saber, pero la ilusión y las ganas siempre están de poder pisar otra vez el césped. Tampoco quiero ilusionar a la gente, lo primero que quiero es poder estar bien yo. Poder exigir al corazón que es lo más importante y después veré qué decisión tomaré. Las ganas siempre están. Estoy ilusionado, pero tampoco puedo confirmar al 100%”.

“Estar de nuevo acá, sobre todo pisando el césped que es lo más importante. Hubo muchos cambios en el estadio, está muy lindo. Hacía tiempo que no estaba acá. Creo que la gente ya me conoce, soy bastante sincero y honesto en decir las cosas siempre. A mí siempr que me llamó el club, siempre estuve. Y hubo años que el club no me llamaba y yo tampoco tenía por qué llamar”, reconoció. Al mismo tiempo que señaló sus aportes: “Siempre dije lo que necesiten que cuenten conmigo. Una vez Gaby Milito me llamó para hacer un Complejo en Domínico y lo hicimos. Salió muy lindo. Siempre estuve para el club en lo que necesitaba, pero tampoco me gusta meterme porque hay directivos y gente que se encarga de poder llevar al club. No lo han llevado bien durante muchos años desde que me fui. Hay cosas que la gente por ahí no sabe: me fui, me han vendido por mucho dinero, no me han dado el 15%, se lo dejé al club. Yo desde la venta no me llevé nada, lo que sí que hicieron este estadio hermoso y por eso valió la pena esa transferencia tan grande”.

Agüero habló sobre los últimos estudios que se hizo

El equipo de camiseta titular, la roja, se inició con Luis Islas, José Tiburcio Serrizuela, Juan Sánchez Miño, Juan Carlos el Avión Ramírez, el Toro Roberto Acuña, Nicolás Domingo, Hernán Fredes, Ricardo Enrique Bochini, Emanuel Rivas, Javier Mazzoni y Darío el Chipi Gandín. El Bocha dejó la cancha también a los 10 minutos en medio de una ovación para dejarle espacio al Toti Leonel Ríos. Eluchans había ingresado previamente por Serrizuela.

El elenco blanco, que tuvo a Agüero como estrella, formó con Rodrigo Rey, Juan José Serrizuela, Matías Villavicencio, Eduardo Tuzzio, Guillermo Luli Ríos, Diego Cagna, Pablo Cholo Guiñazú, Federico Domínguez, Patito Rodríguez y Facundo Parra, además del Kun lógicamente. En el complemento entraron, entre otros, Perico Pérez, el Gomito Gómez, Jeremías Caggiano, Brian Nieva, Nayla Gallo y Florencia Chiribello, entre otros integrantes del club en la actualidad y del pasado.

Segundos antes de la salida del ex Manchester City, JJ Serrizuela había puesto el 1-0 para el combinado de camiseta blanca con un zapatazo espectacular. Y Patito Rodríguez marcó el 2-0 llegando a los 20 minutos. En el complemento, el humorista Jero Freixas descontó para los rojos de penal e inmediatamente Sánchez Miño puso el 2-2. Leonardo Pekarnik puso el 3-2 para los de rojo y el 4-2 final lo hizo Alex Luna, que en las horas previas había anotado en el triunfo sobre Laferrere por Copa Argentina.

“Una gran emoción poder estar pisando nuevamente que tantas tardes y noches pude disfrutar. Este club tan querido por toda la gente que está acá presente y lo que está viendo por televisión. Uno siempre recibe esto con alegría porque es como volver a los tiempos de cuando uno empezó la carrera. La hinchada de Independiente me dio todo desd eque empecé a jugar, me pedía cuando jugaba en divisiones inferiores. Prácticamente el público me hizo debutar y, a pesar que hace tantos años que me retiré, siempre me dan mucho cariño y eso es inolvidable. Es mi casa, desde que me vine de Zárate”, dijo el Bocha desde el estadio que lleva su nombre: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.