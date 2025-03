Ilia Topuria se proclama campeón del peso de la UFC sin debutar en la categoría: “Nadie está a mi nivel”

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria afronta su paso al peso ligero con una seguridad inquebrantable, convencido de que su dominio en el octágono trasciende categorías y cinturones (Juanjo Martín/EFE)

Ilia Topuria se declaró, sin matices, el nuevo campeón del mundo del peso ligero en la UFC, incluso antes de debutar oficialmente en esa categoría. Según afirmó en diálogo exclusivo con Men’s Health España, “lo tengo claro. Si no, no me cambio. No me apunto a una competición sin saber si voy a ganar o no. Ninguno está a mi nivel”.

El luchador hispano-georgiano explicó que abandona la división de peso pluma, donde ya obtuvo el cinturón mundial, para afrontar un nuevo reto deportivo. Detalló que su transición al peso ligero no obedece a dificultades con el pesaje, sino a una adecuación fisiológica: “Para dar 70 kilos soy pequeño. Mi anatomía de forma natural pertenece a este peso”, sostuvo.

A pesar de dejar vacante el título anterior, remarcó que su legitimidad como campeón no depende de portar el cinturón: “Yo soy el campeón del mundo, dejando el título vacante o no. No necesito ningún cinturón para sentirme válido”.

Ilia Topuria protagoniza la portada de abril de Men’s Health España, donde expone su transformación física, su mentalidad competitiva y el desafío de conquistar una nueva categoría en la UFC (Men's Health)

Corte de peso: ciencia y disciplina extrema

Topuria reveló que logra recuperar hasta diez kilos en apenas 36 horas tras el pesaje. Según explicó, el proceso se basa en principios científicos e involucra distintas fases, desde el uso de grasa corporal hasta la reducción de masa muscular y la deshidratación: “Jugamos con el cuerpo, pero es bastante científico”, aseguró en la entrevista. También advirtió que no se trata de un modelo sostenible fuera del ámbito profesional.

Mentalidad de élite y autocrítica constante

Durante la entrevista, Topuria compartió detalles sobre su disciplina personal. Contó que desde joven se grababa entrenando para analizar errores y pulir su estilo dentro del octógono. “Soy mi fan número uno, mi espectador número uno”, confesó.

Además, explicó que busca ofrecer un espectáculo que entusiasme al público, porque “no es lo mismo cantar en la ducha que cantar frente a miles de personas”.

Con una mentalidad forjada en la autocrítica y la disciplina, Ilia Topuria encara cada combate como una afirmación de identidad, convencido de que la victoria empieza mucho antes de subir al octágono (EFE/EPA/ALI HAIDER)

Aleksandre Topuria: hermano, entrenador y aliado

Topuria destacó el rol clave de su hermano Aleksandre en su carrera. Recordó que comenzaron juntos en 2015 y que Aleksandre interrumpió su trayectoria para apoyarlo.

Según expresó, su hermano volvió recientemente a la UFC con una victoria destacada y continúa siendo su principal apoyo dentro y fuera del octágono: “Él está conmigo y yo con él, en todo lo que nos podamos ayudar”. Además, lo propuso para una portada de Men’s Health y, entre risas, reconoció: “Es muchísimo más guapo que yo”.

Ilia y Aleksandre Topuria comparten más que un vínculo familiar: forman un equipo inseparable dentro y fuera del octágono, donde la lealtad y el apoyo mutuo han sido clave en su trayectoria profesional (Redes Sociales)

Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Juan Carlos I

Respecto a su entorno cercano, Topuria se refirió a su amistad con Sergio Ramos, con quien entrenó y compartido momentos clave: “Es un tío bastante aplicado, con la edad que tiene, al igual que Cristiano Ronaldo, está a tope”, dijo.

Sobre el futbolista portugués, con quien mantuvo un cruce de declaraciones, expresó: “Lo que no me puedo explicar es cómo un tío con tanta experiencia con los medios de comunicación ha caído en esta trampa y se ha expresado sobre una persona que no conoce”.

También recordó una escena viral tras su victoria en Abu Dhabi, cuando saludó al rey emérito Juan Carlos I con un beso en la frente. “Estaba tan feliz que dije: sabes qué, perdón”, relató sobre el gesto espontáneo, al que definió como una muestra de respeto.

La relación entre Ilia Topuria y Sergio Ramos trasciende lo deportivo: una amistad cimentada en el respeto, el esfuerzo compartido y la admiración mutua entre dos referentes de la élite competitiva (EFE)

El sueño de pelear en España, en pausa

Durante la conversación con Men’s Health, Topuria manifestó dudas sobre la posibilidad de competir en territorio español. “Estoy un poco confuso”, reconoció. Atribuyó esa incertidumbre a las dificultades logísticas y condiciones exigidas para organizar el evento.

A pesar de ello, aseguró mantener la esperanza: “Estoy seguro de que, al igual que en todo en mi vida, tendré una luz que me iluminará el camino”.