Crisis en la selección de Brasil tras la histórica derrota ante Argentina: Dorival podría dejar de ser el DT y ya suenan reemplazantes

Brasil podría cambiar de entrenador otra vez (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

La derrota por 4-1 frente a la selección argentina en el Estadio Monumental de Núñez desató una crisis interna en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). La continuidad del entrenador Dorival Júnior quedó seriamente comprometida y, según reportes coincidentes de Globo Esporte y UOL, los principales dirigentes ya evalúan su destitución.

Según UOL, la salida de Dorival “es cuestión de tiempo”. El medio señala que el crédito para la continuidad del técnico está agotado y que la goleada frente a Argentina fue la gota que colmó el vaso. La dirigencia de la CBF ya consideraba inestable la posición del entrenador antes de la fecha FIFA de marzo, pero el rendimiento en los últimos encuentros, sumado a la falta de resultados, profundizó el deterioro de su situación.

La misma fuente informa que personas cercanas al presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, afirman que el dirigente solo anunciará la salida del técnico una vez que tenga encaminado un reemplazo. El próximo compromiso oficial de la selección será en junio, cuando Brasil enfrente a Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias. Ese margen temporal permite dilatar una definición, aunque el ambiente dentro de la Confederación es de “fin de ciclo”.

Globo Esporte, por su parte, confirma que el nombre de Carlo Ancelotti vuelve a estar en consideración. El técnico italiano, actualmente al mando del Real Madrid, fue el candidato predilecto de Ednaldo al inicio de este ciclo, aunque su contratación nunca se concretó. La posibilidad de su salida del club español tras el Mundial de Clubes —que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos— reabre el escenario. La CBF valora que Ancelotti vería con buenos ojos una eventual llegada al banco de Brasil, aunque su contrato con el club merengue se extiende hasta mediados de 2026. “Puede ser que 2026 sea el último año que yo entrene, pero puede ser también que no. Hasta el 2026 voy a ser entrenador, pero puedo serlo en 2026, 2027 o 2028. Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me querrá. No sé si estarán contentos de mi decisión de renovar”, había dicho Ancelotti tras firmar la extensión en Madrid.

Sin embargo, la participación de potenciales reemplazantes en ese torneo complica una decisión inmediata. Además de Ancelotti, otros entrenadores como Jorge Jesus (Al-Hilal), Abel Ferreira (Palmeiras) y Filipe Luís (Flamengo) están vinculados a instituciones que jugarán el Mundial de Clubes, lo que retrasa cualquier maniobra concreta hasta después de la ventana FIFA de junio.

El nombre de Filipe Luís, en particular, tomó fuerza en los últimos días como una posible alternativa, aunque el periodista Mauro Cezar, en su blog en el portal UOL, aseguró que el ex jugador ya manifestó su postura: no pretende dejar su actual proyecto en Flamengo para asumir la selección. Según esta versión, la preocupación del club brasileño radica más en un posible interés desde Europa que en un llamado de la CBF, dado el perfil internacional de Filipe Luís, forjado en clubes como Atlético de Madrid y Chelsea.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota en Buenos Aires, Dorival Júnior reconoció el momento crítico que atraviesa el equipo. “Es una derrota contundente. Tengo que reconocer eso. Sé el tamaño de esta derrota, pero creo en mi trabajo. Es un proceso complicado, difícil. Tal vez sea el momento más delicado de mi carrera. Pero nunca desisto y siempre encontré caminos importantes en los clubes que dirigí”, declaró el técnico. También asumió la responsabilidad por el rendimiento de la selección: “La responsabilidad es total. Todo lo que planeamos no sucedió. Argentina fue superior en todos los sentidos. Pido disculpas al hincha brasileño, porque la expectativa era muy diferente”.

Sobre su vínculo con la CBF, Dorival optó por no generar fricciones. “Yo sería muy desleal si hablara cualquier cosa sobre el presidente. En ningún momento dejó de estar presente. Toda condición nos fue dada. Sería deshonesto señalar algo en ese sentido”, expresó.

La relación entre Dorival y Ednaldo Rodrigues nunca fue especialmente cercana, según revela Globo Esporte. El presidente de la CBF priorizó sus intereses políticos durante la última fecha FIFA, en la que fue reelecto como máximo dirigente de la entidad. Según el medio, su presencia fue distante en los partidos recientes: llegó a Brasilia apenas un día antes del duelo frente a Colombia y estuvo en Buenos Aires en la víspera del encuentro ante Argentina. Tras la goleada, su comportamiento fue descrito como “frío” por UOL, y descendió al vestuario cinco minutos antes del final para brindar un mensaje de apoyo general a los jugadores y cuerpo técnico.

Las malas actuaciones acumuladas en los últimos meses —empates contra Venezuela y Uruguay en noviembre, y la derrota ante Colombia antes del clásico ante Argentina— ya habían generado preocupación en la cúpula de la CBF. La caída en Buenos Aires, sin embargo, transformó ese malestar en un debate interno abierto sobre el futuro inmediato del proyecto.

Aunque una decisión podría demorarse hasta después de los próximos compromisos oficiales, la tendencia en los pasillos de la Confederación es que el ciclo de Dorival Júnior está cerca de concluir.

Tras el final del histórico ciclo de Tite al mando del Scratch, el seleccionado no encuentra regularidad. Ramon Menezes se hizo cargo del seleccionado como interino en 2023 mientras especulaban con el arribo de Ancelotti, pero duró apenas duró tres amistosos con derrotas ante Senegal y Marruecos (venció en el medio a Guinea). Luego desembarcó Fernando Diniz en otra especie de interinato al mismo tiempo que estaba en Fluminense para iniciar las Eliminatorias, aunque el DT ciclo terminó demasiado rápido: la derrota 1-0 ante Argentina en el Maracaná por la 6ª fecha de Eliminatorias marcó el punto final tras dos victorias, tres derrotas y un empate.

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS