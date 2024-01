Ancelotti rompió el silencio y explicó por qué rechazó la oferta de la selección de Brasil: “No sé si estarán contentos con mi decisión”

Ancelotti habló sobre su renovación con Real Madrid (Efe)

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha brindado recientemente declaraciones significativas respecto a su reciente renovación con el club madridista y al interés que existía por parte de la dirigencia de Brasil para que se hiciera cargo de la selección.

Te puede interesar: Sorpresa: Real Madrid anunció que Carlo Ancelotti continuará como DT hasta 2026 y profundizó la crisis de la selección de Brasil

Durante una rueda de prensa previa al encuentro con el Mallorca, el entrenador italiano dejó claro que su compromiso actual es con el conjunto blanco, aunque no ocultó las conversaciones pasadas con el entonces presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues. “Todo el mundo lo sabe, también en Real Madrid, que he tenido contacto con el entonces presidente de la Federación Brasileña, que era Ednaldo Rodrigues, al que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés para entrenar a la selección de Brasil. Esto me ha hecho sentirme muy orgulloso y honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid”, expresó Ancelotti.

La noticia de su reciente renovación ha acaparado titulares, confirmando su estancia en el equipo hasta el año 2026. En este contexto, Ancelotti mostró su entusiasmo y satisfacción ante el acuerdo alcanzado: “Solo hemos concordado entre las dos partes, sin problemas, sin dudas. Ha sido una renovación muy rápida, y estoy contento de seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid”.

Te puede interesar: Desconcierto en Brasil tras la continuidad de Ancelotti en Real Madrid: la lista de candidatos a entrenador

Sin embargo, el futuro del estratega italiano no deja de ser un tema de especulación, especialmente considerando la posibilidad de asumir la dirección técnica de la selección de Brasil. “Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me querrá. No sé si estarán contentos de mi decisión de renovar”, señaló Ancelotti, dejando abierta la puerta para un futuro encuentro con la canarinha, aunque remarcando la incertidumbre en torno a esta posibilidad.

El comunicado del REal Madrid (realmadrid.com)

Respecto a su continuidad o retiro después de la fecha de finalización de su contrato, El técnico italiano se muestra abierto a diferentes escenarios, subrayando el hecho de poder prolongar su carrera más allá de 2026: “Puede ser que 2026 sea el último año que yo entrene, pero puede ser también que no. Hasta el 2026 voy a ser entrenador, pero puedo serlo en 2026, 2027 o 2028, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí”, admitió.

Te puede interesar: Andrés D’Alessandro se cruzó con Adriano y le reclamó por una final de hace 19 años: “Nos quitaste la Copa América”

En el aspecto deportivo, el entrenador del Real Madrid analizó la primera parte de la temporada y los desafíos que su equipo ha enfrentado: “El equipo está cambiando y va a cambiar obviamente en el futuro. Tenemos muchos recursos que todavía no han podido expresarse como es el caso de Arda Güler”.

Asimismo, evitó ahondar en los rumores de fichajes y los futuros movimientos de la plantilla, en especial al ser cuestionado sobre la situación de Kylian Mbappé y otros posibles refuerzos. “No estamos pensando en lo que va a pasar en el verano de 2024, porque lo cierto es que no tenemos que hacer muchas cosas porque el equipo ya está en una buena dirección con jóvenes muy interesantes, con uno que llegará (Endrick) y que es muy bueno”, comentó al ser preguntado sobre este tema.

Finalmente, Ancelotti habló sobre la figura de Florentino Pérez y su papel crucial en el club: “No ha cambiado. Mantiene siempre su amor por el club, que nació y creció desde pequeño. La trayectoria que ha hecho este presidente en este club ha sido y sigue siendo una trayectoria fantástica. Él tiene la idea muy clara sobre el futuro, siempre la ha tenido y creo que por esto el club está en muy buenas manos también por el futuro”, concluyó, otorgando un reconocimiento al presidente del Real Madrid por su gestión y visión a largo plazo.

Las declaraciones de Carlo Ancelotti resuenan en el ambiente futbolístico internacional, demostrando su compromiso con el Real Madrid, al tiempo que no cierra las puertas a futuros retos, lo que sin duda mantendrá en vilo tanto a los seguidores del club blanco como a aquellos que sueñan con verlo dirigiendo la selección brasileña.