La cámara inédita del penal anulado a Julián Álvarez en la Champions League: ¿hubo doble toque?

La toma que habría anulado el penal de Julián Álvarez ante Real Madrid

“Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno... Me imagino que si el VAR lo llamó... Nunca vi un penal que lo hayan llamado al VAR, ja, pero bueno, vale también. Habrán visto que la tocó, quiero creer que habrán visto eso”. Esas palabras de un Cholo Simeone enojado y al mismo tiempo orgulloso del partido que hizo el Atlético de Madrid se produjeron en la conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo en el clásico ante el Real Madrid por la Champions League.

El partido de vuelta por la serie de octavos de final tuvo un cierre dramático. Antes del minuto de juego (a los 27 segundos), los Colchoneros igualaron el resultado global (2-2) de la mano del tanto de Conor Gallagher, que finalmente decretó el 1-0 en el tiempo reglamentario. Tras el suplementario, la definición por penales tuvo un momento decisivo cuando Julián Álvarez tuvo a su cargo la segunda ejecución de la tanda.

Luego de resbalarse, la Araña convirtió el tanto y volvió a la mitad del campo feliz de haber acertado, hasta que los jugadores del Real Madrid le reclamaron al árbitro Szymon Marciniak. El juez que dirigió la final del Mundial de Qatar 2022 se llevó la mano al oído, señal de que estaba en contacto con el VAR mientras analizaban la secuencia. Pocos segundos después, el referí hizo un gesto con sus manos marcando que la ejecución había sido anulada.

En las últimas horas, y luego de los reclamos de los fanáticos del Aleti, salió a la luz una toma que pone el foco en el impacto de la pelota de Álvarez. Según la cuenta del canal TNT Sports de Brasil en X (antes Twitter), se puede ver el momento preciso cuando el número 19 del equipo de Simeone le pega al balón. En el video, la cadena detiene el paso del atacante advirtiendo que el delantero argentino habría rozado la pelota con su pie izquierdo justo en la previa de pegarle con su pierna hábil.

*La ejecución del penal de Julián Álvarez contra Real Madrid

“Un sutil toque con el pie de apoyo provocó la anulación del penal y acabó contribuyendo a la eliminación del Atlético de Madrid”, fue la forma como la cadena de TV presentó el video en sus redes sociales y también en su sitio oficial para la región. Sin embargo, algunos medios como el diario catalán Sport argumentaron que no es claro el toque: “Una imagen exclusiva, ampliada y frontal de ‘TNT Brasil’ deja muchísimas dudas de que hubiera dos toques en esta acción”, afirmó en ese medio el periodista Miguelsanz, quien catalogó lo ocurrido como “un auténtico escándalo”. En el periódico de Madrid Marca compartieron esta misma escena y plantearon que “podría tocar levemente el balón con el pie izquierdo”, aunque sin confirmar lo sucedido a partir de estas imágenes.

Además de esta captura, también se conoció la definición que le dijo el protagonista central de esta historia a sus compañeros en el vestuario. Según el diario Marca, Julián mencionó: “No sentí que toqué el balón”, habría sido la declaración puertas adentro de una de las figuras del Colchonero en lo que va de la temporada, en sintonía con lo que le habría comentado a su familia.

Más allá de esa cámara exclusiva que mostraría un leve toque, una fotografía de Susana Vera para la agencia Reuters también fue utilizada en redes sociales upara argumentar que el penal no fue válido. Hay que mencionar que según la Regla 14, destinada a la ejecución de penales, el futbolista encargado de disparar no puede impactar con sus dos pies al balón.

La imagen de la jornada en el mundo del deporte: el momento que Julián Álvarez impacta la pelota en su penal (REUTERS/Susana Vera)

Simeone protagonizó un tenso momento con los periodistas en su charla con los medios tras la eliminación de su conjunto. “Una pregunta a ustedes, por ahí la vieron. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron?”. Ante la contestación de un “no lo sé”, Simeone cruzó al periodista: “Pero, ¿la viste? ¿La viste o no? ¿Viste la repetición?”. “Sí, vi cómo sale el balón rebotado”, le devolvió el reportero, aunque rápidamente manifestó que no lo tenía claro y el DT no se la dejó pasar: “No tengas miedo, si tenés miedo, no hables. Cualquiera de los que está presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián levante la mano. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? No la levanta nadie, listo, otra pregunta”. Luego, se retiró de la sala con un mensaje a los presentes: “No levantó nadie la mano, eh”.

El que apuntó contra el entrenador del Atlético de Madrid tras sus declaraciones fue uno de los bastiones del Real. El ex Colchonero Thibaut Courtois apuntó contra el DT argentino. “La UEFA lo ve claro, estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo, ni en España ni en Europa”, declaró el portero belga.

“Con la tecnología lo han visto claro desde la sala VAR donde tienen muchas cámaras e imágenes y creo que ha sido claro”, agregó Courtois antes de apuntar contra la táctica que empleó Simeone tras ponerse en ventaja al minuto de juego en la revancha de la serie que finalmente decretó el triunfo del Real Madrid, que volvió a dejar en el camino a su clásico rival y va en la búsqueda de su 16° título en la historia de la Champions League.