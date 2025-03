El tenso cruce del Cholo Simeone con los periodistas por el penal anulado a Julián Álvarez en la eliminación ante el Real Madrid

Vaya final con polémica en el Estadio Metropolitano. La definición por penales que selló la victoria del Real Madrid ante Atlético Madrid en el clásico de la capital por los octavos de final de la UEFA Champions League quedó marcado por la ejecución anulada en la tanda a Julián Álvarez, luego de que el VAR alertó al árbitro sobre un presunto doble toque con ambos pies en el remate. Este momento fue el eje central de la conferencia de prensa brindada por Diego Simeone al término del derbi.

“Lo acabo de ver. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno... Me imagino que si el VAR lo llamó... Nunca vi un penal que lo hayan llamado al VAR, ja, pero bueno, vale también. Habrán visto que la tocó, quiero creer que habrán visto eso”, declaró el Cholo al comienzo del diálogo con los periodistas.

Más adelante, le volvieron a preguntar sobre esta situación y les hizo una consulta a los cronistas acreditados: “Una pregunta a ustedes, por ahí la vieron. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron?”. Ante la contestación de un “no lo sé”, Simeone cruzó al periodista: “Pero, ¿la viste? ¿La viste o no? ¿Viste la repetición?”. “Sí, vi como sale el balón rebotado”, le devolvió el reportero, aunque rápidamente manifestó que no lo tenía claro y el DT no se la dejó pasar: “No tengas miedo, si tenés miedo, no hables. Cualquiera de los que está presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián levante la mano. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? No la levanta nadie, listo, otra pregunta”. Sobre el final, se retiró de la sala con un mensaje a los presentes: “No levantó nadie la mano, eh”.

* El penal de la polémica: ¿hubo doble toque de Julián Álvarez?

Más allá de este intercambio, el entrenador del Colchonero evitó quedarse en la decisión arbitral de Szymon Marciniak: “Hicimos un partido increíble, competimos de una manera increíble. Pudimos ampliar el marcador en algún pasaje a favor nuestro, llegamos a los penales. Aparentemente, el árbitro dice que, cuando Julián pisa el punto penal y patea, toca la pelota con el apoyo del otro pie, pero la pelota no se mueve. Pero más allá de eso, que ya sirve solamente para discutir si fue o no gol, estoy orgulloso de mis jugadores. Estoy contento, sinceramente. ¿Por qué? Competimos de una manera ejemplar”. Además, aclaró que no habló con la Araña sobre la definición: “No hablé con él, si me fui solo a caminar...”.

Además, agradeció la entrega plena de sus jugadores a lo largo de la llave: “La gente se va con el dolor de haber quedado afuera, sin lugar a dudas, porque todos queríamos jugar la final, pero sabiendo que su equipo jugó todo. Hay dos maneras de irse a dormir. Una, diciendo ‘qué mal jugamos, no pudimos hacer lo que teníamos que hacer, no competimos’ y hay otra manera diciendo ‘di todo, loco’ y este equipo lo hizo y se merecía el aplauso que la gente nos devolvió. La gente estuvo todo el partido, desde anoche en el hotel. Fue un día muy bonito, desgraciadamente no nos tocó seguir en esta eliminatoria, pero me voy en paz, perdiendo, pero en paz”.

“Y sí, posiblemente no le hayamos podido ganar por Champions al Real Madrid... Sí, claro, no pudimos, pero que la pasaron mal todas las veces... Seguro que se van a acordar de alguno de nosotros con el tiempo disfrutando el habernos ganado, pero diciendo cuando están solos: ‘Joder, estos nos la pusieron jodido siempre’”, señaló.

* El resumen del triunfo de Real Madrid sobre Atlético

En último orden, Diego Simeone se refirió a lo que se le viene en el corto plazo al Atlético Madrid con el cruce de este fin de semana ante Barcelona en un enfrentamiento clave por la pelea de la Liga de España, ya que está a solo un punto de la cima compartida entre el Blaugrana y Real Madrid: “Tenemos un grandísimo rival el domingo. Me imagino que los chicos de Barcelona decían cuando miraban el partido: ‘Que lleguen al alargue, así llegan lo más cansados posible’. Pero es la realidad, llegaremos cansados y golpeados tras quedarnos afuera de una eliminatoria que la competimos como hay que competir, pero jugaremos con todo lo que nos queda”.