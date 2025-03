La lupa sobre el penal anulado a Julián Álvarez en la polémica tanda que clasificó al Real Madrid: el VAR, en el ojo de la tormenta

El Atlético de Madrid llevó hasta los penales al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League: igualaron 2-2 en una serie que fue al alargue en la revancha. Sin embargo, en la tanda desde los 12 pasos el vencedor fue el Merengue (4-2), aunque con la polémica como protagonista.

Julián Álvarez se hizo cargo del cuarto disparo, con el resultado 2-1 en favor de la Casa Blanca. El delantero, de 25 años, tomó una carrera corta, se resbaló al momento de patear y terminó impactando un derechazo alto, que superó la estirada de Courtois. Hasta alli, nada extraño. Sin embargo, los dirigidos por Carlo Ancelotti se acercaron a reclamarle al arbitro Szymon Marciniak, quien se llevó la mano al oído, en señal de que estaba en contacto con el VAR y que estaban revisando la secuencia. Acto seguido, y en velocidad crucero, avisó que la ejecución había quedado anulada y le dio pie al tiro de Federico Valverde.

La situación generó confusión hasta en el propio pateador. La Araña, consultado respecto de si había consumado un “doble golpe”, sancionado en el reglamento, esbozó “no sé, puede ser, pero no sé”. Ahora bien, ¿existió la infracción? No existe una cámara que certifique que la pelota tocó en las dos piernas del delantero ex River.

La sensación es que no toca el balón con el pie de apoyo. De hecho, hubiera tomado un efecto diferente, algo que no se divisa en la trayectoria del esférico. Todo indica que la Asistencia Arbitral por Video no se tomó el tiempo suficiente en la revisión. La cámara detrás del arco debería haber ofrecido una imagen más acabada para una determinación de esta envergadura.

* La reacción del cordobés y sus compañeros ante la anulación

Las fotos tampoco son contundentes. Se puede ver al punta ex Manchester City con el pie de apoyo muy cerca de la pelota, pero no se confirma un toque o roce en ninguna instantánea. Luego, Oblak le dio esperanzas al Colchonero tapando el intento de Lucas Vázquez, pero inmediatamente Llorente reventó el travesaño y Rudiger, con suspenso, cerró la llave.

“Lo acabo de ver. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno... Me imagino que si el VAR lo llamó... Nunca vi un penal que lo hayan llamado al VAR, ja, pero bueno, vale también. Habrán visto que la tocó, quiero creer que habrán visto eso”, declaró el Cholo en conferencia de prensa.

Álvarez patea de derecha y su pie de apoyo se resbala, justo al lado de la pelota (REUTERS/Susana Vera)

Incluso, tras un ida y vuelta con un periodista, propuso una encuesta express en la sala. “Cualquiera de los que están presentes y vio que la pelota la tocó dos veces en Julián que levante la mano. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? No la levanta nadie, listo, otra pregunta”, azuzó. Y en el epílogo de su diálogo con los medios, remató: “No levantó nadie la mano, eh”.

Real Madrid se medirá en los cuartos de final frente al Arsenal: la ida está programada para los días martes 8 y miércoles 9 de abril, mientras que los partidos de vuelta se jugarán la semana siguiente, el martes 15 y miércoles 16 de abril. Atlético, en tanto, buscará enfocarse en la Liga de España, donde es escolta, y en la Copa del Rey, donde tiene pendiente aún la vuelta de la semifinal ante el Barcelona (la ida terminó 4-4).

Julián ya pateó y terminó en el césped por el resbalón (REUTERS/Susana Vera)

Otra captura del momento en el que impacta el baón

Cuando apoyó el pie, a pesar de resbalarse, no alcanza a hacer contacto con el esférico