Gary Neville, de leyenda del Manchester United a magnate inmobiliario: “Durante diez o doce años tuve casi una doble vida”

Gary Neville comenzó su trayectoria en bienes raíces a los 21 años, transformando un viejo granero en Bolton en su primer proyecto (REUTERS/David Klein)

“Siempre tuve una gran mentalidad ganadora. Eso es lo que me motivaba a diario, y esa mentalidad la trasladé a todo lo que hice después de dejar el fútbol”, comentó Gary Neville, exjugador del Manchester United y actual comentarista deportivo, al reflexionar sobre su exitosa carrera en el sector inmobiliario.

Desde que colgó las botas en 2011, Neville sorprendió al mundo con su capacidad para reinventarse, convirtiéndose en una figura destacada en el mundo de los negocios, particularmente en el ámbito inmobiliario. En una reciente entrevista con The Times, el exdefensor abrió las puertas a su mundo empresarial y a su vida fuera de los estadios, donde logró construir un imperio con un enfoque tan ambicioso como el que tenía en las canchas.

De las canchas al negocio inmobiliario: el comienzo de un sueño

Cuando Gary Neville colgó las botas, se dio cuenta de que su vida había cambiado drásticamente. “El fútbol siempre fue todo lo que conocía. Me levantaba por la mañana y mi mundo giraba en torno al entrenamiento, los partidos y la adrenalina que conlleva el deporte. Pero cuando dejé de jugar, me encontré en un vacío. Tenía que encontrar algo que me diera el mismo sentido, el mismo reto”, explicó el comentarista de Sky Sports a The Times.

Fue en ese momento cuando comenzó a investigar nuevas horizontes fuera del fútbol. Su incursión en el mundo de los negocios, específicamente en el sector inmobiliario, no fue producto de un capricho repentino. “No fue fácil al principio. En el fútbol, todo es inmediato: entrenas, juegas y los resultados son inmediatos. En los negocios no es así, tienes que tener paciencia, saber esperar, aprender a lidiar con el riesgo”, comentó Neville.

El origen de su aventura empresarial comenzó a temprana edad, de manera discreta y casi en secreto. Durante sus viajes de regreso tras partidos europeos con el Manchester United, mientras sus compañeros jugaban al póker por grandes sumas de dinero, Gary Neville aprovechaba para estudiar planos y dibujos arquitectónicos. “No había escuelas de cartas para Red Nev”, destacó con una sonrisa, asimismo añadió que “tenía como objetivo formarme en algo que consideraba mucho más productivo”.

Su primer proyecto inmobiliario fue un viejo granero en Bolton que compró a los 21 años. “Lo convertimos de escombros en una casa. Me enganché al instante, me encantó, y me obsesioné”, recordó el ex jugador.

Aunque el desarrollo de propiedades era una pasión que cultivaba en secreto para evitar que el entrenador Sir Alex Ferguson y su equipo de espías se enteraran, Neville estaba decidido a seguir adelante. “Me aseguraba de que no hubiera nadie sentado a mi lado y luego los sacaba y comenzaba a mirar los dibujos. Durante diez o doce años, tuve casi una doble vida. Si me preguntaran de qué sé más aparte del fútbol, diría que de bienes raíces”, admitió Neville a The Times.

Durante años, Neville escondió sus negocios inmobiliarios para evitar conflictos con Sir Alex Ferguson (Crédito: YouTube/Sky Sports Retro)

Neville sabía que, en ese entonces, cualquier distracción fuera del fútbol podría haber sido vista como una amenaza por parte de Ferguson. “Para mí, el fútbol lo era todo. Pero la distracción era absolutamente ilegal en el United”, explicó el múltiple campeón del fútbol inglés. Neville añadió que “todo tenía que hacerse bajo el radar del equipo y Ferguson”. Para evitar problemas con el club, incluso utilizaba el nombre de un fideicomisario en los documentos legales de su empresa inmobiliaria.

El poder de la mentalidad deportiva en los negocios

El exjugador de Manchester United tiene claro que muchas de las habilidades que adquirió en el fútbol se convirtieron en herramientas valiosas para su vida empresarial. “Aprendí mucho sobre liderazgo, trabajo en equipo y cómo gestionar la presión. Esas lecciones del fútbol me ayudaron a ser un mejor empresario”, describió el ex jugador a The Times.

Neville detalló cómo tuvo que adaptarse rápidamente a la mentalidad empresarial. “En el fútbol, todo era tan rápido, y los resultados eran casi inmediatos. En los negocios, todo es diferente. Hay que pensar a largo plazo, saber esperar y hacer planes para el futuro”, explicó Neville.

La disciplina y el liderazgo que adquirió en el fútbol fueron claves para su éxito en el ámbito empresarial (Reuters/Ed Sykes)

Aunque en los primeros meses tuvo que lidiar con el estrés de enfrentarse a un mundo completamente nuevo, la disciplina adquirida en el campo de fútbol le permitió mantenerse enfocado.

“Me rodeé de expertos en el campo inmobiliario. No sabía nada sobre eso, pero tenía la mentalidad de aprender. Al igual que en el fútbol, lo más importante es tener a las personas correctas a tu alrededor. No puedes hacerlo todo solo”, resaltó Neville. Con esa actitud, no solo logró integrarse en el mundo de los negocios, sino que también alcanzó el éxito.

Un vistazo a su legado en el sector inmobiliario

Gary Neville también se siente muy orgulloso de sus proyectos más emblemáticos, como el Hotel Football, un lugar que tiene un toque único para los fanáticos del fútbol. “El Hotel Football es un proyecto muy personal para mí. Quisimos crear un lugar donde los fans pudieran disfrutar del fútbol de una manera diferente. Es una forma de seguir viviendo el deporte, incluso después de retirarme”, remarcó a The Times.

La decisión de invertir en el sector inmobiliario en Manchester también tiene un propósito social. Neville y su equipo impulsaron desarrollos que buscan transformar y revitalizar áreas claves de la ciudad. “Manchester necesitaba un cambio. Las áreas que estábamos desarrollando tenían mucho potencial, pero no se estaban aprovechando correctamente. Nos dio mucha satisfacción ver cómo esos espacios cambiaban, no solo por el impacto económico, sino por lo que representaban para la comunidad”, explicó el inglés.

Reflexiones sobre la vida después del fútbol

Aunque el vacío dejado por el fútbol fue difícil de llenar al principio, Gary Neville pronto descubrió una nueva pasión. “Al principio fue raro, sobre todo porque no podía estar en el campo jugando. Pero ahora, a través de mi trabajo en el negocio inmobiliario y mi labor como comentarista deportivo en Sky Sports, siento que sigo conectado con el fútbol de alguna manera", reflexionó Neville con The Times.

Con una visión optimista hacia el futuro, Neville ve grandes posibilidades para el sector inmobiliario en Manchester. “El sector está cambiando, especialmente con las nuevas tendencias de sostenibilidad y la evolución de las ciudades. Creo que Manchester tiene un gran futuro por delante, y me siento afortunado de poder contribuir a su desarrollo”, concluyó el exdefensor.