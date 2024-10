Los sorprendentes elogios de Federico Valverde a Bielsa tras respaldar las críticas de Luis Suárez

Federico Valverde fue elogioso con Bielsa en una entrevista concedida a France Football (Créditos: REUTERS/AFP)

La selección uruguaya vive sus horas de mayor convulsión desde el arribo de Marcelo Bielsa como entrenador. El que encendió la mecha fue Luis Suárez, quien cuestionó al Loco y puntualizó algunos malos tratos contra varios jugadores y empleados del predio celeste. Lo llamativo fue que algunos de los ex compañeros que permanecen en el elenco nacional respaldaron al Pistolero, entre ellos, Federico Valverde. Ahora un medio europeo publicó una entrevista en la que el mediocampista del Real Madrid elogió al entrenador argentino.

“Bielsa tiene otra manera de ver el fútbol, otra manera de vivirlo, de transmitirlo. Con él se trabaja mucho más. Físicamente te mata. Y mentalmente también. A veces tu cabeza dice ‘estoy cansado, estoy cansado’, pero, en definitiva, esa voluntad de presionar y hacer todo intensamente, esa locura que te fatiga mentalmente da sus frutos el día del encuentro y te da placer”, fue la respuesta de Valverde cuando en France Football le trazaron un paralelismo con Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane.

Más tarde, Pajarito fue contundente: “Todo lo que ale de la boca de Bielsa es bueno para aprenderlo”. El mediocampista del Real Madrid incluso se permitió bromear con el apodo del DT argentino y eligió a un compañero de su equipo como el más “loco”: “Antonio (Rüdiger), sin dudarlo. Nunca entenderé por qué este tipo está tan loco (se ríe). Pero, en el día a día, es bastante positivo tener a un tipo como él en un vestuario”.

Valverde defendió a Luis Suárez

Los dichos de Federico Valverde para respaldar a Suárez

Valverde, quien ayer disputó los 90 minutos en la derrota 1-0 de la Celeste contra Perú en Lima, había hecho referencia a las explosivas declaraciones de Suárez hace algunos días: “Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla. Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”.

En conferencia de prensa, Bielsa fue consultado por la repercusión que generaron las declaraciones de varios de sus dirigidos y reflexionó: “Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que hay sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, yo no ingoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección”.

La novela promete tener más capítulos. Sergio Rochet, arquero charrúa que tuvo responsabilidad en el gol agónico de los peruanos que sentenció la caída en Lima, se refirió a la situación post partido: “Tuvimos una charla, pero eso queda puertas adentro, como ya lo dije en su momento con los compañeros. Es algo que se habló. El equipo está bien, el grupo está bien. Así que simplemente precisamos un buen resultado para tapar esto. Creo que se está hablando mucho por fuera, pero nosotros estamos tranquilos adentro”.

Uruguay recibirá a Ecuador por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 el próximo martes a partir de las 20:30 en el estadio Centenario de Montevideo. La Celeste de Bielsa se mantiene en el tercer lugar de la tabla, a 4 puntos del líder Argentina y uno por debajo del escolta Colombia.