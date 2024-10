Federico Valverde respaldó a Luis Suárez tras sus críticas a Bielsa: “Hay cosas que sí son verdad”

A menos de una semana para los partidos de Eliminatorias Conmebol, Luis Suárez reveló detalles inéditos sobre Marcelo “Loco” Bielsa y las experiencias que se vivieron durante la concentración durante las convocatorias uruguayas.

Federico Valverde, figura de la Celeste, fue consultado acerca de los dichos del Pistolero luego de haber vencido por 2-0 al Villarreal vistiendo los colores del Real Madrid. Lejos de tirarle agua al fuego, dejó declaraciones que repercutieron fuerte en el mundo fútbol.

“Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla. Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”, finalizó el Pajarito.

LAS LOCURAS DE BIELSA EN URUGUAY

Luis Suárez habló sobre su relación con Marcelo Bielsa

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, manifestó el ex Barcelona en diálogo con De Fútbol Se Habla Así.

Además contó diversos momentos que ocurrieron en la Copa América: “Hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Un jugador que está entre los 26 de la Copa América no puede hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Molesta. Es una falta de respeto absoluto”

“Él hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, detalló el goleador.

Al ser consultado de si se acercó a Bielsa a plantear estas inquietudes, el ex Nacional respondió: “No porque ya conocía la situación y es sabido que Bielsa no es de lidiar con los líderes o jugadores con experiencia. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”.

LA BANCA DE CHILAVERT A SUÁREZ

José Luis Chilavert, mítico arquero de Vélez Sarsfield, salió a defender los dichos del delantero uruguayo y le “dio con un palo” a Marcelo Bielsa: “Siempre se pelea con los líderes, no le gustan las figuras porque la figura es él”

El arquero paraguayo contó una anécdota en donde fue separado del plantel de Liniers en una pretemporada del año 1988 por defender a un compañero: “Maltrató a un compañero y salté en su defensa. Le dije de todo en la cara lo que pensaba de su figura. Ahí empezamos el lío. Me sacó la capitanía y me prohibió patear tiros libres”.

Luego remató con: “En un partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy teníamos que ganar y salí igual a patear. Hice el gol y mis compañeros no me querían más abrazar porque miraban al técnico”.

“Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y eso con los más experimentados es imposible”, finalizó el ex arquero.