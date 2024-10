Rochet habló de la charla del plantel de Uruguay con Bielsa y de su floja reacción en el gol de Perú

Sergio Rochet quedó apuntado por el gol de Perú ante Uruguay (EFE/ Paolo Aguilar)

El clima de tensión continúa en la Selección de Uruguay. La derrota 1-0 en Lima ante Perú que cerró la acción de la 9ª fecha de las Eliminatorias le asestó un nuevo golpe a la Celeste de Marcelo Bielsa, quien venía de ser fuertemente criticado por algunos jugadores simbólicos como Luis Suárez.

Uno de los jugadores que quedó en el centro de la escena fue el arquero Sergio Rochet, quien fue apuntado por su reacción en el gol de Miguel Araujo. El futbolista del Inter de Porto Alegre dialogó con la prensa en zona mixta y reconoció una charla entre el plantel uruguayo y el Loco, para tratar de zanjar las diferencias, y qué sucedió en el tanto del elenco peruano.

“Tuvimos una charla, pero eso queda puertas adentro, como ya lo dije en su momento con los compañeros. Es algo que se habló. El equipo está bien, el grupo está bien. Así que simplemente precisamos un buen resultado para tapar esto”, manifestó el portero surgido de Danubio y con pasos en AZ Alkmaar de Países Bajos, Sivasspor de Turquía y Nacional. “Creo que se está hablando mucho por fuera, pero nosotros estamos tranquilos adentro”, añadió.

El resumen de Peru vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas

Pese a algunas bajas de peso para este compromiso, el futbolista trató de evitar las excusas: “Hay que asumirlo. Creo que cualquier jugador que está acá está en un gran nivel, por algo está en la selección. Quizás hay falta de jugadores que son importantes y nos puede llevar a no tener esa eficacia y esa solidez que teníamos en el momento de crear juego, generar situaciones. Ahora toca trabajar para el próximo partido y esperemos que sea con una victoria”. La Celeste, que en la anterior doble jornada igualó contra Paraguay y Venezuela, lleva tres compromisos sin victorias por las Eliminatorias Sudamericanas, lo que los posiciona en la tercera colocación con 15 puntos, cuatro menos que el líder Argentina.

“Fue una jugada que al principio no pude salir a cortar el córner porque tenía justo una cortina ahí adelante. Después, en la segunda jugada, creo que el jugador centra bien la pelota. No me dio para salir. Tuve que volverme a posicionar. Después fue un tema de reacción. Cabeceó a bocajarro, Si hubiera cabeceado un poco más lejos me daba tiempo para tocar la pelota. Intenté sacarla y dio en el palo”, develó Rochet sobre el tanto de Perú. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Fossati superaron a Chile y salieron del último puesto. Con 6 puntos aparecen a cinco de Venezuela, elenco que hoy estaría disputando el Repechaje.

Para concluir, el arquero manifestó: “Teníamos la expectativa de sumar para intentar llegar al primer lugar. Es una derrota que nos duele. Un rival que se juega mucho en la tabla. Ahora vamos a tragar este sabor amargo que tenemos hoy en día y trabajar para tratar de sumar tres puntos en la próxima fecha”.

Por supuesto, el que también habló en conferencia de prensa fue uno de los principales protagonistas de esta historia: Marcelo Bielsa. Según su óptica, todo lo que sucedió en la previa al encuentro no influyó en el resultado ante Perú: “Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección”.

“En el fútbol, todos sabemos cuando las cosas son positivas. Lo son cuando los equipos o los cuerpos técnicos que están en entredicho. Quien está en entredicho soy yo, entonces, evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas, y todo eso, a mí no me gusta hacerlo. Prefiero no hacerlo. Sí le digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”, soltó el Loco.