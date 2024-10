Goycochea opinó sobre la crisis que se desató entre Bielsa y el plantel de Uruguay: “Adentro del vestuario se empiezan a mirar todos”

El ex arquero de la selección argentina dio su punto de vista sobre los comentarios de Luis Suárez y otros jugadores uruguayos sobre el técnico rosarino

La selección de Uruguay sumó un inesperado conflicto en la previa de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas tras las explosivas declaraciones de Luis Suárez y Agustín Canobbio en contra de algunas actitudes del entrenador Marcelo Bielsa y desde la Argentina llegaron algunas respuestas, como la de Sergio Goycochea, quien dio su punto de vista de la crisis vecina.

El ex arquero de la selección argentina y figura en el Mundial de Italia 1990 opinó acerca de las graves acusaciones de Lucho Suárez, recientemente retirado de la Celeste siendo el goleador histórico del equipo. “Si yo quiero arreglar algo y si me importa tanto la selección uruguaya, lo hablo adentro. Hacemos una reunión y decimos: ‘Bielsa, usted es el loco, tiene sus métodos, todo bárbaro. Me parece que no estamos encajando. ¿Cómo lo solucionamos?’ Después Bielsa decidirá si sigue por ese camino o cambia”, comenzó a explicar Goyco.

Invitado al programa de Toti Pasman en DSports, Goycochea fue consultado si consideraba que las palabras del Pistolero Suárez habían sido desubicadas, dado el contexto. “A ver, vamos a las declaraciones. Insisto, porque después dicen que puede hablar. ¿Puede hablar? Está en todo su derecho de hablar. Sorprende mucho porque es un tipo que no sale hablar diez años después de alguna situación. Es alguien que hace 60 días estaba adentro. Eso es fuerte. Ahora lo que yo digo es: ¿Con qué objetivo? Porque, ¿ayudar a la selección uruguaya?, ¿a qué?”, continuó el ex futbolista.

Luego, Goycochea dio su parecer sobre la respuesta del defensor José María Giménez, quien reconoció que el plantel está cien por ciento con Bielsa y lo apoyan pese a los contratiempos. “Hay que ver cuántos Josema Giménez hay ahora en el plantel. Porque adentro del vestuario se empiezan a mirar todos. ‘Lo que dijo Lucho yo lo ratifico’. ‘Sí, pero hay cosas para arreglar’. El otro te dice: ‘No, hay que hacer una reunión y arreglarlo adentro’. Hay que ver cómo queda ese vestuario más allá de Bielsa”, deslizó el campeón de las CopasAmérica de 1991 y 1993 con Argentina.

Marcelo Bielsa y Josema Giménez hablan durante un entrenamiento con la selección de Uruguay en Lima (@Uruguay)

En la previa al duelo frente a Perú en Lima (viernes a las 22.30), Nahitan Nández se refirió a las declaraciones de Suárez sobre Bielsa: “Nosotros no sabíamos que iba a hablar y no somos quién para darle el ok a nadie. Estamos bastante grandes para cada uno decir y opinar lo que piensa. Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien”. El mediocampista agregó: “Pasaron cosas, estamos nosotros acá para, a partir de lo que dijo Luis, hablar las cosas y tratar de solucionar. Estamos con el entrenador y queremos que a Uruguay le vaya bien”.

Otro que se sumó a la oleada de opiniones fue Sergio Rochet, arquero del equipo, quien, desde el aeropuerto, reconoció que las declaraciones de Suárez fueron relevantes. “Somos conscientes de que resonó mucho, obviamente las escuché, vi las declaraciones. Luis tomó la decisión de querer expresarse, está en todo su derecho en hacerlo, lo hizo”, expresó Rochet. Añadió que su papel ahora es “intentar aclarar estas cosas que sucedieron allá, más que nada en la Copa América, para intentar solucionarlas, para que el ambiente esté agradable para entrenar, trabajar, que es lo que todos queremos”.

Estas declaraciones también se sumaron a las que había hecho Federico Valverde. El mediocampista del Real Madrid respaldó a Luis Suárez tras sus críticas a Bielsa: “Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla. Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”, finalizó el Pajarito.