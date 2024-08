El mal momento que vivió Simone Biles tras pedir una botella de champagne en un club nocturno: “¿Están locos?”

La denuncia de Simone Biles tras concurrir a un club nocturno en París

Simone Biles ha vuelto a captar la atención de los medios no solo por su desempeño impresionante en los Juegos Olímpicos de París, sino también por un evento inesperado en un club nocturno. La deportista, que se convirtió en la gimnasta estadounidense más condecorada de todos los tiempos con 11 medallas olímpicas, celebró su éxito en la capital francesa después de finalizar su actuación histórica, en la que, con 27 años, se coronó como la campeona olímpica más veterana en la competencia general.

En un video compartido en TikTok, Biles relató que, luego de la ceremonia de clausura de París 2024, decidió celebrar junto al equipo norteamericano en un club nocturno d la ciudad. Y denunció el exorbitante precio que el lugar intentó cobrarle por una botella de champagne. “Amigos, este club intentó cobrarme $26,000 por una botella de champagne. ¿Están locos?”, dijo la gimnasta, quen expresó su asombro y desconcierto por el intento de cobro excesivo, mencionando que la situación era completamente “una locura”. “Obviamente, no la compré. Pero, ¿por qué quisieron hacerme esa jugada?”, se preguntó ante cámara.

Además, en el mismo video, Simone habló sobre su experiencia de vivir bajo el escrutinio público tras su notable éxito olímpico. “A veces no sé, la atención, preferiría no tenerla”, reflexionó. “Prefiero ser lo más normal posible”, agregó, subrayando su deseo de una vida menos agitada pese a la fama que ganó por su virtuosismo, que se suma a la de su esposo, Jonathan Owens, estrella de la NFL.

Más allá de su faena olímpica, la deportista acumula 30 medallas en campeonatos mundiales y 23 de ellas son de oro, un récord absoluto. De acuerdo con un ranking divulgado por Forbes, Biles también destaca como una de las atletas mejor pagadas del mundo, figurando como la cuarta atleta femenina mejor pagada de 2021 con ingresos de 10 millones de dólares fuera de las competiciones y aproximadamente 100 mil dólares obtenidos en estas.

La actuación de Simone Biles en los Juegos Olímpicos

En medio de su gran momento, su vida personal también ha llamado la atención de los medios. La madre biológica de Simone Biles, Shannon, quien ha estado fuera de la vida de la gimnasta desde que fue adoptada por su abuelo, se ha manifestado en un intento por reconectar con su hija. En una entrevista con Daily Mail, abrió su corazón: “Quiero que me llame. Tiene 27 años ahora. Está casada. Me hubiera gustado ser parte de eso”.

“Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo necesario. No podía cuidar de ellos. Todavía estaba usando drogas y mi padre no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien”, se explayó. Hoy asegura que está “limpia” y trabaja como cajera desde 2022. “No soy la persona que solía ser. Estoy bien hoy. Soy una persona cariñosa. Soy muy diferente a como me retrataron”, concluyó.