Se conocieron por una aplicación de citas y él la ayudó en su momento más difícil: la historia de amor de Simone Biles y la estrella de la NFL Jonathan Owens

Simone Biles fue una de las figuras más destacadas de los Juegos Olímpicos de París. Con tres medallas de oro y otra de plata, la legendaria gimnasta cautivó con sus producciones al público en la Ciudad de la Luz. Pero detrás de la notable trayectoria, la estadounidense debió superar serios inconvenientes relacionados a su salud mental y parte de su recuperación fue gracias al amor que gestó con la estrella de la NFL Jonathan Owens.

La pareja se conoció gracias a la aplicación de citas Raya en marzo del 2020. “Yo no sabía quién era ella y eso le gustó. Salimos antes de la pandemia… Usamos ese tiempo para conocernos a profundidad, creó un vínculo muy especial y fuerte entre nosotros. Y estoy muy agradecido”, mencionó Owens en una entrevista brindada a Texas Monthly.

Ese mismo año, la gimnasta oficializó el noviazgo ante sus más de 6 millones de seguidores con una foto en la que aparecían los dos juntos. “Solo somos nosotros”, escribió.

Dos años después, el 14 de febrero de 2022, él le propuso matrimonio en un restaurante de lujo. En 2023, se casaron por civil en una íntima ceremonia en Houston mientras preparaban los últimos detalles para la fiesta que celebraron en México. La boda, llevada a cabo en una playa de Cabo San Lucas, contó con la presencia de 144 invitados y se realizó el 6 de mayo de 2023. “El proceso de planificación fue muy divertido al principio y luego empezó a ser muy estresante”, mencionó la medallista olímpica a Vogue, quien tuvo que recurrir a una wedding planner para organizar el gran evento.

Caminó al altar escoltada por su padre en la Terraza Umi del hotel Nobu Los Cabos. La novia resaltó varios detalles que hicieron de la ceremonia algo especial y único, rodeado de buenas premoniciones. “Las ballenas saltaban en el agua al empezar la ceremonia. Llovió durante dos minutos después de casarnos, lo que dicen, da buena suerte, hubo luna llena. Fue algo realmente mágico”, recordó.

ARCHIVO - Jonathan Owens, entonces jugador de los Packers de Green Bay, posa con la gimnasta Simone Biles antes de un partido de playoffs ante los 49ers de San Francisco, el 20 de enero de 2024 (AP Foto/Jed Jacobsohn, archivo) AP

Antes de realizar su primer baile, la pareja se tomó fotos a solas y con su familia. El pastel que degustaron fue de red velvet y lo proporcionó el hotel, además, hubo un segundo pastel por petición del novio: una tarta helada de Dairy Queen. El ambiente de la fiesta estuvo ambientado por el Dj Omar de Alex, DJ Cabo Events y muchas de las canciones eran de una playlist creada por Jonathan.

Mientras se recuperaba de sus problemas de salud mental, después de su retiro en Tokio 2020, Simone Biles ha crecido en su vida personal. La gimnasta sufrió “twisties”, momentos donde la mente se pone en blanco y los deportistas pierden orientación cuando están en el aire. Desde entonces, se ha vuelto una referencia para la fortaleza y el autocuidado. En la serie de Netflix “Simone Biles: Vuelve a volar”, declaró que su esposo fue un gran apoyo durante la recaída y posterior recuperación.

Owens estuvo a su lado cuando abandonó en el país del Sol Naciente, pero también cuando regresó a los entrenamientos y ahora que estuvo de vuelta en los Juegos Olímpicos de París volvió a recibir el afecto cercano de su marido cuando se subió al podio en sus cuatro presentaciones. “Siempre me ha apoyado en todo. Incluso cuando me levanto por las mañanas y digo que estoy cansada o pregunto si tengo que ir a entrenar, él me contesta: No digas eso, Este es tu sueño” menciona la deportista en la serie documental.

En medio de aquella situación, la estadounidense también debió presentarse a los juzgados por una demanda a la agencia de investigaciones por fallar en la detección de Larry Nassar. En ese momento (junio de 2022), la campeona olímpica y decenas de otras mujeres, que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual, reclamaron al FBI más de 1.000 millones de dólares por no haber actuado contra el ex médico del equipo nacional cuando la agencia recibió las primeras acusaciones.

La deportista había reaparecido públicamente después de un tiempo prolongado de hermetismo en un evento en el Auditorio Nacional de México, en septiembre del 2022. Allí dio un emotivo discurso en el que intentó explicar lo que había vivido durante los meses anteriores: “Yo quería dejar un impacto en la gimnasia, pero no por las medallas que he ganado, sino en la comunidad, que sepan que está bien no sentirse bien. No hay vergüenza, puedes pedir ayuda, tienes que escuchar a tu cerebro”.

“Mi situación mental no era la ideal, todo en su conjunto no estaba bien. Sabía que existirían juicios, pero competía para mí. Luego regresé para competir en la viga, gané bronce; muchos se decepcionaron, pero ese bronce fue un oro personal. Tomé esa decisión para decirles a otros atletas que está bien decir ‘no puedo’. Ahora tenemos la oportunidad de expresar a nuestros entrenadores nuestros sentimientos. Abrimos la puerta de la salud mental”, sentenciaba.

Superadas todas las adversidades, cabe recordar que el jugador incluyó en su contrato con los Chicago Bears una cláusula para asegurar que podría acompañar a su esposa durante la cita de la capital francesa. Y lo ha hecho con publicaciones a través de sus redes sociales con mensajes de motivación para Simone. “Te amo mucho cariño. Logras todo lo que te propones y lo haces con mucha gracia. 9 veces medallista olímpica y contando!!!! Estoy muy orgulloso de ser tu marido”, escribió en una reciente publicación de Instagram la estrella de la NFL. Ahora, será el turno de ella de apoyar a su marido en las grandes ligas del fútbol americano.