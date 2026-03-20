Denunciaron a una la mamá de un jardín de infantes por robar el dinero para las camperas de egresados

El jardín de infantes de Alejandro Korn, donde padres denunciaron una estafa relacionada con las camperas de egresados (Diario Sur)

Un grupo de familias del jardín de infantes N° 902 Berta Lasalle de Alejandro Korn denunció un hecho que conmociona a la comunidad educativa: una madre de una alumna fue señalada por quedarse con 1.500.000 pesos, destinados a la compra de los buzos de egresados. La situación salió a la luz cuando la fecha de entrega de las prendas se acercaba y las explicaciones resultaron insuficientes para justificar la falta de avance en el proceso.

Las familias explicaron que la mujer se ofreció voluntariamente para centralizar los pagos de las cuotas requeridas para la confección de los buzos. La confianza depositada en ella se quebró el día en que debía abonar la última cuota a la empresa encargada del pedido. Según relataron los padres, en ese momento la mujer alegó que su celular había sido hackeado, lo que le impedía completar la transferencia pactada.

Según informó el portal El Diario Sur, la falta de contacto posterior y la ausencia de respuestas concretas incrementaron la preocupación entre los afectados. Ante la incertidumbre, los padres decidieron comunicarse directamente con la empresa y descubrieron que los fondos nunca habían sido transferidos, salvo una seña inicial de 45 mil pesos.

La situación escaló cuando la mujer intentó justificar su accionar presentando comprobantes de pago ante la comunidad educativa. De acuerdo con los testimonios recogidos, los documentos exhibidos presentaban inconsistencias evidentes. “Un día llegó al jardín con los comprobantes truchos. Tenía el mismo CBU pero cambiaban los datos de la cuenta, las impresiones nunca tenían la marca de agua de Mercado Pago y los números estaban pegados”, afirmó Magalí C., madre de una de las niñas afectadas.

La respuesta de la mujer acusada se produjo solo después de que los padres, ante la falta de comunicación, se acercaran a su domicilio. Al verse rodeada por varios integrantes de la comunidad, admitió que había gastado el dinero recaudado, según el relato de las familias afectadas.

Al contactar a la fábrica, los padres supieron que únicamente 19 camperas se encontraban en proceso de confección, y estaban sin coser, solo sublimadas. Las últimas cinco prendas encargadas por las familias no fueron incluidas en el proceso, ya que la responsable nunca realizó el pago ni notificó a la empresa sobre esos pedidos.

La madre acusada aseguró que se gastó la plata (Diarios Sur)

Las familias se enfrentan ahora a una dificultad económica considerable: “A esta altura no podemos volver a pagar $1.500.000 para tenerlas en la fecha pautada, eran para la semana que viene las camperas”, advirtió Córdoba.

Las familias expresaron su malestar no solo por el perjuicio económico, sino por el efecto emocional del episodio. “Es muy injusto y estamos muy indignadas, las familias con mucho esfuerzo juntamos cuota por cuota. Eran las camperas de egresados de nuestros nenes, el momento más emotivo de todos estos años. Jugó con la ilusión de todas las familias, hoy está todo arruinado”, sostuvo Córdoba.

Este no es el primer caso de estas características que se conoce. De hecho, hace unos meses, padres de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, provincia de Misiones, denunciaron a una madre por apropiarse de más de 17 millones de pesos, destinados para costear la fiesta de egresados del curso de su propia hija.

La mujer, identificada como Romina E., permanece prófuga y es intensamente buscada por la Policía provincial. La situación quedó al descubierto a pocos días del evento. Según la información consignada por el medio MisionesOnline, el dinero destinado a cubrir los servicios de la fiesta, como catering, sonido, DJ e iluminación, desapareció pese a que los padres habían realizado aportes mensuales desde abril. La administración de los fondos estuvo a cargo de Romina E., quien dejó de dar respuestas al ser consultada por comprobantes y contratos.

La recaudación se transfirió a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado. Sofía V., una de las egresadas, afirmó que la noticia se conoció el mismo día de la recepción. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, previsto para el evento, y lograron reorganizar los pagos más urgentes con el apoyo del intendente local. Pudieron reunir un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeado. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.