Tras la gran actuación de Simone Biles en París 2024, reapareció su madre biológica: “Sólo le pido que me perdone”

Simone llevó la bandera olímpica en la ceremonia de clausura de París 2024 (Foto AP/Natacha Pisarenko)

En una reveladora entrevista con Daily Mail, Shannon Biles, madre biológica de la reconocida gimnasta estadounidense Simone Biles, confesó su anhelo de reconciliación con su hija debido al doloroso pasado marcado por su adicción a las drogas. A los 52 años, abriga una esperanza: “Solo le pediría que me perdonara. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante”.

Shannon reveló a Daily Mail que, aunque ahora está sobria, siempre será “una adicta en recuperación”. Cuando Simone tenía tan solo seis años, ella y su hermana menor fueron adoptadas por su propio abuelo, debido a la incapacidad de su madre para cuidarlas. “Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo necesario. No podía cuidar de ellos. Todavía estaba usando drogas y él no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien”, se explayó.

Desde entonces, Simone y su hermana han vivido con sus abuelos adoptivos, Ronald y Nellie Biles, en Texas, a aproximadamente a dos mil kilómetros de Shannon, quien detalló las restricciones de esa época: “Cuando firmamos los documentos, fue como si mi padre hubiera accionado un interruptor: sin comunicación, no llames y no visites. Así fue al principio”. De hecho, tardó seis años en volver a ver a sus hijas.

La madre biológica de Simone Biles confiesa que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haber asistido a la boda de su hija con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens en mayo de 2023, debido a la tensa relación que mantiene con la campeona olímpica. Tampoco pudo respaldarla cuando sufrió el bloqueo mental en Tokio 2020, que la obligó a alejarse de la actividad. “Todavía estoy esperando. Quiero que se ponga en contacto conmigo”, subrayó.

Jonathan Owens, esposo de la gimnasta de los Estados Unidos, Simone Biles, abraza a su madre adoptiva Nellie Biles, mientras es condecorada con la medalla de oro durante las finales del all-around de la Gimnasia Artística Femenina, en el Bercy Arena, en París, Francia. A su lado, Ronald, abuelo de la atleta y su padre adoptivo (AP Foto/Morry Gash)

Pese a estar sobria y trabajar como cajera desde 2022, Shanon ha tenido una vida complicada, enfrentando 36 acciones judiciales por infracciones de tránsito y casos criminales en el Condado de Franklin, Ohio. “No soy la persona que solía ser. Estoy bien hoy. Soy una persona cariñosa. Soy muy diferente a como me retrataron”, explicó Shanon. Ahora mantiene contacto frecuente con su propio padre, Ronald y apuesta a un reencuentro con la estrella de París 2024.

Simone ha ganado un total de 11 medallas olímpicas, incluyendo cuatro obtenidas en París 2024, siendo reconocida como una de las mayores gimnastas de la historia. Además, acumula 30 medallas en campeonatos mundiales y 23 de ellas son de oro, un récord absoluto. De acuerdo con un ranking divulgado por Forbes, Simone también destaca como una de las atletas mejor pagadas del mundo, figurando como la cuarta atleta femenina mejor pagada de 2021 con ingresos de 10 millones de dólares fuera de las competiciones y aproximadamente 100 mil dólares obtenidos en estas.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Shannon, Simone tampoco mantiene contacto con su padre biológico, Kevin Clemons, con quien Shannon aún tiene comunicación. “Quiero que sepa que la amo y estoy muy orgullosa de ella”, reiteró, en busca de un puente para reestablecer estas conexiones familiares permanece incierta.