Un disparo de mitad de cancha y una tijera: los dos golazos de Talleres de Córdoba en el triunfo sobre Independiente en Avellaneda

Talleres volvió a ser una pesadilla para Independiente. En el arranque de la Liga Profesional, el equipo cordobés otra vez puso en aprietos al Rojo en Avellaneda como ya lo había hecho en la Copa de la Liga. En esta ocasión, lo venció 3-1 en el Estadio Libertadores de América pero lo destacado en esta primera fecha del certamen es que la T firmó dos tantos de colección.

A los 7 minutos del primer tiempo, los de Walter Ribonetto ya advirtieron que sería una jornada especial de la mano de su goleador, Federico Girotti. Fue Gustavo Bou el encargado de maniobrar en la puerta del área y buscar el espacio para sacar un pase excepcional que encontró el ex River cerca del punto penal: el nueve, de espaldas al arco, la paró de pecho y giró para sacar una tijera en el aire que venció la respuesta del arquero Rodrigo Rey.

Es cierto que los dirigidos por Carlos Tevez lograron nivelar inmediatamente la diferencia en contra. Gabriel Ávalos sacó un centro que desvió el defensor de la T Matías Catalán y dejó parado a Guido Herrera. Sin embargo, los comandados por el Tino Ribonetto dieron batalla hasta el final y a nueve minutos del cierre del partido fue Marcos Portillo el que puso el 2-1.

Abajo en el marcador, el Rojo fue con desesperación para tratar de encontrar una agónica igualdad en los minutos finales. Con el equipo local completamente volcado al ataque, llegó la última perla del día en Avellaneda de la mano de Ramón Sosa.

El reloj caminaba por los últimos segundos de los seis adicionados por el árbitro Yael Falcón Pérez. El córner encontró la cabeza de Juan Portillo, quien despejó: la pelota cayó en el cuerpo del Saltita González, pero no la pudo controlar y entre Ruben Botta y Marcos Portillo se la quitaron. Fue el último el que comandó y soltó rápido para Sosa. El paraguayo no dudó, ni llegó a acomodarla y le pegó de primera apenas cruzó la mitad de cancha, mientras el uruguayo Gabriel Neves intentaba interceptarlo.

El arquero Rey estaba adelantado y, aunque tiró el manotazo para rozarla, el balón terminó metiéndose en su arco para firmar el 3-1 de Talleres.

“Un partido muy tenso, con mucha pierna fuerte. El partido anterior, el 2-2 acá, también fue una locura y nos imaginamos que iba a ser así. Salimos a presionar, a buscarlo. Sabíamos que íbamos a tener oportunidades”, declaró el goleador Girotti tras el juego. “Tuve una clara que me tiró Rubén que por ahí me apuré, tiré el cuerpo para el costado. También juega un poco el cansancio ya. Podría haber convertido otro gol, pero me voy muy contento”, planteó el ex River ante las cámaras de TNT Sports.

El DT, Ribonetto, también habló tras el juego y explicó por qué Sosa comenzó como suplente el duelo: “Venimos compitiendo seguido, cada tres días. Ramón había salido con fatiga el miércoles. Si podíamos sostener y que no ingrese, lo teníamos hablado. No estaba para 90 minutos. Preferimos cuidarlo, como a Rubén (por Botta). Pero todos los que entran lo hacen de la mejor manera, todos están preparados. Los necesitamos a todos. Están bien entrenados y en el momento que los necesita, son partícipes”.