La tajante respuesta de Diego Martínez sobre el singular cruce que tuvo con Ruben Darío Insua en la previa de Boca Juniors-San Lorenzo

Boca Juniors se llevó el clásico ante San Lorenzo en la Bombonera en un partido fundamental para luchar por la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. De esta forma, el equipo de Diego Martínez llega entonado al estreno por la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí en Bolivia.

En conferencia de prensa, el entrenador hizo un balance del resultado positivo y respondió sobre diversos temas. Uno de los tópicos más resonantes tuvo relación a una frase de Ruben Darío Insua, DT del Ciclón, en la previa al partido, en la cual hizo mención a un encuentro pasado cuando Martínez entrenaba a Huracán: lo acusó de hacer tiempo. “Imagino que lo dijo por algo descontracturante que por algo que realmente es porque no lo considero y no comparto que mis equipos tengan esas intenciones. Para nada. Mis equipos no buscan hacer tiempo”, afirmó el conductor del Xeneize.

Acto seguido, agregó: “Lo que hayan hecho hoy no importa, cada uno lo hizo de manera legal. San Lorenzo jugó como creía que estaba bien dentro del reglamento y nosotros intentamos hacer nuestro partido. Fuimos justos ganadores”.

Cabe recordar, el sutil dardo a Martínez tuvo lugar en la conferencia de prensa compartida con el Gallego entre semana y todo surgió cuando les preguntaron por los antecedentes anteriores entre ambos. “No me acordaba de ese dato, pero el pasado no se puede modificar. El futuro sí”, respondió Insua sobre la consulta en torno a que en las dos veces que se midió contra el DT con pasado en Tigre y Huracán había arrancado en desventaja y el Azulgrana llegó al empate 1-1 en el Nuevo Gasómetro.

Diego Martínez y Rubén Darío Insúa en conferencia

En ese instante, Diego Martínez exclamó al recordar los dos cruces y su colega lo cruzó haciendo hincapié al clásico contra el Globo: “Yo también me acuerdo, pero no lo quise decir. Con Huracán se tiraban, hacían tiempo... Se caía el arquero, se caía el defensor, los delanteros...”. Fue un momento en que los técnicos se distendieron y se escucharon carcajadas de complicidad entre los periodistas presentes.

Por otro lado, tras esta victoria contra San Lorenzo, el DT de Boca Juniors fue consultado por la situación de Lucas Blondel, quien se retiró en el primer tiempo después de sufrir una lesión en su rodilla derecha: “Es una tristeza muy grande. Vamos a ver lo que arrojen los estudios, ojalá que no sea algo tan grave. Estaba triste, dolido. Lo quiero mucho porque lo conozco hace mucho tiempo, es un chico muy querido en el plantel, además de ser un gran futbolista y ojalá sea lo menos posible para que la baja no la sufra tanto el equipo. Sus compañeros también estaban tristes”.

A continuación, se refirió al estado de Edinson Cavani, luego de que no haya salido a jugar el segundo tiempo: “Es solo una carga muscular. En el entretiempo nos dijo que iba a volver, pero entendimos con el cuerpo médico que lo mejor era que salga por precaución”.

Además, analizó el triunfo de local que lo deja en la cuarta posición de la Zona B, en puestos de clasificación a los cuartos: “Estamos contentos, satisfechos por lo importante de este partido, por el momento del campeonato y por la oportunidad que teníamos de meternos dentro del objetivo. Estoy contento porque el equipo sigue en esa búsqueda de crecimiento y muestra signos de crecimiento. Los dos goles son un claro ejemplo. La victoria es justa, merecida”.

“Tuvimos un buen inicio, San Lorenzo obtuvo la ventaja y hubo cinco minutos de confusión hasta que entendimos que nuestra búsqueda tenía que ir por este lado. Los jugadores lo llevaron adelante muy bien. El gol de Edi (Cavani) es un hermoso gol por la finalización y la jugada colectiva”, manifestó.

* El resumen del triunfo de Boca Juniors ante San Lorenzo

MÁS FRASES DE DIEGO MARTÍNEZ

La posibilidad de una rotación contra Nacional Potosí: “Lo vamos a evaluar, es un viaje complejo, pero hemos trabajado junto a los dirigentes y la logística del club para que sea de la mejor manera posible. Evaluaremos si algún muchacho descansa, dosificamos los minutos y cómo afrontarlo porque rápidamente tendremos otra final en Rosario (sábado desde las 17 ante Newell’s), pero lo único que pienso ahora es ver cómo están los muchachos y ver cómo podemos formar el equipo más competitivo para sacar un buen resultado en Bolivia”.

Su eufórico festejo en uno de los goles: “Trato de pensar cada cosa para tratar de no herir susceptibilidades, pero es el desahogo de un clásico, de lo importante que era este partido. El miércoles comenzamos una historia nueva en la Copa Sudamericana. Este partido era el más importante, lo sacamos adelante y a partir de esta noche el partido más importante pasa a ser el de Nacional Potosí”.

La competencia entre Sergio Romero, Javier García y Leandro Brey: “Javi ya estuvo bien en el partido de Copa y tomé la decisión de que juegue Leandro. ¿Quién es el segundo? Es una competencia muy fuerte. ¿Quién es el primero? Lo mismo. Sergio es un jugador importantísimo, pero no me gusta ponerle rótulos”.