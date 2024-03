El sutil dardo cara a cara de Ruben Darío Insua a Diego Martínez antes del clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo

Diego Martínez y Rubén Darío Insúa en conferencia

Diego Martínez y Ruben Darío Insua comparecieron a una rueda de prensa promovida por las autoridades de la Liga Profesional en la antesala al clásico que disputarán Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro este sábado en la Bombonera por la Fecha 12 de la Zona B de la Copa de la Liga. Al margen de los análisis de los entrenadores de uno y otro equipo, la perlita de la conferencia se registró cuando fueron consultados por sus enfrentamientos anteriores y el Gallego chicaneó al Gigoló.

“No me acordaba de ese dato, pero el pasado no se puede modificar. El futuro sí”, respondió Insúa, cuando le consultaron si tenía en cuenta que en las dos veces que había enfrentado a Martínez (una con Tigre y otra con Huracán) había arrancado en desventaja 0-1 y su San Lorenzo terminó llegando al empate 1-1 en el Nuevo Gasómetro. El estratega xeneize se diferenció y su colega enseguida lo cruzó.

“Yo sí me acuerdo de los dos partidos”, mencionó Martínez, en referencia al 1-1 por la Liga Profesional 2022 (el gol de Tigre lo había anotado Lucas Blondel, hoy en Boca) y el de la Copa de la Liga 2023 con Huracán (Ignacio Pussetto había adelantado al Globo). Insúa lo interrumpió y exclamó: “Yo también me acuerdo, pero no lo quise decir. Con Huracán se tiraban, hacían tiempo... Se caía el arquero, se caía el defensor, los delanteros...”. Fue un momento en que los técnicos se distendieron y se oyeron carcajadas de complicidad entre los periodistas presentes.

Martínez retomó el diálogo: “Yo sí me acuerdo, pero son historias distintas. Con Tigre era un equipo que queríamos mucho como con Huracán, que nos pegamos muy rápido a los jugadores en poco tiempo. Fueron seis meses que fue una locura las cosas que nos tocaron vivir y gracias a Dios terminaron muy lindas todas. Como dice Ruben, son partidos e historias distintas. Ojalá salga un buen espectáculo. Ellos y nosotros buscaremos conseguir el resultado que quiere cada uno. Pero que sea un buen espectáctulo y se pueda disfrutar”.

Diego Martínez y Rubén Darío Insúa palpitaron la previa del Boca-San Lorenzo de este sábado

Anteriormente, el estratega azulgrana había llegado a declarar: “Lo importante es que es un clásico, trascendente, que la gente vea un buen espectáculo. Seguramente va a haber mucha gente en el estadio, nosotros llegamos en buenas condiciones y el único resultado que nos sirve es ganar. Trabajamos mucho en la semana para llegar al 100 por ciento, pero después en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Es impredecible. Generalmente gana el que mejor juega, es así”.

¿La particularidad? En ambas ocasiones el partido fue empatado -de penal- por el paraguayo Adam Bareiro.

El duelo entre Boca y San Lorenzo comenzará este sábado a las 17 en la Bombonera y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa. El sábado siguiente, los de la Ribera visitarán a Newell’s en Rosario mientras que los de Boedo recibirán a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro. Luego cerrarán contra Godoy Cruz en condición de local y Central Córdoba en Santiago del Estero, respectivamente.

La Zona B de la Copa de la Liga promete tener una definición electrizante. Godoy Cruz lidera con 23 puntos y los otros que hoy se clasificarían a los cuartos de final son Lanús (22), Estudiantes y Newell’s (18). Más atrás figuran Defensa y Justicia (17), Boca, Unión (16), Racing y San Lorenzo (15). Sin embargo, hay que mencionar que el Xeneize depende de sí mismo para ingresar a zona de clasificación ya que adeuda un cotejo pendiente ante el Pincha, suspendido en el primer tiempo por el cuadro clínico del futbolista del León Javier Altamirano.