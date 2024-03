Faustino Oro, el Messi del ajedrez, bajo la lupa de sus profesores: “Su capacidad intuitiva es sobrenatural”

El profe y el alumno, Rosito y Faustino

El reciente logro alcanzado por el niño argentino Faustino Oro, de 10 años, cuando el sábado último consiguió vencer en un torneo bullet (con partidas a 1 minuto por rival) a la gran estrella del ajedrez, el rey noruego Magnus Carlsen, marcó un nuevo hito en el ámbito de esta actividad.

Es que no hay antecedentes de campeones mundiales derrotados por un niño, aunque se trate de una variante ultrarrápida y que poco o nada tiene que ver con el juego clásico y pensado; pero sucedió. Así como hace casi 30 años una computadora (Deep Blue) por primera vez derrotaba al entonces campeón (Garry Kasparov), mediante un programa (hoy obsoleto frente a cualquier aplicación que puede bajarse desde un celular), ahora los jóvenes de la generación “Alfa”, nacidos y educados en la era digital, dan muestra casi a diario de su destreza. Faustino Oro es uno de ellos, y sus plusmarcas son una señal.

Pero el actual panorama de las comunicaciones, con la inmediatez y la repercusión de las noticias en los medios tradicionales y redes sociales, pueden alterar o confundir el rumbo de una joven promesa o una avezada estrella; la elección de disfrutar de los atajos en el camino hacia el éxito o la continuidad del enfoque basado en el trabajo y el estudio.

Fausti, como lo llaman sus familiares y amigos, acaso no se detiene en el análisis de las noticias, o en ese entorno de las tendencias; su cabecita conserva la frescura de sus sólo 10 añitos.

“Sí, está bien eso de estar en los medios o en los videos; no me molesta. Además, me gusta porque siempre dicen cosas lindas de mí y de cómo juego”, le contestó a Infobae al ser consultado sobre si le gustaba que se hable de él o si la repercusión de sus logros era una presión para seguir batiendo récords.

Mario Villanueva, uno de los soportes de Faustino

Tal vez, entonces, sea un buen momento para escuchar a sus profesores, los mentores de este fenómeno llamado Faustino Oro. Conocer cómo un niño de 10 años y sus padres conviven ante esta realidad, qué diferencias vieron entre Faustino y otros alumnos y qué futuro le imaginan en este juego.

Desde el 4 de septiembre de 2020, el marplatense Jorge Rosito se encargó de la preparación de Faustino para la alta competencia, luego, desde abril de 2022, se sumaron los maestros internacionales Roberto Servat, Leandro Perdomo y Mario Villanueva, los que fueron puestos a su disposición por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA). Ellos responden.

Cómo un chico de 10 años y su entorno íntimo continúan tras la repercusión de una victoria ante Carlsen

“Es difícil, pero Fausti ya demostró que es capaz de superarse y de sorprender con resultados cada vez más espectaculares. Conozco a sus padres y sé que son muy objetivos y realistas, y eso es fundamental para una joven promesa del deporte”, le dijo a Infobae Leandro Perdomo entrenador de cuestiones tácticas y de cálculo.

“Es difícil para los padres y también para él; creo que lo principal es que Fausti se siga divirtiendo. No puede tomar esto como un trabajo y que su objetivo sea sólo llegar a ser N°1 del mundo”, contó Roberto Servat, encargado de la tarea del estudio de los finales del juego.

“No sé cuál es la receta, es muy difícil; se trata de un caso inédito para mí como entrenador y para el ajedrez argentino. Por eso es importante darle el valor a cada logro, haberle ganado a Carlsen una partida a un minuto es un hito, pero jugar torneos pensados en Europa con jugadores con más de 2400 puntos de Elo (la medición del ranking de los ajedrecistas) es durísimo, y una cosa no tiene nada que ver con la otra”, aseguró Mario Villanueva, quien se ocupa de manera integral de las distintas etapas del juego y el trabajo con los programas de ajedrez.

“Es delicado opinar de ese tema; no me gustaría estar en los zapatos de sus padres. Pero hablo mucho con ellos, y creo que están en lo correcto, ya de arranque tomaron la decisión de viajar a España para que Fausti pudiera competir con los mejores. El papá y la mamá se ocupan muy bien de su contención y eso es fundamental porque el camino es muy largo y también hay que estar preparado para los sinsabores”, le dijo a Infobae, Jorge Rosito, su principal profesor.

Roberto Servat, encargado de la tarea del estudio de los finales del juego

Cómo se mantiene el enfoque para que siga progresando

“Es el momento del roce, de que salgan sus defectos a la luz, por eso fue importante que haya jugado en Arabia y, aunque le fue mal, él ganó en experiencia porque nunca había participado en un torneo tan duro” (Villanueva).

“Yo creo que está bien enfocado; es un chiste que tenga el título de maestro FIDE, él ya tiene la fuerza de un gran maestro. La lección de Arabia fue importante, y le tengo mucha fe en estas dos próximas competencias que jugará en Alicante y Menorca” (Rosito).

Como entrenador que diferencias notaron entre Faustino y otros chicos

“En mi opinión, la principal diferencia es su memoria asociativa e inteligencia fluida, que se muestra con su gran capacidad flexible para la resolución de todo tipo de problemas en cualquier posición de una partida. Lo que más me sorprende es su madurez por la edad y la facilidad de aprendizaje, en especial su rápido razonamiento, memoria y creatividad.” (Perdomo).

“Me ha tocado trabajar con chicos talentosos o adultos con gran talento, campeones sudamericanos o con gran actuación en Mundiales, pero nunca vi algo así. Vi muchos chicos que juegan y se divierten, pero él disfruta más, otros resuelven problemas difíciles, pero él lo hace más rápido. Creo que tiene que ver mucho la contención de sus padres y haberse formado en ese ámbito digital que trajo la pandemia. Se comporta como un genio” (Servat).

“La diferencia con otros alumnos es como el de una computadora nueva con otro procesador. Te cuento una anécdota. Ivan Morovic, el gran maestro chileno, me dio un problema de ajedrez que, según su creador, el ruso Mark Dvoretsky, ni Karpov y Kasparov pudieron resolver. Entusiasmado se lo pedí y se lo puse a Fausti en la siguiente clase. Lo que pasó fue increíble: lo resolvió en 4 minutos. Cuando le conté a Morovic (que entrenó con Karpov y Korchnoi) lo que había pasado me dijo si ya resolvió esto no tengo nada más para ofrecerte” (Rosito).

Leandro Perdomo entrenador de cuestiones tácticas y de cálculo

Casi al unísono, los profes creen que es muy poco tiempo habrá alcanzado su gran meta de ser gran maestro. Y, es más, no uno cualquiera, sino de la élite de este juego.

Por último, un comentario de su profe, Mario Villanueva, del Club Obras Sanitarias, acaso, permita comprender lo inexplicable de este suceso.

“Yo creo que estamos hablando de un caso único; me sigue sorprendiendo su capacidad intuitiva, para mí sobrenatural. Porque se sabe que la intuición más que estar vinculado con algo místico, se la desarrolla con el instinto y la experiencia, pero él no tuvo tiempo de aprender, de leer sobre temas y esquemas del juego, por eso cuando le muestro una posición y le digo qué debemos buscar, él me responde al toque y sonriente, y cuando le pido una explicación sólo me dice porque sí, porque ese es el camino correcto. Me deja sin palabras”.

No queda mucho más por agregar, acaso, en la trama del soneto Ajedrez, escrito por Jorge Luis Borges se encuentre una mejor explicación. “Dios mueve al jugador y éste las piezas, que Dios detrás de Dios, la trama empieza”.

El ajedrez de Faustino Oro; entre la realidad y el misticismo.