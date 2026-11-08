Vecinos protestaron tras arresto de un opositor cubano que ayuda a familias necesitadas y cuestionó al dictador Díaz-Canel

Videos muestran a mujeres, niños y vecinos de El Cobre durante una movilización pacífica del 7 de noviembre para pedir la liberación de Yoel Alejandro Pérez Serrano. (Cortesía: Yosmany Mayeta Labrad)

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Madres, niños y otros vecinos de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, salieron este sábado 7 de noviembre a las calles con carteles y cacerolas para reclamar la liberación de Yoel Alejandro Pérez Serrano, un joven opositor que, según denuncias, fue arrestado durante un operativo en su vivienda.

Los videos divulgados por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada muestran a mujeres acompañadas por menores de edad que recorren calles del poblado. En las imágenes se escuchan reclamos por la liberación de Yoel, mientras varios participantes portan carteles y golpean calderos.

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Según los testimonios, la protesta tuvo carácter pacífico. A pesar de ello, se reportaron acciones contra vecinos que salieron a las calles.

La movilización ocurrió después de que se conociera la denuncia sobre un operativo policial en la casa del joven, ubicada en Guamuta, una zona de El Cobre. De acuerdo con la información recibida por Mayeta Labrada, efectivos de la policía del régimen y tropas especiales ingresaron al domicilio cerca de las 6:00 de la mañana de este día

Vecinos de El Cobre salieron a las calles con cacerolas para exigir la liberación de Yoel Alejandro Pérez Serrano. (Cortesía: Yosmany Mayeta Labrada)

Según la versión difundida por el comunicador, los agentes arrestaron a Yoel y retiraron teléfonos, alimentos, calderos y otras pertenencias de la vivienda. Hasta el momento de las denuncias publicadas, no se había precisado el lugar al que fue trasladado ni los motivos que las autoridades habrían alegado para justificar el arresto.

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De igual forma, Yeny, esposa de Yoel, y estudiante de Medicina, habría sido detenida. El reporte añadió que otras mujeres que se encontraban en el lugar fueron golpeadas y despojadas de sus teléfonos, aunque estas versiones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Persisten las dudas sobre el paradero de Yoel y los motivos formales de su arresto

Las denuncias difundidas por activistas y organizaciones opositoras relacionan la detención con las actividades comunitarias de Yoel. Según esas fuentes, el joven distribuía alimentos entre familias necesitadas de la zona durante las últimas semanas.

A su vez, la organización Ciudadanía y Libertad señaló que Yoel cuestionaba la respuesta del régimen ante las necesidades de los habitantes de su comunidad. La agrupación sostuvo que, en noviembre de 2025, el joven se enfrentó públicamente al dictador Miguel Díaz-Canel para pedir ayuda destinada a los damnificados del huracán Melissa.

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Organizaciones independientes vincularon la detención con las labores de Yoel en la entrega de víveres a familias. La organización Ciudadanía y Libertad también recordó el reclamo público que dirigió al dictador Miguel Díaz-Canel. (Cortesía: Yois Ramos/Reuters)

De acuerdo con esa organización, el actual arresto se produce en un contexto de vigilancia y presión sobre personas que participan en iniciativas independientes dentro de la comunidad. También pidió información inmediata sobre el paradero del joven y garantías para su integridad física.

A su vez, se exigió protección para los menores que estuvieron presentes en la movilización y solicitó que no haya represalias contra los vecinos.

Por su parte, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) reclamó la liberación de Yoel y cuestionó las detenciones y agresiones denunciadas durante la protesta.

Por ahora, la principal incógnita sigue centrada en el paradero de Yoel y en las razones formales de su arresto. Hasta el momento, las denuncias divulgadas no detallan si fue presentado ante una autoridad judicial ni si cuenta con representación legal.

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