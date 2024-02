El noble gesto de Dibu Martínez con una niña que dio la vuelta al mundo

El gesto de Dibu Martínez con una niña

Dibu Martínez fue una vez más figura en el Aston Villa, que goleó 5-0 al Sheffield United. No sólo mantuvo la valla invicta, algo que lo obsesiona cuando defiende la valla de su club o de la selección argentina. El arquero, de 31 años, se destacó por dos intervenciones cruciales. Pero también por un gesto con una niña antes del inicio del cotejo, cuya imagen dio la vuelta al mundo.

¿Cuáles fueron sus acciones destacadas durante los 90 minutos? A los nueve minutos le tapó un peligroso mano a mano al británico nacionalizado chileno Ben Brereton. El hombre que empezó a representar a la Roja desde la Copa América 2021 llegó por el costado izquierdo y el portero de la selección argentina resolvió con pericia.

Luego, en el último cuarto de hora, reapareció en toda su dimensión. Un centro impulsado sobre la banda izquierda encontró a Anel Ahmedhodzic mano a mano contra el argentino, que respondió con una tapada a puro reflejo ante el intento del defensor. Y, desde el piso, se transformó en una muralla para desviar el disparo de Jack Robinson en el rebote. Una obra de arte: se jugó el cuerpo por el objetivo, aunque el resultado estaba puesto.

No obstante, más allá de sus cualidades en la valla, su personalidad también lo transformó en noticia. Esa visión periférica que ostenta en la valla también lo hizo advertir un detalle particular. La niña que lo acompañó en la salida al campo de juego a modo de mascota para la foto oficial daba evidentes señales de tener frío. El invierno británico no da tregua, y el marplatense notó la situación y obvió todos los protocolos, algo que captaron los fotógrafos y también la transmisión oficial.

¿Qué hizo Dibu? Se quitó la campera, gigante, apta para los 195 centímetros de su físico, y se la entregó a la pequeña, a la que le quedó enorme la indumentaria, pero cumplió con su misión: se le fue el frío. Y la decisión hizo furor en las redes sociales, como cada ocurrencia del portero, o los juegos psicológicos con los que suele someter a los rivales durante los encuentros o, sobre todo, en las definiciones por penales.

La impactante intervención de Dibu en el epílogo del triunfo del Aston Villa

Martínez es uno de los símbolos del conjunto, que da pelea en la Premier League. Los Villanos, que suman 46 puntos, están ubicados en la cuarta colocación, detrás del líder Liverpool y el Arsenal. El Manchester City, también con 46 unidades, posee dos encuentros menos que Aston Villa: este lunes visitará al Brentford. Al mismo tiempo, Aston Villa espera por un rival en octavos de final de la Conference League tras haber clasificado en el primer lugar de la zona que completaron Legia Varsovia, AZ Alkmaar y HSK Zrinjski. Hay que recordar que el próximo miércoles 7 de febrero disputarán el replay de la FA Cup ante Chelsea, tras empatar 0-0 días atrás con Dibu Martínez como figura: el ganador se encontrará en octavos de final con el vencedor de Leeds United-Plymouth Argyle.

El portero argentino de 31 años sumó su sexta presentación sin recibir goles en 22 partidos disputados de la actual Premier League.

La pequeña ya luce la campera de Dibu antes del cotejo (Reuters/Andrew Boyers) Action Images via Reuters