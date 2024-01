“Vi la oportunidad y la aproveché”: la historia detrás del beso de un fanático a Lionel Scaloni que se volvió viral

El entrenador de la selección argentina accedió a sacarse una foto con un fanático

Lionel Scaloni continúa su descanso en la Argentina después de un año agotador con el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al mando de la Selección. El entrenador aprovechó sus momentos de ocio en el cierre de 2023 y los primeros días de 2024 para retornar al país y refugiarse en su provincia natal, Santa Fe, donde recibió el cariño constante de los hinchas, quienes le rinden pleitesía por el campeonato del mundo logrado en Qatar.

Esto es una constante que atraviesa al director técnico de 45 años en cada provincia a la que va, como sucedió en los últimos días con la reacción de una persona que se acercó al DT para grabar un momento imborrable en su vida. El redactor de Tiempo de San Juan, Faustino Moyano, pudo tenerlo a centímetros después de que su vehículo se encontró en la necesidad de cargar combustible en Córdoba: “Veníamos de Villa María y me quedo sin nafta. Me queda reserva. Nos paramos en la YPF. Nos bajamos y me dice mi amigo, que venía atrás, ‘¿ese no es Scaloni?”.

Así comenzó la historia relatada por el protagonista, quien desandó su anécdota con el oriundo de Pujato. Luego del aviso de su compañero de viaje, Moyano se acercó a él y, en vez de sacarse una foto, grabó la situación. Luego de saludar hacia un costado, el orientador enfocó su atención en el periodista, que no buscaba la nota del día, sino un recuerdo fílmico de su relajado encuentro. Ambos posaron delante de la cámara y el fanático dio vuelta su rostro para estrecharle un beso en la mejilla, le dio un cálido abrazo y le dijo: “Un gusto, sos un genio”.

El portal sanjuanino publicó la noticia este viernes, pero el fragmento se viralizó en estas últimas horas después de que el medio TNT Sports lo subió en sus redes sociales bajo este título: “No lo culpo, yo haría lo mismo”. Una de las respuestas de la publicación fue la del propio Faustino Moyano: “Vi la oportunidad y la aproveché”.

Otra de las que se distinguió fue la emitida por la usuaria, Agostina Tejada: “¡Hizo lo que todos queremos hacer con ese hombre!”. En ese sentido, una persona escribió: “Hoy conocí la envidia”. “Cumplió el sueño de todos”, fue un comentario. Mientras que, una cuenta, cuestionó que no le haya pedido permiso al Gringo para besarlo: “No festejen esto, re desubicado”.

Un día antes de la publicación de la historia, el 11 de enero, Lionel Scaloni se había reunido con unos amigos en la zona cordobesa de Embalse, tierra de nacimiento de Nahuel Molina, para despuntar otra de sus pasiones: el ciclismo. Justamente, el ciclista cordobés, Lito Oviedo, publicó fotos de la juntada en su cuenta de Instagram.

Luego del relax, Scaloni volvió al trabajo este lunes para encarar una reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Según pudo saber Infobae, la reunión se dio bajo un clima muy distendido y en el que nunca estuvo en duda la continuidad del entrenador. El foco se colocó en los dos amistosos de marzo próximo en fecha FIFA. La gira tendrá lugar en China y aún restan conocer los rivales de los primeros ensayos de la Albiceleste en 2024 en la previa a la Copa América de mitad de año en los Estados Unidos.