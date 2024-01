“Salida con el DT”: Scaloni sorprendió al participar de una competencia de ciclismo en Córdoba

Oviedo y Scaloni a puro pedal por la zona de Embalse (@litoviedobikes_)

Lionel Scaloni sigue disfrutando de sus vacaciones en la Argentina y luego de pasar unos días en sus pagos, Pujato, se trasladó desde la provincia de Santa Fe a la de Córdoba y despuntó el vicio con otra de sus pasiones, el ciclismo. El entrenador de la Selección sorprendió y se lo vio con una serie de amigos a puro pedal en la zona de Embalse, la tierra de uno de sus dirigidos, Nahuel Molina.

Fue un amigo de Scaloni, el ciclista cordobés Lito Oviedo, quien publicó fotos en su cuenta de Instagram. En una de las imágenes avisó que podría tener una presencia ilustre y puso un enigmático mensaje: “Por salir ¿Invitado de lujo?”.

En este momento y sabiendo de su vínculo con el estratega, creció la expectativa por su visita, cuya aparición luego fue confirmada con más fotos posteadas por Oviedo. Más tarde se vio al grupo en los caminos y a un sonriente Scaloni, que lució muy bien equipado para la ocasión como el resto de sus compañeros de ruta.

Con calzas, remera apretada y casco, el entrenador campeón mundial con la selección argentina se mostró muy feliz de disfrutar un día en las sierras. Según lo difundido por Oviedo y consignado por el medio local El Doce, formaron parte de la Vuelta a la Sierrita, un evento que arranca en Calamuchita, llega hasta Merlo y retorna a Embalse.

Lito Oviedo sonríe junto a Lionel Scaloni (@litoviedobikes_)

En ese trayecto compartieron con otros ciclistas y otras personas que están pasando sus vacaciones en la provincia mediterránea, que aprovecharon la oportunidad para sacarse una foto con Scaloni, quien como de costumbre accedió de muy buena manera ante el pedido de la gente.

En tanto que Oviedo, oriundo de Alta Gracia, luego posteó una foto en la que Scaloni estuvo con otros ciclistas en lo que sería la meta de la competencia llevada a cabo. Según Arriba Córdoba, la amistad con Oviedo surgió cuando éste le mandó de forma espontánea ropa deportiva. “Le mandé la indumentaria porque sabía que andaba en bici, me respondió y empezamos a tener una relación por las bicicletas”, contó. “Me hablaba para saber de los modelos y así se fue dando”, agregó.

Luego de algunas charlas en las que fueron truncos los intentos por encontrarse, llegó la posibilidad de salir a disfrutar de esta disciplina. “Me dijo que no podía venir y me invitó a su casa con unos amigos. Me dijo que hagamos una salida así él no iba a andar solo y automáticamente cargué la bici”, relató el ciclista. Y agregó: “Fuimos con dos amigos, compartimos una pedaleada y un café”, reveló Oviedo.

Antes de regresar a su casa en España, el DT santafesino de 45 años completó una jornada inolvidable que formó parte de su descanso. Fue una buena oportunidad para Scaloni, quien recargó las pilas en el país. En dos meses volverá a la actividad con la Selección con los dos partidos amistosos que formarán parte de la fecha FIFA. Para esos encuentros sonaron potencias europeas como posibles rivales, algo que el propio Scaloni le planteó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que luego el calendario marca la participación en la Copa América de los Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio.

El anticipo de Oviedo sobre una presencia ilustre (@litoviedobikes_)

Scaloni disfrutó de un día inolvidable en Córdoba (@litoviedobikes_)

Sonrisas a pleno mientras se despunta el vicio sobre la bici (@litoviedobikes_)

Scaloni, Oviedo y compañía participaron de (@litoviedobikes_)

Scaloni en una pausa del trayecto junto a otro ciclista (@vueltaalasierrita)