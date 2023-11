La frase de Carlos Tevez que hizo ruido entre los hinchas de Independiente

“Queremos pelear el campeonato, pero no hay que olvidarse de dónde venimos. Lo estamos haciendo de la mejor manera. Independiente hoy está puntero con chances de clasificar, contra equipos muy difíciles. Es importante saber dónde estamos y de dónde salimos, eso es importante”, expresó Carlos Tevez, luego del empate sin goles ante Banfield en Avellaneda.

Te puede interesar: Arde la Tabla Anual: cómo está la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

“Banfield propuso una defensa baja, donde se repliegan muy bien y en donde los últimos 20′ han ganado muchos partidos. No supimos quebrarlos, después no se jugó mucho, son equipos que sabemos que no quieren jugar los partidos, cada lateral tiene su tiempo y se hace difícil jugar de esa manera”, protestó el Apache sobre el planteo rival.

Al margen de ellos, el ex entrenador de Rosario Central se mostró conforme con el rendimiento de los jugadores, ya que en momentos de la Copa de la Liga jugaron condicionados con el descenso: “Hay que reconocer más el esfuerzo de los jugadores. Podemos ser mejores pero estar peleando todos los partidos es para felicitar a los muchachos”.

Te puede interesar: Así quedaron las tablas tras el dramático empate entre San Lorenzo y Boca: arde la lucha por el descenso y el ingreso a las copas

“Hoy iban 15′ del primer tiempo y ya se estaban murmurando a chicos que se estaban haciendo cargo de la situación. Si vos me decís que tiramos pelotazos bueno, pero hoy los chicos querían agarrar la pelota, jugar, hacerse ver. Entonces cuando me enojo quiero decir que me puteen a mí, y cuando ganamos que aplaudan a los chicos”, arremetió el entrenador de 39 años.

“Hace 3 meses no podían levantar la pierna y hoy hace 2 fechas que no se pelea el descenso, se pelea el campeonato, le jugamos de igual a igual a cualquiera. Me parece que el reconocimiento a eso lo digo yo, porque están poniendo a Independiente en donde tiene que estar. Todo el esfuerzo que hacen para llevar a Independiente a ser Independiente, no lo podemos cambiar en 2 meses, eso le quiero hacer entender a la gente”, concluyó el DT compartiendo una frase que hizo ruido entre los hinchas de Independiente.

Independiente y Banfield empataron 0 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por la Zona A. El equipo de Tevez intentó por todas las vías ponerse en ventaja en el marcador y así, con una fecha de anticipación, asegurarse el pasaje a los playoffs de la Copa LPF, pero se le volvió imposible hacer caer la valla de Facundo Cambeses, que hizo un gran encuentro, al igual que sus compañeros de la defensa.

Te puede interesar: Momentos decisivos en la Copa de la Liga: así está la lucha por el descenso y la clasificación a las Copas de 2024

Sobre el final, el partido quedó muy deslucido, con un Independiente muy nervioso y acelerado para intentar imponerse en el partido, que lo terminó con un 73% de la posesión de la pelota. Pese al empate, Independiente está tercero en la zona A con 23 unidades, al igual que River y Huracán, qué son los primeros y segundos respectivamente, consiguiendo un empate en la última fecha se asegura el pasaje a los playoff, hoy se estaría clasificando y se enfrentaría a Racing Club, su clásico, en los cuartos de final.

Por su parte, el Taladro está sexto y fuera de la zona de playoffs, pero tiene la misma cantidad de puntos que Rosario Central, quinto, y Colón, de Santa Fe, que se encuentra cuarto y se está clasificando a la próxima ronda de la Copa LPF por diferencia de gol, hoy tiene un gol más que el equipo de Sur y que el Canalla.En la próxima y última fecha, Independiente visitará a Talleres, de Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, mientras que, Banfield recibirá a Gimnasia (LP) en el Estadio Florencio Sola.